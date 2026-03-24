Meghalt Christopher Reeve szerelme: örökre odalett a szőke bombázó

81 éves korában elhunyt Valerie Perrine BAFTA-díjas színésznő. A szomorú hírt barátnője, Stacey Souther közölte Facebook oldalán. Perrine Parkinson-kórban szenvedett, több mint 10 éve kapta meg a diagnózist, szervezete pedig március 23-án, hétfőn végleg feladta a harcot. Legismertebb szerepe a Christopher Reeve főszereplésével készült Superman filmekben Miss Teschmacher karaktere volt.

Valerie Perrine a Superman-filmekben vált igazán ismertté (Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch)

Valerie Perrine színésznő március 23-án hunyt el, 81 éves korában.

2015-ben Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála.

Perrine legfontosabb szerepe a Superman-filmekben volt.

Valerie Perrine filmjei

Valerie Perrine filmes karrierje nem mindennapi módon indult. Miután önmagát keresve bejárta Európát, majd visszatérve Amerikába rövid próbálkozás után otthagyta az egyetemet, Las Vegasba ment, ahol toplesz táncoslánynak szegődött egy kaszinóba. Később Los Angelesben hippiként élt és kábítószerekkel is kísérletezett. Egy vacsorapartin a véletlennek köszönhetően ismerkedett meg egy ügynökkel, akinek segítségével bejutott a Kurt Vonnegut regénye alapján készült Az ötösszámú vágóhíd című film castingjára és megkapta Montana Wildhack pornószínésznő szerepét. Ez 1972-ben történt, Valerie Perrine karrierje pedig innentől kezdve megállíthatatlanul ívelt felfelé. Sugárzó kék szeme, szép szőke haja volt és magas volt, szinte klasszikus modell alkat, így nem volt nehéz sztereotipikus szerepeket szereznie. Rendszerint csinos, kissé egyszerű, de annál nagyobb szívű nőket alakított a vásznon és a televízióban is.

Valerie Perrine Oscar-jelölést is kapott

Alig két évvel első filmszerepe után kapta meg a Bob Fosse rendezte Lenny című filmben azt a szerepet, amivel igazán felkerült a térképre. A Lenny Bruce komikusról készült életrajzi filmben az egykori humorista sokat szenvedő feleségét, Honey Harlowt alakította. Játékáért az 1975-ös Oscar-gálán jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában, csakúgy mint partnerét, a címszerepet alakító Dustin Hoffmant a legjobb férfi főszerepért. A film összesen 6 Oscar-jelölést zsebelt be, de egyiket sem tudta díjra váltani. Valerie azonban a BAFTA-díjátadón megkapta a legígéretesebb fiatal tehetségnek járó szobrot és a Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb színésznő díját is.