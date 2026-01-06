Hatalmas Lúdas Matyi mesekvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a híres történetre

Te is rajongtál a Lúdas Matyi történetéért, aki leleményességének köszönhetően többször is túljárt egy gazdag uraság eszén? Akkor derítsd ki mesekvízünk segítségével, hogy mennyire emlékszel Fazekas Mihály híres művére, amely sokak szívébe lopta be magát.

Fazekas Mihály hosszú évek után adta ki a Lúdas Matyi történetének első változatát.

A mese főszereplője hamar sokak kedvencévé vált.

Ebből a kvízből kiderül, mennyit tudsz az ikonikus történetről.

Óriási Lúdas Matyi mesekvíz csak a legműveltebbeknek

Fazekas Mihály magyar költő és botanikus volt, aki szülővárosába, Debrecenbe való visszavonulása után írta meg a Lúdas Matyi című művének első változatát. Ezt követően sok-sok év telt el, mire a történet 1815-ben megjelent Bécsben, majd még többször is átdolgozásra került.

Lúdas Matyi története azonban olyan népszerűvé vált hazánkban, hogy 1949-ben magyar ifjúsági filmjátékot forgattak belőle, később pedig rajzfilm is született belőle, amelyet 1977-ben mutattak be. A furfangos libapásztor fiú hamar a gyerekek szívébe lopta magát, akinek sikerült megleckéztetnie a pökhendi uraságot. De vajon te mennyire emlékszel a mese cselekményére? Úgy gondolod, hogy minden kérdésre tudnád a helyes választ? Akkor töltsd ki nosztalgikus kvízünket!