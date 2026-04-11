"Fájdalmas volt nézni! – Kurt Vonnegut is rosszul volt a Bruce Willis főszereplésével készült filmjétől

Egy híján 20. 19 évvel ezelőtt, ezen a napon távozott a földi világból a kortárs amerikai irodalom egyik legnagyobb alakja, Kurt Vonnegut. Rajongóbázisa halála után is napról napra növekszik, regényei továbbra is újabb kiadásokat érnek meg. Hatása megkérdőjelezhetetlen, természetesen a filmesek is lelkesen fordultak történetei felé és született néhány adaptáció a “cape cod-i remete” legismertebb regényei alapján. Ezekkel a filmekkel emlékezünk Kurt Vonnegutra.

Kurt Vonnegut nemcsak regényeivel alkotott maradandót (Fotó: Lynn Goldsmith)

Kurt Vonnegut regényei

Kurt Vonnegut édesapja neves építész, édesanyja egy sörgyáros család leszármazottja volt. A család Németországból vándorolt ki, és Indianapolisban telepedtek le, mely később többször is visszaköszönt az író regényeiben. Csakúgy a második világháborús élmények, Vonnegut ugyanis az Egyesült Államok hadba lépése után csatlakozott a sereghez. 1944-ben német hadifogolyként Drezdába került, és csodával határos módon túlélte a város bombázását, de csak azért, mert társaival egy régi vágóhíd pincéjében tartották őket fogva. Ismerős a történet, az író ugyanis megénekelte a tragikus eseményeket a 20 évvel később megjelent Az ötös számú vágóhíd című regényében. Ez volt az egyik regénye a sok közül, mely az irodalomtörténet fontos darabjává vált, de említhetnénk a Bajnokok reggelijét, az Éj anyánkat vagy a Macskabölcsőt is, melyek napjainkra mélyen beleivódtak a popkultúra szövetébe.

Kurt Vonnegut regényei filmen

Az ötös számú vágóhíd (1972)

George Roy Hill rendezésében készült az első Vonnegut regényadaptáció. Utólag a szerző is úgy nyilatkozott: “Szeretem George Roy Hillt és a Universal Pictures-t, hibátlanul dolgozták fel a regényemet.” Valóban a film olyan jól sikerült, hogy Hill a zsűri díját is elhozta a rendezésért az 1972-es Cannes-i Filmfesztiválon. A filmben Montana Wildhack szerepében feltűnt az idén elhunyt Valerie Perrine is, akinek nemcsak első filmszerepe volt a Vágóhíd, hanem első meztelen jelenete is. A kritika is elismerően nyilatkozott a filmről, melyet mai napig a legjobb adaptációként tartanak számon.