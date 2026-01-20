Jacob Elordi és Margot Robbie egymásba szerettek a forgatáson? Mit szól a színésznő férje?

Jövő hónapban ismét megelevenedik a vásznon Emily Brontë közel 180 éves regénye, az Üvöltő szelek. A bosszúval, látomásokkal és nem kevés romantikával megfűszerezett történet legújabb, izzasztóan erotikus feldolgozása ráadásul igazi sztárparádéval kecsegtet. A Golden Globe-díjas sztárcsemetét, Owen Coopert is a soraiban tudó adaptáció főszerepében ugyanis a Netflixet szörnyeskedésével meghódító Jacob Elordi, valamint az a Margot Robbie, aki erre a szerepre mondott először igent a gyermekáldása után.

A Margot Robbie-filmek következő darabjában, az Üvöltő szelekben Jacob Elordi lesz az ausztrál színésznő partnere (Fotó: Warner Bros Studios)

Margot Robbie elcsavarta fiatal kollégája fejét?

A 19. századi romantikázás pedig úgy tűnik, túlontúl is jól sikerült Margot Robbie és Jacob Elrodi között, legalábbis erről tanúskodnak utóbbi szavai. A hamarosan új évaddal jelentkező Eufória Nate-je ugyanis arról beszélt egy friss interjújában, hogy ő és szőke színésztársa eggyé váltak karaktereikkel, akik történetesen fülig szerelmesek egymásba:

Voltak pillanatok, amikor kéz a kézben futottunk a mezőn, lehet, hogy még csak nem is egy konkrét jelenetben, inkább a ráhangolódás közben, amikor ránéztem, ő pedig rám nézett, és ráébredtem, hogy valójában Catherine-t nézem, ő pedig Heathcliffre-t. És abban a pillanatban valóban a szerelmük részei voltunk, teljesen valóságosan

– árulta el egy magazinnak Elordi.

Az Üvöltő szelek tökéletes Valentin-napi program lehet bárki számára (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A Barbie-nak a család az első

Nem ez lenne az első alkalom, hogy hollywoodi sztárok forgatáson habarodnak egymásba, gondoljunk csak a 2025-ös év álompárjára, Liam Neesonre és Pamela Andersonra, akik a Csupasz pisztoly remake-jének munkálatai során leltek rá a másikban a boldogságra.

Azonban ebben az esetben sokkal valószínűbb, hogy csak arról van szó, hogy Robbie-nak és Elordinak is sikerült teljesen átszellemülni a szerep kedvéért, ami nem lenne meglepő, hiszen mindketten kiváló színművészek. És az Eufória sztárja hiába szingli, az ausztrál Barbie évek óta boldog házasságban él Tom Ackerley-vel, 2024-ben pedig nyolc esztendőnyi várakozás és próbálkozás után világra hozta első gyermekét is. Így bátran kijelenthetjük, Margot Robbie férjének nincs mitől tartania.