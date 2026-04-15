Hangfelvétel buktatta le őket - Anya és lánya próbálta megmérgezni a férfit Pécsett

A Baranya Vármegyei Főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat két nő ellen, akik megpróbálták megmérgezni egyikük férjét Pécsen.
A vádirat szerint az anya és a lánya együtt éltek a fiatalabb nő férjével, de a házasság felbontása iránt a bíróságon már per volt folyamatban. A két nő rendszeresen olyan tartalmú kijelentéseket tett a férfi felé, mely alapján ő arra a következtetésre jutott, hogy meg akarják ölni. A férfi ezért 2025 tavaszán hangrögzítő berendezéseket rejtett el a lakás különböző helyiségeiben, mellyel rögzítette felesége és anyósa beszélgetéseit.
A vádlottak 2025 júniusában megállapodtak abban, hogy ricinolaj felhasználásával kioltják a férfi életét, ezért az anyós Pécsett különböző szaküzletekben ricinus magokat vásárolt. A férj szokása az volt, hogy este lefőzte a másnap reggeli kávéját, majd azt a konyhában hagyta. A két nő a magvakat összetörte, felhigította, majd a kávéba öntötte.
A sértett a két nő beszélgetését folyamatosan visszahallgatta, így tudomást szerzett azok szándékáról, ezért a kávékat nem itta meg, hanem műanyag üvegbe átöntötte, majd 2025. július elején a hangfelvételekkel együtt feljelentést tett a rendőrségen, írta Magyarország Ügyészsége.
Az ügyészség a nőket előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének a kísérletével vádolja, mely bűncselekmény büntetési tétele 10 – 20 évig terjedő, de akár életfogytig terjedő szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet.
