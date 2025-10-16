Jennifer Lawrence teljesen megőrült: nagykéssel rohangál a színésznő

A 35 éves színésznő úgy tűnik, beszállt az idei egyre szorosabb Oscar-versenybe. Jennifer Lawrence a Dögölj meg, szerelmem című párkapcsolati pszichothrillerben fordul ki teljesen önmagából Robert Pattinson oldalán. JLaw üvöltve, nagykéssel rohangálva és tüzet gyújtva igyekszik kezelni a krízisét. A komoly díjesélyes filmet itthon is bemutatják 2026 elején, addig viszont megérkezett két előzetes is a sokkoló alkotáshoz.

Jennifer Lawrence teljesen kifordul önmagából (Fotó: imdb.com)

Jennifer Lawrence őrült

A film sztorija szerint a harmincas pár, Grace és Jackson New Yorkból átköltöznek Montana vidéki részére, Jackson gyerekkori otthonába, hogy új és nyugodtabb életet éljenek. Megérkezik az első gyermekük is, és ahogy Grace próbál alkalmazkodni az új szerephez, egyre inkább az elszigetelődés a szülés utáni depresszió, sőt, komoly pszichés zavarok alakulnak ki nála, többek között hallucinációk is. A fiatal anya fejében a valóság és a képzelet hamarosan összemosódik, ami a házasságukat is próbára teszi, sőt, egy ponton túl már az életük lesz a tét, ami egy vérre menő küzdelemmé fajulhat. Vagy csak Grace fejében?

A brutálisan intenzív előzetes igazán egyedi, ugyanis a rendező, Lynne Remsay törekedett arra, hogy ne csak sokkoljon, de átélhetővé tegye egy nő kálváriáját élete új szerepeiben. Jennifer Lawrence az előzetes alapján készülhet a következő Oscar-jelölésére, mellette Robert Pattinson is kiválónak tűnik a sokszor fekete humorban úszó történetben. Mellettük két igazi legenda, az Oscar-díjas Sissy Spacek és Nick Nolte tűnnek fel.

Cannes-ban imádták a két sztár filmjét (Fotó: Darren Brade / eyevine)

A filmet novemberben mutatják be az USA-ban, de kiderült, a Dögölj meg, szerelmem 2026. február 12-én a magyar vásznakat is meghódítja.