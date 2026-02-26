Erre nem számítottunk! Csak most kerül a mozikba a 7. rész, de máris eldőlt a Sikoly-filmek sorsa

Idén már kerek 30 esztendeje annak, hogy útjára indult a franchise, mely képes volt egy egész műfajt gyökerestől megreformálni. A horror zsánerének ráncait alaposan felvarró Wes Craven Sikoly-szériája az elmúlt három évtizedben egyaránt megérezhette a siker émelyítő és a bukás kijózanító ízét is, az idén bemutatásra kerülő, a szereplőket még a sírból is visszarángató 7. epizód pedig végre pontot tehet a történet a végére. Vagy csak azt akarják, hogy ezt higgyük?
Noha alaposan megágyaztak a Jenna Ortega-mentesített Sikoly 7. alkotói a franchise grandiózus befejezésének, amivel elhúzták a rajongók orra előtt a véres, pontosabban mézes madzagot, hiszen másról sem lehetett olvasni az elmúlt hónapokban az új felvonás kapcsán, mint például a régi, ismerős arcok, például David Arquette, Courteney Cox vagy épp Matthew Lillard visszatéréséről, a főhősnő, Neve Campbell csúcsgázsijáról, illetve az első rész írójának, Kevin Williamsonnak a visszatéréséről. A projekt ráadásul az eddigi legnagyobb büdzséből, 45 millió dollárból készült, melynek egy részét arra a promócióra lett elköltve, ami arra épült, hogy itt most mindenkinek vége lesz, mint a botnak.
A Paramount viszont úgy tűnik, mégis a bolondját járatja mindenkivel, és már a 2026 egyik legjobban várt filmjének számító Sikoly 7. moziba kerülése előtt zöld lámpát adott a maszkos rémület történetének 8. felvonására is. Az elmúlt órákban szárnyra kelt pletykáknak táptalajként szolgálhat még a direktor nyilatkozata is, melyet a múlt éjjel, a filmje vörös szőnyeges premierjén adott a Deadline-nak. Ebben Kevin Williamson nyíltan ki is mondta, minden csak a rajongókon múlik:
Az egyik napon, hajnal háromkor ültünk a forgatáson, és azon gondolkodtunk, miről is szólhatna a Sikoly 8. Aztán Nevenak volt egy nagyszerű ötlete, amire mindenki rögtön rákapott. Szóval igen, ha ez bejön, és a nézők akarják, mi megadjuk nekik, amit akarnak. Ha szeretnék, mi elkészítjük nekik…
– mondta Williamson, akinek rendezői széke remélhetőleg ki van párnázva, mert egy darabig majdnem biztosan csücsülnie kell még benne.
Tehát nagy tétben mernénk fogadni, hogy bár lekerekített franchise-fináléval vakítottak minket Sidney Campbellék, az ajtót nyitva fogják hagyni az aranytojást tojó tyúk újabb vérengzéséhez, mely ha valóban ilyen rohamtempóban készül, akár már 2027-ben mozikba is kerülhet!
