Jacob Elordi és Margot Robbie egymásba szerettek a forgatáson? Mit szól a színésznő férje?

Jövő hónapban ismét megelevenedik a vásznon Emily Brontë közel 180 éves regénye, az Üvöltő szelek. A bosszúval, látomásokkal és nem kevés romantikával megfűszerezett történet legújabb, izzasztóan erotikus feldolgozása ráadásul igazi sztárparádéval kecsegtet. A Golden Globe-díjas sztárcsemetét, Owen Coopert is a soraiban tudó adaptáció főszerepében ugyanis a Netflixet szörnyeskedésével meghódító Jacob Elordi, valamint az a Margot Robbie, aki erre a szerepre mondott először igent a gyermekáldása után.
A 19. századi romantikázás pedig úgy tűnik, túlontúl is jól sikerült Margot Robbie és Jacob Elrodi között, legalábbis erről tanúskodnak utóbbi szavai. A hamarosan új évaddal jelentkező Eufória Nate-je ugyanis arról beszélt egy friss interjújában, hogy ő és szőke színésztársa eggyé váltak karaktereikkel, akik történetesen fülig szerelmesek egymásba:
Voltak pillanatok, amikor kéz a kézben futottunk a mezőn, lehet, hogy még csak nem is egy konkrét jelenetben, inkább a ráhangolódás közben, amikor ránéztem, ő pedig rám nézett, és ráébredtem, hogy valójában Catherine-t nézem, ő pedig Heathcliffre-t. És abban a pillanatban valóban a szerelmük részei voltunk, teljesen valóságosan
– árulta el egy magazinnak Elordi.
Nem ez lenne az első alkalom, hogy hollywoodi sztárok forgatáson habarodnak egymásba, gondoljunk csak a 2025-ös év álompárjára, Liam Neesonre és Pamela Andersonra, akik a Csupasz pisztoly remake-jének munkálatai során leltek rá a másikban a boldogságra.
Azonban ebben az esetben sokkal valószínűbb, hogy csak arról van szó, hogy Robbie-nak és Elordinak is sikerült teljesen átszellemülni a szerep kedvéért, ami nem lenne meglepő, hiszen mindketten kiváló színművészek. És az Eufória sztárja hiába szingli, az ausztrál Barbie évek óta boldog házasságban él Tom Ackerley-vel, 2024-ben pedig nyolc esztendőnyi várakozás és próbálkozás után világra hozta első gyermekét is. Így bátran kijelenthetjük, Margot Robbie férjének nincs mitől tartania.
