"Még mindig gondolkodom rajta" – Balhé van? Szemrebbenés nélkül beszóltak Jacob Elordinak: lenézik a szépfiút!

Jacob Elordi szerencsés csillagzat alatt állt mostanában. Sorra kapta a jobbnál jobb filmszerepeket, Guillermo Del Toro pedig egészen az Oscar-jelölésig röpítette az Eufória sorozat szépfiúját. Pedro Almodóvar rendezőnek azonban kétségei támadtak a fiatal ausztrál tehetséggel kapcsolatban, melyeknek hangot is adott egy spanyol podcast keretein belül.

Jacob Elordi még le kell tegyen pár dolgot az asztalra, mielőtt komolyan veszi a szakma

Jacob Elordi csak egy csinos pofi?

Pedro Almodóvar spanyol filmrendező szava elég sokat nyom a latba a filmszakma berkein belül, így Jacob Elordi felett hozott ítélete sem elhanyagolható. A rendező egy spanyol podcast műsor vendége volt, ahol többek között arról is kérdezték, szívesen dolgozna-e együtt Jacob Elordival valamelyik jövőbeli projektjében. A rendező válasza pontosan azt tükrözte, ami már valószínűleg sokakban felmerült azóta, hogy Elordi az Eufória sorozat ugródeszkájáról elrugaszkodva egyre komolyabb filmszerepeket kapott. Almodóvar egyáltalán nem vitatja el a fiatal színész sikereit, és meglátása szerint jó úton jár afelé, hogy hatalmas sztár váljon belőle. Arról azonban még mindig nem tudta őt meggyőzni az Üvöltő szelek Heathcliffje, hogy több egy csinos pofinál.

Még mindig gondolkodom rajta, hogy csak egyszerű szexszimbólum, vagy egy igazán jó színész.

Almodóvar még várja, hogy Elordi bizonyítson

Az ítélet azért nem ennyire végleges, a rendező hozzátette, ahhoz, hogy végső megállapításra jusson Elordival kapcsolatban, látnia kellene őt egy komolyabb, nagyobb kihívást követelő szerepben. Ezzel együtt kritizálta korábbi munkáit is, többek között az Üvöltő szeleket és a Frankensteint is. Szerinte a fiatal sármőrnek nem volt lehetősége ezekben a filmekben kellőképpen megmutatni, mire képes igazán, ahogy ő fogalmazott “gúzsba kötötte őt az alapanyag”. Az Emerald Fennell rendezte Üvöltő szeleket különösen rossznak ítélte, bár véleménye szerint ezért sem Jacob Elordi, sem Margot Robbie nem okolható.

Almodóvar szerint az Üvöltő szelek sikertelenségéhez semmi köze a két főszerepet játszó színésznek

Guillermo Del Toro Frankensteinjéről nem fogalmazott meg ennyire éles kritikát, de azt kiemelte, hogy a Szörnyeteg szerepe a modern feldolgozásokban “kényelmes” lehet egy színész számára, mert a mai rendelkezésre álló technikákkal a látvány könnyen elvonhatja a fókuszt azokról az érzelmi mélységekről, melyet a karakter egyébként megkívánna.