Most mi lesz a kedvenc sorozatgyilkosunkkal? Őrület, mit húztak meg a Dexter: Feltámadás évadzárójában!

Elérkezett a Dexter: Feltámadás sorozat első évadának fináléja. A SkyShowtime-on látható széria vége pont olyan izgalmasra és mozgalmasra sikerült, mint a rajongók remélték, de nem kell aggódnunk, a streaming szolgáltató berendelte a második évadot is.

Dexter sztárokkal karöltve hozta az elvárt szintet (Fotó: RW/Mediapunch)

Dexter apa szerepben

A Dexter: Feltámadás első epizódjai júliusban debütáltak a SkyShowtime műsorán, és mind a kritika, mind a rajongók egyöntetű elismeréssel nyilatkoztak kedvenc sorozatgyilkosunk visszatéréséről. Az események helyszíne ezúttal New York, ami hol segíti, hol pedig hátráltatja Dextert kétes ügyei kivitelezésében. Michael C. Hall játéka továbbra sem hagy kívánni valót maga után, és a Dexter fiát, Harrisont alakító Jack Alcott is remekül hozza a szerepet.

Az évad egyik leghangsúlyosabb konfliktusa a Dexter és Harrison közötti furcsa apa-fia viszony. A Dexter: Új vér című spin-off sorozatban kezdődött Dexter és Harrison kapcsolatának boncolgatása, ami, mint tudjuk csúfos véget ért, amikor az évadzáró epizódban Harrison lelőtte az apját. A Feltámadás első részében kiderült, hogy Dexter túlélte a halálos lövést és fia keresésére indult, a nyomok pedig egyenesen New York-ba vezettek.

A további epizódokban figyelemmel kísérhetjük, ahogy apa és fia nehézkesen, de próbálnak visszatalálni egymáshoz és helyreállítani a megromlott viszonyt. Az évad egyik legfontosabb cselekményszála lesz, ahogy Dexter lassan, de biztosan felnő a feladathoz, és a szemünk előtt válik valódi apává, természetesen megspékelve némi véres csavarral.

Dexter (Michael C. Hall) és Harrison (Jack Alcott) bonyolult apa-fia kapcsolatát is figyelemmel kísérhetjük az új évadban (Fotó: John Palmer)

A keményvonalas Dexter rajongók továbbra is dúskálhatnak a nosztalgiában. A David Zayas által alakított Angel Batista több képernyőidőt kap az évad második felében, és mellette más ismerős arcok is felbukkannak a 2006-os eredeti epizódokból. A régi karakterek mellett az újak is remekül beilleszkednek a Dexter-univerzumba. Az Uma Thurman által alakított Charlie-tól lehet egy kis Tarantino-féle utánérzésünk, de ez inkább jóleső plusz adalékként szolgál, Leon Prater pedig, akit a Trónok harca sztárja, Peter Dinklage alakít, hozza a klasszikus milliárdos főgonosz karaktertípusát.