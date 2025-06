/Hollywood leghíresebb kisöcsije túlszárnyalta botrányhős testvérét

A Kőgazdagok, a Dokik, a 21 Jump Street – A kopasz osztag, a Szemfényvesztők, a Rossz szomszédság és A katasztrófaművész 40 éves lett. Dave Franco élete számos érdekességet rejt, nem beszélve híres bátyjáról, akit az utóbbi években erősen mellőz hollywoodi botrányai miatt.

10 érdekesség Dave Franco életéből

Portugál és svéd vér is folyik az ereiben

1985. június 12-én egy gyerekkönyveket író anya és egy üzletember apa gyermekeként született meg a kaliforniai Palo Altóban. Anyai oldalról Oroszországból kivándorolt zsidók, apai ágon portugálok és svédek az ősei.

A bátyja is világsztár

A hét évvel idősebb bátyja, a mostanában folyamatosan botrányokba keveredő James Franco is hollywoodi szupersztár, ők ketten többek között a Milk, a Zeroville és A katasztrófaművész című filmben játszottak együtt. Utóbbi filmben James a rendezésért is felelt, és egy harmadik testvérük, az 1980-as születésű Tom is felbukkant benne, aki foglalkozását tekintve képzőművész, de azért színészkedni is szokott.

Tanárnak készült

A University of Southern California diákjaként főként irodalmat tanult, és középiskolai tanári pályára készült. Egészen addig, míg a bátyja, James el nem vitte magával egy drámaórára, és bele nem szeretett a színjátszásba.

Videokazettákkal fizették ki a diákmunkáját

A filmekbe akkor szeretett bele, amikor egy videotékában dolgozott tiniként. Annyira fiatalon kezdte ott a munkát, hogy hivatalosan nem is kaphatott fizetést, így ingyen videokazettákkal honorálták.

Tévésorozatokban kezdődött a karrierje

Az első kamerák előtti munkáját 21 évesen kapta a Hetedik mennyország című sorozat egyik epizódjában. A következő években jellemzően tévés munkákat kapott, amelyek közül a Kőgazdagok vagy a Dokik sorozatokban már sikerült felhívnia magára a figyelmet.

Mindig fiatalabb figurákat játszik

A kisfiús vonásai miatt szinte az egész színészi pályája során a valós életkoránál fiatalabb karaktereket kellett eljátszania. A mozifilmes befutását elhozó, Channing Tatum főszereplésével készült 21 Jump Street – A kopasz osztag esetében például 27 évesen alakított középiskolást. Ugyanez történt a Szemfényvesztők és a Rossz szomszédság című filmekben is.