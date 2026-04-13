Gyűlölet a vörös szőnyegen: Zendaya rühelli Sydney Sweeney-t – Ultrakínos videó!

Deja vu-je lehet a streamingszolgáltatók felhasználóinak, hiszen néhány hónapja épp az egyik legjobban várt sorozat, a Stranger Things záróévada előtt olvashattak arról, hogy a széria két főszereplője, Millie Bobby Brown és David Harbour durván összebalhéztak. Ezúttal a streaming túlpartján, a Netflix helyett az HBO Maxon zajlik hasonlóan nagy perpatvar: Tudniillik az Eufória két gyönyörűsége, Zendaya és Sydney Sweeney hónapok óta tartó cicaharca pont most, a 3. évad premierének kapujában csúcsosodott ki.

Ma ez már elképzelhetetlen: Zendaya és Sydney Sweeney az Eufória 1. évadának premierén még vállvetve pózoltak a vörös szőnyegen (Fotó: Mike T)

Zendaya kínosan ignorálta Sydney Sweeney-t

Úgy tűnik, tényleg igazak voltak azok a pletykák, melyek még tavaly év végén robbantak ki, miszerint Zendaya olyannyira gyűlöli szőke színésztársát, hogy nem csak, hogy egy légtérben nem hajlandó tartózkodni vele, de már hozzászólni sem akar. Erről az Eufória 3. évadának vörös szőnyeges premierén bizonyosodhattunk meg, melyen az idei év legkellemetlenebb momentumát hozták össze az HBO szépségéi, pedig még csak április van.

A napokban a közösségi médiába felkerült felvételen az látható, hogy Zendaya hatalmas öleléssel köszönt szinte mindenkit a színésztársai közül, majd a szőke szexbombára rá sem pillantva kínosan elsétál mellette, mintha ott sem állna:

Ugyanezen az estén nem ez volt az egyetlen kellemetlen pillanat, amit kiszúrtak a fanatikusok, majd utána hatalmas feneket kerítettek az esetnek az online térben. Készült ugyanis egy csoportkép az Eufória hölgykoszorújáról, melyen mindenki mosolyogva pózol a kamerának, leszámítva azt a Zendayát, aki mint kiderült, direkt késve érkezett az eseményre, hogy minél kevesebb eséllyel lépjen interakcióba Sweeney kisasszonnyal. Végül pedig nem is szerepeltek együtt a fotón.

Az Eufória szereposztásának hölgyfelhozatala Zendaya nélkül, mert Tom Holland felesége nem akart Sydney Sweeney mellett fotózkodni (Fotó: Instagram)

Ma startol az Eufória 3. évada

Bő egy évvel ezelőtt az HBO Max-sorozatok szerelmesei ugyancsak kételkedtek abban, hogy ez a nap valaha is elérkezik, de most mégis megtörtént: ma debütál az Eufória 3. évada!

A legutóbbi fejezet 2022-es megjelenése óta eltelt időszak igazi érzelmi hullámvasút volt a fanok számára, hiszen a show záróakkordját folyamatosan elodázták, miután az Eufóriára egy saját maga által megigézett átok csapott le: a sztárpalántáit elragadta Hollywood és egyszerűen nem értek rá anyasorozatukkal foglalkozni.