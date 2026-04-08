Orbán Viktor meghúzta a váratlant

Váratlant húzott Orbán Viktor miniszterelnök, aki ma délután élő interjút adott a Blikk Talk című podcastban.
Nehezebb idők – mondta Orbán Viktor a Blikk Talk című podcast műsorban annak kapcsán, hogy nagyobb biztonsági személyzettel érkezett az interjúra. A miniszterelnök jelezte, hogy ez a Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől érkezett fenyegetés miatt van. A kormányfő jelezte, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) folyamatosan figyel mindent.
A kormányfő tudatta, hogyha van személyes fenyegetés, akkor a TEK dönt. Szerinte fontos, hogy az ember ne foglalkozzon túl sokat magával, mert a munkájuk mindig másról szól, akiknek az érdekében döntést kell hozni. Ha elkezdesz magaddal foglalkozni túl sokat, akkor kevesebb időd marad a munkád igazi értelmére, másokra – tette hozzá.
A Bloomberg által kiszivárogtatott beszélgetésről azt mondta: a politikában nem személyes barátságokat kell kialakítani, hanem az ország számára kell barátságokat gyűjteni. Az emberi, személyes barátság az mélyebb dolog. A politikában ez csak a tisztelet egy bizonyos fokát jelöli.
Orbán Viktor kifejtette, ők nem hallgatják le a politikai ellenfelet. Reméli, hogy a titkosszolgálat dolgozik rajta, hogy kiderítsék, ki hallgatta le őket. A kormányfő azt mondta, az USA elnökével, számos európai vezetővel, ázsiai ország vezetőjével vannak olyan viszonyban, hogy például „testvérnek” szólítják egymást.
Arról beszélt, a politikában olyan barátai vannak, akikkel együtt kezdte a rendszerváltás idején. Kérdésre azt mondta, Fodor Gáborral szokott beszélni, közel laknak egymáshoz.
