Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas Lúdas Matyi mesekvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a híres történetre

Fazekas Mihály
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 09:50
Lúdas Matyimesekvíz
Neked mennyire rémlenek az egyik leghíresebb magyar mese, azaz a Lúdas Matyi részletei? Ha szeretnéd próbára tenni a tudásod, akkor ne menj sehova, ugyanis Fazekas Mihály születésnapja alkalmából egy nosztalgikus mesekvízzel készültünk!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Te is rajongtál a Lúdas Matyi történetéért, aki leleményességének köszönhetően többször is túljárt egy gazdag uraság eszén? Akkor derítsd ki mesekvízünk segítségével, hogy mennyire emlékszel Fazekas Mihály híres művére, amely sokak szívébe lopta be magát.

Lúdas Matyi mesekvíz:illusztráció a meséből.
Tedd próbára a tudásod ezzel a nosztalgikus mesekvízzel! / Fotó: Róka László /  MTI
  • Fazekas Mihály hosszú évek után adta ki a Lúdas Matyi történetének első változatát.
  • A mese főszereplője hamar sokak kedvencévé vált.
  • Ebből a kvízből kiderül, mennyit tudsz az ikonikus történetről.

Óriási Lúdas Matyi mesekvíz csak a legműveltebbeknek

Fazekas Mihály magyar költő és botanikus volt, aki szülővárosába, Debrecenbe való visszavonulása után írta meg a Lúdas Matyi című művének első változatát. Ezt követően sok-sok év telt el, mire a történet 1815-ben megjelent Bécsben, majd még többször is átdolgozásra került.

Lúdas Matyi története azonban olyan népszerűvé vált hazánkban, hogy 1949-ben magyar ifjúsági filmjátékot forgattak belőle, később pedig rajzfilm is született belőle, amelyet 1977-ben mutattak be. A furfangos libapásztor fiú hamar a gyerekek szívébe lopta magát, akinek sikerült megleckéztetnie a pökhendi uraságot. De vajon te mennyire emlékszel a mese cselekményére? Úgy gondolod, hogy minden kérdésre tudnád a helyes választ? Akkor töltsd ki nosztalgikus kvízünket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mikor írta Fazekas Mihály a Lúdas Matyit?

Ebben a videóban Lúdas Matyi történetét tekintheted meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu