Nem gyűri le a betegség: tolószékbe kényszerülve is küzd Hollywood gyilkos bohóca

Április 19-én lett 80 éves Tim Curry, a Rocky Horror Picture Show, az AZ, a Vadászat a Vörös Októberre és a Star Wars: A klónok háborúja sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

A Tim Curry filmek óriási hatással voltak a horrorfilmek rajongóira (Fotó: HIP/ Northfoto)

Tim Curry korán elvesztette az édesapját

Egy Grappenhall nevű kis északnyugat-angliai településen jött világra 1946. április 19-én. Az édesanyja iskolai titkárként, az édesapja a brit haditengerészet metodista káplánjaként dolgozott. Utóbbit fiatalon elvesztette: Tim Curry még csak 11 éves volt, amikor az édesapját sztrók érte, majd nem sokkal később tüdőgyulladás következtében elhunyt.

Költözésekkel telt a gyerekkora

Az édesapja munkája miatt a korai évei folytonos költözésekkel teltek. A családjuk lakott például Hongkongban is, és átlagosan másfél évente új lakhelyet kellett megszokniuk a gyerekeknek.

Egyből megtalálta a műfaját

A Birmingham University hallgatójaként drámát és angol irodalmat tanult, majd a londoni színpadokon mutatkozott be színészként. Az első szerepét a Hair musicalben kapta, és ez a műfaj bizonyult később is leginkább testhezállónak számára.

Neki írták a Rocky Horror Picture Showt

A világhír a Rocky Horror Picture Show mozi főszereplőjeként ismerte meg, de az amerikai filmváltozat előtt eljátszotta ugyanazt a figurát már a Broadway színpadjai és az eredeti londoni előadásban is. Sőt, már a musical megírása közben is kapcsolatban volt a szerzővel, aki eleve őrá gondolva írta meg Dr. Frank-N-Furter karakterét.

Sokféleképpen hasznosította a híres hangját

Az egyik védjegye a nevezetes bariton hangja, amit zenészként is kiaknázott, a hetvenes-nyolcvanas években több rockalbuma is megjelent. De rengeteg produkcióban működött közre szinkronhangként is animációs filmektől és sorozatoktól kezdve videojátékokig.

Bohócfóbiásként játszott bohócot

Irracionális félelmet váltanak ki belőle a bohócok, amit a tudományos nyelv coulrofóbiának hív. Ez viszont gondot okozott akkor, amikor neki kellett bohócot játszania, méghozzá nem is akármilyet: Stephen King nevezetes horrorbohócát az AZ 1990-es tévés változatában. A forgatáson külön szerződés szólt arról, hogy Curry nem láthatja meg magát semmilyen tükröződő felületben, a sminkelését is tükör nélkül kellett megoldani.