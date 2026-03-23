"Mondj fel, vagy megöllek" – Halálos fenyegetéseket kap a Harry Potter-sorozat Piton professzora

Talán az első évad első epizódjának premierjéig nem is lesz vége az új Harry Potter-sorozat körüli balhéknak. Az HBO Max gondozásában készülő szériában a Piton professzor szerepét alakító Paapa Essiedu már halálos fenyegetéseket is kapott az elvállalt szerepe miatt.

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Harry Potter sorozat: botrány botrány hátán

Már alapjáraton sem ígérkezett könnyű feladatnak Alan Rickmantől átvenni a stafétát Piton professzorként, azonban amivel a Harry Potter sorozatban szerepet kapó Paapa Essiedu szembesült, az már minden határon túlmegy. A ghánai származású színészről hivatalosan 2025 áprilisában derült ki, hogy őt érte a megtiszteltetés, eljátszhatja a Roxfort rettegett bájitaltan tanára, Perselus Piton professzor szerepét.

A Harry Potter rajongókon már akkor is végigsöpört az elégedetlenség hulláma, amikor az HBO kiposztolta az első színészek listáját, amin Essiedu is szerepelt, cserébe minden posztnál kikapcsolták a kommentelés lehetőségét. A varázsvilág-fanatikusok azonban ennél leleményesebbek és korábbi posztok alatt indítottak kommentháborút a stúdió ellen. Egyesek nem is finomkodtak, csak annyit írtak “Piton FEHÉR!”.

A népharag olyan mértékben zúdult mind szegény Essiedura, mind az HBO-ra, hogy júniusban már megindultak a pletykák a színész esetleges leváltásáról is, ez azonban nem történt meg, tekintve, hogy a forgatás júliusban elkezdődött és a tervek szerint a széria 2027-ben debütál majd az HBO Maxon.

Tény, hogy nem könnyű Alan Rickman után átvenni a szerepet (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Paapa Essiedu életére törnének a Harry Potter rajongók

Azt mondták szálljak ki, vagy megölnek

– nyilatkozta a Timesnak Paapa Essiedu egy interjúban. Úgy tűnik, a Harry Potter rajongók több mint egy év alatt nem tudták feldolgozni, hogy a Black Mirror szériában is játszó színész nem adta fel Piton szerepét.

Akárhányszor felmegyek az Instagramra, biztos, hogy találkozni fogok egy kommenttel vagy üzenettel, hogy valaki meg akar ölni. És amellett, hogy természetesen tisztában vagyok vele, hogy nem mostanában esek gyilkosság áldozatául, ezek az üzenetek ettől függetlenül is nagyon rosszul fognak öregedni és természetesen érzelmileg hatnak rám. Senkinek nem szabadna ilyesmivel szembesülni, miközben a munkáját végzi. Emberek ezrei kockáztatják valóban az életüket a munkájuk során, én meg egy varázslót játszom a Harry Potterben

Szerencsére ez közel sem tántorítja el a színészt, sőt, saját bevallása szerint a negatív kommentek csak olajat öntenek a tűzre, és arra sarkallják, hogy mindent beleadjon az alakításába.