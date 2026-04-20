Nem gyűri le a betegség: tolószékbe kényszerülve is küzd Hollywood gyilkos bohóca

Április 19-én lett 80 éves Tim Curry, a Rocky Horror Picture Show, az AZ, a Vadászat a Vörös Októberre és a Star Wars: A klónok háborúja sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
Egy Grappenhall nevű kis északnyugat-angliai településen jött világra 1946. április 19-én. Az édesanyja iskolai titkárként, az édesapja a brit haditengerészet metodista káplánjaként dolgozott. Utóbbit fiatalon elvesztette: Tim Curry még csak 11 éves volt, amikor az édesapját sztrók érte, majd nem sokkal később tüdőgyulladás következtében elhunyt.
Költözésekkel telt a gyerekkora
Az édesapja munkája miatt a korai évei folytonos költözésekkel teltek. A családjuk lakott például Hongkongban is, és átlagosan másfél évente új lakhelyet kellett megszokniuk a gyerekeknek.
Egyből megtalálta a műfaját
A Birmingham University hallgatójaként drámát és angol irodalmat tanult, majd a londoni színpadokon mutatkozott be színészként. Az első szerepét a Hair musicalben kapta, és ez a műfaj bizonyult később is leginkább testhezállónak számára.
Neki írták a Rocky Horror Picture Showt
A világhír a Rocky Horror Picture Show mozi főszereplőjeként ismerte meg, de az amerikai filmváltozat előtt eljátszotta ugyanazt a figurát már a Broadway színpadjai és az eredeti londoni előadásban is. Sőt, már a musical megírása közben is kapcsolatban volt a szerzővel, aki eleve őrá gondolva írta meg Dr. Frank-N-Furter karakterét.
Sokféleképpen hasznosította a híres hangját
Az egyik védjegye a nevezetes bariton hangja, amit zenészként is kiaknázott, a hetvenes-nyolcvanas években több rockalbuma is megjelent. De rengeteg produkcióban működött közre szinkronhangként is animációs filmektől és sorozatoktól kezdve videojátékokig.
Bohócfóbiásként játszott bohócot
Irracionális félelmet váltanak ki belőle a bohócok, amit a tudományos nyelv coulrofóbiának hív. Ez viszont gondot okozott akkor, amikor neki kellett bohócot játszania, méghozzá nem is akármilyet: Stephen King nevezetes horrorbohócát az AZ 1990-es tévés változatában. A forgatáson külön szerződés szólt arról, hogy Curry nem láthatja meg magát semmilyen tükröződő felületben, a sminkelését is tükör nélkül kellett megoldani.
Titokzatos a magánélete
Sosem kötött házasságot és sosem született gyereke, de ezen kívül szinte semmi sem tudható a magánéletéről. Mindig vigyázott arra, hogy a nyilvánosságnak semmit se áruljon el a szerelmi ügyeiről, és emellett sikerült máig kitartania.
Évek óta képtelen a járásra
2012-ben kapott súlyos sztókot, miközben épp masszázst kapott. Életmentő műtétre volt szüksége, ám az agyából eltávolított vérrögök után sem állt helyre minden. A bal oldali végtagjait azóta is csak korlátozottan tudja használni, így kerekesszékbe kényszerült.
Nem állt le a színészkedéssel
A súlyos egészségügyi problémái ellenére sem hagyta abban a színészkedést, és szerencsére a mentális és beszédkészségei helyreálltak a sztrók után. Főként persze szinkronszerepeket vállalt, de a 2024-es Stream című horrorban személyesen is felbukkant például egy kameó erejéig.
