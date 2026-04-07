„A barátaimmal sem tudtam beszélni” – Először szólalt meg a Harry Potter-sorozat Piton professzora

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 15:45
Az év legjobban várt tévésorozatát idén az HBO Max szállítja, méghozzá seprűnyélen. A Harry Potter-sorozatról pedig most egy dokumentumfilm is érkezett a platformra, mely több szempontból is különleges. Például először itt hallhatjuk a széria botránykeltő Piton professzorát a szerepéről beszélni.
25 év után az HBO döntött úgy, hogy ők lesznek azok, akik ismét leemelik a polcról J. K. Rowling Harry Potter-könyveit, hogy ezúttal nem nagy vászonra, hanem tévéképernyőre hozzák el a varázsvilágot. A sorozatot már hónapokkal a premierje előtt eget verő figyelem övezi, és nem feltétlen csak jó értelemben. A gigantikus rajongóbázist több dolog is aggasztja a készülő mágusszériával kapcsolatban, így az HBO Max-filmek kínálatában múlt vasárnap megjelent dokumentumfilmre, a Harry nyomában: A varázslat titkaira hárult a feladat, hogy csökkentse a rajongók kétkedését.

HBO max Harry Potter dokumentumfilm
A Harry Potter-sorozat készítéséről egy dokumentumfilm futott be az HBO Max felületére (Fotó: Capture d'écran via Bestimage)

Az új Harry Potter Pitonja végre megszólalt

A napokban debütáló Potter-doku több szempontból is érdekfeszítő, hiszen amellett, hogy röviden bemutatják, hogy zajlott a mágikus főszereplőtrió kiválasztása, és milyen mennyiségű aprólékos munkát fektetnek a legapróbb részletekbe a sorozat készítése során, most először állt kamera elé a show legmegosztóbb színésze, Paapa Essiedu is.

A ghánai származású színész neve hónapok, sőt már évek óta nem kis perpatvart kelt a neten a Potter-fanok között, így mindenki azt várta, mikor mond végre valamit. Ennek az ideje most érkezett el, Essiedu pedig fel is idézte, honnan is ered a kapcsolata J. K. Rowling varázslatos regényeivel.

Emlékszem, mikor gyerekként olvastuk azokat a könyveket, még a barátaimmal sem tudtam beszélni egyáltalán, mert ha valaki gyorsabban haladt, az simán elárulta, mi fog történni. Abban a korban az ember azt képzeli, hogy ő is egyike roxforti diákoknak, hogy ő Harry

– hangzott el a dokumentumfilmben Essiedu visszaemlékezése.

A 35 éves színész emellett még azt is megjegyezte, mennyire lenyűgözte a sorozat elképesztő díszlete, illetve már izgatottan azt is, milyen színészekké válnak majd a széria sztárcsemetéi. A rajongók bánatára viszont arról nem esett szó, hogyan is zajlott az ő kiválasztása, mellyel kapcsolatban korábban olyan gyűlöletcunami hárult Alan Rickman utódjára, hogy többen halálosan is megfenyegették.

A Harry Potter-sorozat Piton professzora elmesélte, milyen a kapcsolata a varázsvilággal (Fotó: IMDb)

A bábok és a látvány kevés lesz

Noha a dokumentumfilmmel kapcsolatban mindenki megjegyzi, milyen nagyszerű, hogy igyekeznek minél több mindent praktikus effektekkel és animatronikával, azaz bábokkal megoldani a számítógépes animációval szemben, a pozitív megjegyzések itt vége is érnek. Két dologban viszont sokkal erősebb konszenzus van: az egyik, hogy az egész sorozat csak a kreativitás hiányáról és a vaskos pénzkötegek felmarkolásáról szól.

Másrészt pedig hiába az alkotók könyvek iránti hűsége, ha az egyik legfontosabb karakter esetében ezt az elvet a kukába dobták. Ráadásul Piton professzor bőrszínének megváltoztatása az első könyv cselekménye szempontjából is kellemetlen baklövésnek számít, hiszen Harry és társai minden rossz történés mögött a bájitaltan ármánykodását feltételezik, és ezt a rajongók is szóvá tették már, például a nemrégiben megjelent első trailer alatt:

Nagyon-nagyon kínos lesz, mikor Harry az iskola egyetlen színes bőrű tanárát kezdi el gyanúsítgatni

– írta az egyik kommentelő YouTube-on.

Az HBO Max Harry Potter-sorozatának első epizódjára már nem is kell olyan sokat várni, hiszen már idén karácsonykor érkezik a fanok fája alá. Más kérdés, hogy ennek az ajándéknak nem mindenki fog örülni, de talán az alkotók majd képesek lesznek rácáfolni a kétkedőkre. Decemberben minden kiderül...

 

