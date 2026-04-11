"Fájdalmas volt nézni! – Kurt Vonnegut is rosszul volt a Bruce Willis főszereplésével készült filmjétől

Egy híján 20. 19 évvel ezelőtt, ezen a napon távozott a földi világból a kortárs amerikai irodalom egyik legnagyobb alakja, Kurt Vonnegut. Rajongóbázisa halála után is napról napra növekszik, regényei továbbra is újabb kiadásokat érnek meg. Hatása megkérdőjelezhetetlen, természetesen a filmesek is lelkesen fordultak történetei felé és született néhány adaptáció a “cape cod-i remete” legismertebb regényei alapján. Ezekkel a filmekkel emlékezünk Kurt Vonnegutra.
Kurt Vonnegut édesapja neves építész, édesanyja egy sörgyáros család leszármazottja volt. A család Németországból vándorolt ki, és Indianapolisban telepedtek le, mely később többször is visszaköszönt az író regényeiben. Csakúgy a második világháborús élmények, Vonnegut ugyanis az Egyesült Államok hadba lépése után csatlakozott a sereghez. 1944-ben német hadifogolyként Drezdába került, és csodával határos módon túlélte a város bombázását, de csak azért, mert társaival egy régi vágóhíd pincéjében tartották őket fogva. Ismerős a történet, az író ugyanis megénekelte a tragikus eseményeket a 20 évvel később megjelent Az ötös számú vágóhíd című regényében. Ez volt az egyik regénye a sok közül, mely az irodalomtörténet fontos darabjává vált, de említhetnénk a Bajnokok reggelijét, az Éj anyánkat vagy a Macskabölcsőt is, melyek napjainkra mélyen beleivódtak a popkultúra szövetébe.
George Roy Hill rendezésében készült az első Vonnegut regényadaptáció. Utólag a szerző is úgy nyilatkozott: “Szeretem George Roy Hillt és a Universal Pictures-t, hibátlanul dolgozták fel a regényemet.” Valóban a film olyan jól sikerült, hogy Hill a zsűri díját is elhozta a rendezésért az 1972-es Cannes-i Filmfesztiválon. A filmben Montana Wildhack szerepében feltűnt az idén elhunyt Valerie Perrine is, akinek nemcsak első filmszerepe volt a Vágóhíd, hanem első meztelen jelenete is. A kritika is elismerően nyilatkozott a filmről, melyet mai napig a legjobb adaptációként tartanak számon.
Ez szintén a második világháború alatt játszódik. Főhősünk Howard W. Campbell Jr., aki amerikai drámaíró, de a háború alatt Németországban él és a világ számára náci propagandistaként válik ismertté, eközben titokban az amerikai hírszerzésnek dolgozik. A fő kérdés: Az, hogy valaki titokban a nagyobb jóért dolgozik, el tudja-e nyomni azt a tényt, hogy a világ szemében gonosz? A Keith Gordon rendezte film is átmentette ezt a központi kérdést a regényből. Howard szerepében Nick Nolte-t láthattuk, aki legutóbb a Jennifer Lawrence és Robert Pattinson főszereplésével készült Dögölj meg szerelmem című drámában tűnt fel. Howard kedvesét pedig az a Sheryl Lee alakította, aki örökre beleégett a Twin Peaks szerelmeseinek agyába, mint Laura Palmer. A film összességében pozitív fogadtatásban részesült, dicsérték a regényhez hű adaptációt, Nick Nolte-nak pedig annyira megjött a kedve a Vonnegut-feldolgozásokhoz, hogy a három évvel későbbi Bajnokok reggelijében is szerepelt.
Talán az Alan Rudolf rendezte Bajnokok reggelije maradt meg leginkább a köztudatban, na nem azért, mert olyan jól sikerült, hanem mert a főszereplő Dwayne Hoover autókereskedőt nem más alakította, mint a Die Hard sztárja, Bruce Willis. A Bajnokok reggelije Vonnegut egyik legismertebb regénye, ám a film csúfos bukás lett. A rajongók és a kritikusok egyöntetű véleménye szerint Alan Rudolf nem tudta összehozni a vásznon Vonnegut regényének ezer felé futó történetszálait és töredezett narratíváját. Ezt tükrözi az IMDB filmes adatbázis pontozása is, mely a debütálás óta eltelt 27 év alatt is csak a 4,6-os szintet érte el. Ennek ellenére Bruce Willis – aki napjainkban sajnos teljesen visszavonult a betegsége miatt – remek alakítást nyújtott, de még ő sem tudta megmenteni ezt a kudarcba fulladt adaptációt. Maga Vonnegut is azt mondta: “fájdalmas volt nézni.”
