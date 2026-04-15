Új gyilkost avathatunk: ő a Dexter: Feltámadás második évadának legújabb szörnyetege

Dexter
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 20:45
Dan StevensUma Thurman
Újabb rém csatlakozott a stábhoz. Megvan ki lesz a legújabb gyilkos a Dexter: Feltámadás második évadában.

Megvan a második vadonatúj sorozatgyilkosunk. Dan Stevens csatlakozik a Dexter: Feltámadás második évadához. Egy igazán szörnyű gyilkost fog alakítani.

Dan Stevens a Dexter új gyilkosa a Netflix Zero Day című filmjének premierjén.
Ő itt Dan Stevens a Dexter: Feltámadás legújabb gyilkosa (Fotó: MediaPunch)

Dexter: Feltámadás – új gyilkosunk van

A Showtime már korábban bejelentette a 2025-ben debütált Dexter-franchise folytatásának legújabb gyilkosát, akivel a második évadban találkozhatunk. Brian Cox a New Yorki hasfelmetsző szerepét alakítja majd, azonban nem ő lesz az egyetlen hidegvérű gyilkos. A Deadline értesülései szerint Dan Stevens csatlakozik a Dexter-franchise második évadához, és Owen Stark, a Five Borough Killer névre hallgató gyilkost alakítja majd. A részleteket eddig hét lakat alatt őrzik, annyit azonban megosztottak Stevens karakteréről, hogy a hírhedt Zodiákus ihlette, aki hosszú éveken át tartotta rettegésben New York polgárait és telefonhívásaival macska-egér játékot játszott a teljes rendőri karral. Stark is hasonlóképpen gyilkosságok sorával fenyegeti a rendőrséget és véghez is viszi azokat.

Az első évadból visszaköszönnek az ismert szereplők is, többek között Uma Thurman, aki Charley, a különleges műveleti tiszt karakterét alakította. Charley az első évad végén megmenekül Dexter megtorlásától, azonban a hírek szerint nem örökre köszöntünk el tőle. 

Uma Thurman, Michael C. Hall és Peter Dinklage a Dexter: Feltámadás premierjén.
Uma Thurman is visszatér a második évadban (Fotó: RW/Mediapunch)

Dexter nem tud meghalni

A Dexter: Feltámadás első évada két héttel azután indult, hogy a Michael C. Hall által alakított Dexter halálosnak tűnő lövést kapott saját fiától, Harrisontól (Jack Alcott). Harrison elmenekül, Dexter végül túléli a lövést és fia keresésére indul New Yorkba. Apa és fia újra találkoznak, ám hiába próbálják helyreállítani kapcsolatukat, a “szükségszerű gyilkosságok ismét közéjük férkőznek, és kénytelenek rájönni, hogy csak együtt tudnak megmenekülni szorult helyzetükből. Az epikus évadzáró epizód szerencsére csupán annyi kérdést hagyott nyitva a rajongók számára, amennyi fenntartja a sorozat iránti érdeklődést és várakozást. Az utóbbi évek sorozataihoz, és különösen az eredeti Dexter évadzárójához képest ez a finálé nem okozott közfelháborodást, így a rajongók bizakodva várják a Feltámadás második évadát. Egyelőre nagy a csend az új szezon cselekményét illetően, csak a színészekről érkeznek információk. 

A frissen bejelentett Dan Stevenst olyan alkotásokban láthattuk, mint a Downton Abbey sorozat, de a rém szerep sem áll távol tőle, hiszen a 2017-es A szépség és a szörnyeteg élőszereplős feldolgozásában ő játszotta a Szörnyeteg szerepét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu