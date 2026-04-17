"Még mindig gondolkodom rajta" – Balhé van? Szemrebbenés nélkül beszóltak Jacob Elordinak: lenézik a szépfiút!

Jacob Elordi szerencsés csillagzat alatt állt mostanában. Sorra kapta a jobbnál jobb filmszerepeket, Guillermo Del Toro pedig egészen az Oscar-jelölésig röpítette az Eufória sorozat szépfiúját. Pedro Almodóvar rendezőnek azonban kétségei támadtak a fiatal ausztrál tehetséggel kapcsolatban, melyeknek hangot is adott egy spanyol podcast keretein belül.
Pedro Almodóvar spanyol filmrendező szava elég sokat nyom a latba a filmszakma berkein belül, így Jacob Elordi felett hozott ítélete sem elhanyagolható. A rendező egy spanyol podcast műsor vendége volt, ahol többek között arról is kérdezték, szívesen dolgozna-e együtt Jacob Elordival valamelyik jövőbeli projektjében. A rendező válasza pontosan azt tükrözte, ami már valószínűleg sokakban felmerült azóta, hogy Elordi az Eufória sorozat ugródeszkájáról elrugaszkodva egyre komolyabb filmszerepeket kapott. Almodóvar egyáltalán nem vitatja el a fiatal színész sikereit, és meglátása szerint jó úton jár afelé, hogy hatalmas sztár váljon belőle. Arról azonban még mindig nem tudta őt meggyőzni az Üvöltő szelek Heathcliffje, hogy több egy csinos pofinál.
Még mindig gondolkodom rajta, hogy csak egyszerű szexszimbólum, vagy egy igazán jó színész.
Az ítélet azért nem ennyire végleges, a rendező hozzátette, ahhoz, hogy végső megállapításra jusson Elordival kapcsolatban, látnia kellene őt egy komolyabb, nagyobb kihívást követelő szerepben. Ezzel együtt kritizálta korábbi munkáit is, többek között az Üvöltő szeleket és a Frankensteint is. Szerinte a fiatal sármőrnek nem volt lehetősége ezekben a filmekben kellőképpen megmutatni, mire képes igazán, ahogy ő fogalmazott “gúzsba kötötte őt az alapanyag”. Az Emerald Fennell rendezte Üvöltő szeleket különösen rossznak ítélte, bár véleménye szerint ezért sem Jacob Elordi, sem Margot Robbie nem okolható.
Guillermo Del Toro Frankensteinjéről nem fogalmazott meg ennyire éles kritikát, de azt kiemelte, hogy a Szörnyeteg szerepe a modern feldolgozásokban “kényelmes” lehet egy színész számára, mert a mai rendelkezésre álló technikákkal a látvány könnyen elvonhatja a fókuszt azokról az érzelmi mélységekről, melyet a karakter egyébként megkívánna.
Jacob Elordi valóban a figyelem középpontjába került az elmúlt időszakban, kezdve a Saltburn című filmmel, bár ott a külseje miatt kegyetlen kritikák céltáblájává vált Barry Keoghan valójában ellopta a showt. Az Eufória sorozat okán 2019 óta ott van a köztudatban, és most újból fellángolhatott a lelkesedés iránta az április 13-án debütált 3. évad miatt, mely több okból is kicsapta a biztosítékot a széria rajongóinak körében. A Priscilla című nem túl jó visszhangot kiváltó moziban Austin Butler után ő bújhatott a Király, Elvis Presley bőrébe. Az HBO Max kínálatában elérhető Vágtázó lovakról című dráma már kinyitotta az ajtót a komolyabb alakítások felé, de a filmrajongók itt is sokkal többet vártak nemcsak Elorditól, hanem az egész filmtől, mely nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
A Frankensteinnel sokkal nagyobbat robbant, záporoztak a díjjelölések, köztük egy első Oscar is, melyet végül Sean Penn happolt előle, pedig meg sem jelent a gálán. Emerald Fennell adott neki főszerepet az Üvöltő szelek legújabb feldolgozásában, melyben derekasan helytállt, és még nézni is jó volt, de a legtöbben nem voltak megelégedve a film egészével, Elordi ide vagy oda. Nemrég érkezett meg az első előzetes az egyelőre The Dog Stars címen futó filmhez, melyet Ridley Scott rendezett. A posztapokaliptikus világban játszódó thriller főszerepében Elordi egy pilótát alakít. Ezek szerint a Szárnyas fejvadász atyja bizalmat szavazott a fiatal szépfiúnak, és ki tudja, elképzelhető, hogy ez lesz az a projekt, ami végül meggyőzi a szkeptikus Pedro Almodóvart is.
