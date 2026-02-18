Felélénkülhet a Star Wars világa? Menő előzetes érkezett A mandalóri és Groguhoz

A moziban legutoljára az új trilógiát lezáró Skywalker korát láthattuk éppen hat éve, és ezt a szálat azóta is igyekszünk elfelejteni. Ebben némileg segített az ugyanebben az évben indult A mandalóri című sorozat, amelyben Pedro Pascal fémpáncélban járja a messzi-messzi galaxis végtelen éterét különböző kalandok után kutatva a kis "bébi Yodával" az oldalán. A Star Wars-filmek közt komoly pusztítás történt Kathleen Kennedy több mint egy évtizedet felölelő Lucasfilm irányítása alatt és bár januárban lemondott a vezetésről, a májusban mozivásznakra érkező A mandalóri és Grogunak nem kisebb feladata lesz, mint visszahozni a bizalmat a jobb időket megélt franchise-ba.

A félresikerült Star Wars-trilógia után reméljük, A mandalóri és Grogu jobb színben hozza vissza a sztorit a mozikba (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A mandalóri és Grogu újabb előzetese végre mutat is valamit

Din Djarin és Grogu már az idei Super Bowlon is kaptak pár másodpercet, de jelenlétük nem volt több egy fantáziátlan reklámparódiánál. Az elégedetlen rajongók azonban nem kellett sokat várniuk az érdembeli betekintőre, mivel másfél hét után már ki is jött a második hosszabb előzetes, amiből végre valami ki is derül.

Megannyi dolgot kell bedolgoznunk a két percnyi akcióképek sorozata után. A film a harmadik évad történései után folytatódik, ahol a második legismertebb mandalóri (az első természetesen Boba Fett) felveszi a harcot az újraépülni látszó Birodalom ellen. Megjelenik Sigourney Weaver, aki Ward ezredest játssza és azt a feladatot adja ki a harcos figurának, hogy vadássza le a Birodalom örököseit. És igen, nem káprázik a szemünk: láthatunk egy huttot harcolni! Arról a fajról van szó, akik Jabba megjelenése óta lomha és nem túl mobilis lényekként voltak feltüntetve. Az ő hangját A mackó sorozatból ismert Jeremy Allen White adja majd.

Ha már meglepő szerepek: A szemfüles nézőknek feltűnhetett egy ismerős hang. Martin Scorsese egy apró, szőrös, négykarú lényt alakít a filmben, akitől Din Djarin útmutatást kér, hogy megtaláljon egy huttot. Ezelőtt legutoljára 2004-ben, a Cápamesében vállalt hasonló szinkronszerepet, de saját filmjeiben, például a Taxisofőrben is láthattuk őt.