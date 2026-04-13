Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyűlölet a vörös szőnyegen: Zendaya rühelli Sydney Sweeney-t – Ultrakínos videó!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 18:25
Sydney Sweeney
Zendaya
Ez az igazi csillagok háborúja! Zendaya és Sydney Sweeney az Eufória várva várt 3. évadának premierjén is gondoskodtak arról, hogy a rajongóknak legyen miről beszélni. Hollywood hadban álló bombázói a vörös szőnyegen hozták össze 2026 talán legkínosabb momentumát.
Deja vu-je lehet a streamingszolgáltatók felhasználóinak, hiszen néhány hónapja épp az egyik legjobban várt sorozat, a Stranger Things záróévada előtt olvashattak arról, hogy a széria két főszereplője, Millie Bobby Brown és David Harbour durván összebalhéztak. Ezúttal a streaming túlpartján, a Netflix helyett az HBO Maxon zajlik hasonlóan nagy perpatvar: Tudniillik az Eufória két gyönyörűsége, Zendaya és Sydney Sweeney hónapok óta tartó cicaharca pont most, a 3. évad premierének kapujában csúcsosodott ki.

Eufória Zendaya Sydney Sweeney HBO's Euphoria Premiere - Los Angeles
Ma ez már elképzelhetetlen: Zendaya és Sydney Sweeney az Eufória 1. évadának premierén még vállvetve pózoltak a vörös szőnyegen (Fotó: Mike T)

Zendaya kínosan ignorálta Sydney Sweeney-t

Úgy tűnik, tényleg igazak voltak azok a pletykák, melyek még tavaly év végén robbantak ki, miszerint Zendaya olyannyira gyűlöli szőke színésztársát, hogy nem csak, hogy egy légtérben nem hajlandó tartózkodni vele, de már hozzászólni sem akar. Erről az Eufória 3. évadának vörös szőnyeges premierén bizonyosodhattunk meg, melyen az idei év legkellemetlenebb momentumát hozták össze az HBO szépségéi, pedig még csak április van.

A napokban a közösségi médiába felkerült felvételen az látható, hogy Zendaya hatalmas öleléssel köszönt szinte mindenkit a színésztársai közül, majd a szőke szexbombára rá sem pillantva kínosan elsétál mellette, mintha ott sem állna:

Ugyanezen az estén nem ez volt az egyetlen kellemetlen pillanat, amit kiszúrtak a fanatikusok, majd utána hatalmas feneket kerítettek az esetnek az online térben. Készült ugyanis egy csoportkép az Eufória hölgykoszorújáról, melyen mindenki mosolyogva pózol a kamerának, leszámítva azt a Zendayát, aki mint kiderült, direkt késve érkezett az eseményre, hogy minél kevesebb eséllyel lépjen interakcióba Sweeney kisasszonnyal. Végül pedig nem is szerepeltek együtt a fotón.

Az Eufória szereposztásának hölgyfelhozatala Zendaya nélkül, mert Tom Holland felesége nem akart Sydney Sweeney mellett fotózkodni (Fotó: Instagram)

Ma startol az Eufória 3. évada

Bő egy évvel ezelőtt az HBO Max-sorozatok szerelmesei ugyancsak kételkedtek abban, hogy ez a nap valaha is elérkezik, de most mégis megtörtént: ma debütál az Eufória 3. évada!

A legutóbbi fejezet 2022-es megjelenése óta eltelt időszak igazi érzelmi hullámvasút volt a fanok számára, hiszen a show záróakkordját folyamatosan elodázták, miután az Eufóriára egy saját maga által megigézett átok csapott le: a sztárpalántáit elragadta Hollywood és egyszerűen nem értek rá anyasorozatukkal foglalkozni.

Les images de la bande-annonce de la série "Euphoria - Saison 3" avec Sydney Sweeney et Jacob Elordi
Sydney Sweeney Eufóriájának utolsó évada igazi 18+-os tartalom lesz (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A forgatás 2025 tavaszán mégis elkezdődött, egy évvel később pedig már pattanhatunk is a készülékek elé, hogy nyomon követhessük Zendaya Rue-jának mexikói drogkartell elöli menekülését vagy épp azt, ahogy Sydney Sweeney OnlyFans-modellkedik Cassie-ként.

Az Eufória 3. évadának első epizódja hazánkban 2025. április 13-án debütál, az utolsó szezon további részei pedig minden hétfőn fognak jelentkezni, egészen a június 1-én megjelenő sorozatfináléig.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
