Magyar Péter jelöltje ellen pedofil bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás

A Délmagyarország birtokába került dokumentumok szerint 2013-ban Gajda Attila ellen kiskorú ellen elkövetett szeméremsértés alapos gyanúja miatt nyomozást indított az újvidéki főügyészség. A büntetőeljárást a szerb büntető törvénykönyv 180. paragrafusa alapján rendelte el a hatóság.
A szóban forgó szakasz a gyermekekkel való közösülés bűncselekményének elemeit határozza meg, és így szól: „Aki közösülést követ el, vagy annak megfelelő cselekményt tesz gyermekkel szemben, az öttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.”
A lap hangsúlyozza:
a hatályos törvényi rendelkezések szerint Szerbiában a 14 év alatti személyek gyermeknek minősülnek.
Lényeges körülmény továbbá, hogy déli szomszédunknál a pedofília, vagyis a kiskorú kárára elkövetett bármilyen bűncselekmények esetében automatikusan az ügyészség, nem pedig a rendőrség jár el.
A Délmagyarország úgy tudja,
a szerb jogszabályoknak megfelelően az ilyen és ehhez hasonló büntetőeljárások megindításáról a sértetteket kötelező kiértesíteni. Ez történt Gajda Attila ügyében is.
Hogy mi lett a Gajdával szemben indított büntetőeljárás vége, a lapnak nem sikerült megtudnia. Kérdésekkel fordultak a Tisza Párt sajtóosztályához, azonban a párt érdemi válasz helyett ezt az üzenetet küldte: „Ahogyan az elmúlt napokban kiderült, hogy a titkosszolgálatok és az Alkotmányvédelmi Hivatal bárkit meg tud gyanúsítani alaptalan vádakkal, úgy most már azt is látjuk, hogy a propaganda is ugyanehhez az eszközhöz nyúl.”
Maga az érintett, az 54 éves Gajda Attila is hallgatott az ügyben, amikor a lap felkereste. Nem sokkal később a közösségi oldalán tagadta, hogy eljárás indult volna ellene. Gajda Attila jelenleg részt vesz a Tisza oktatási programjának kidolgozásában.
