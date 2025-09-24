"Kihajigálta a bútorokat a szálloda ablakán" – Itt van Claudia Cardinale Borsnak adott utolsó exkluzív interjúja: még Belmondót is megőrjítette!

A világ legszebb nője örökre itt hagyott minket. 87 éves korában elhunyt Claudia Cardinale, aki olyan klasszikusokban játszott pályája során, mint a 8 és 1/2, A rózsaszín párduc vagy a Volt egyszer egy vadnyugat. A legenda 7 évvel ezelőtt járt Magyarországon, ahol a Bors munkatársa interjút készített a kortalan és sztárallűröktől mentes színésznővel. Az isteni CC, aki úgy lett szexszimbólum, hogy sose vetkőzött és aki nemet mondott Hollywoodra, megmaradt az európai filmgyártás nagyasszonyának. Az elhunyt színésznőre ezzel az interjúval emlékezünk!

Claudia Cardinale meghalt, de kortalan szépsége örökre megbabonázta a világot (Fotó: Entertainment Pictures)

Claudia Cardinale interjú

Miért akart színész lenni?

– Valójában nem akartam, a gyönyörű lánytestvérem akart. Próbálkozott, próbálkozott, de sikertelenül, végül az édesapám azt mondta: nekem kell megcsinálni!

Az ötvenes évek óta töretlen a karrierje: ki volt a kedvenc partnere a vásznon?

– Alain Delonnal és Marcello Mastroiannival négy filmet készítettünk, a legjobb viszonyban mégis Jean-Paul Belmondóval vagyok, sok mindent csináltunk együtt (nevet). Egyszer azt mondta, mosolyogjak egy szálloda igazgatójára. Én megtettem, ekkor ő kihajigálta a bútorokat a szálloda ablakán. Amikor találkozunk, mindig azt mondja nekem: „Ugye emlékszel, mi mindent csináltunk együtt?” Én? Én nem csináltam semmit!

Hazánkban a hatalmas rajongótábora van a Volt egyszer egy vadnyugat című filmnek, amit Budapesti Klasszikus Film Maratonon is vetítenek. Milyen volt a forgatás Henry Fondával és Charles Bronsonnal?

– Fantasztikus, de a Cheyenne-t alakító Jason Robards volt a legjobb. Szerelmes volt belém... a filmben (nevet). A forgatási szünetekben mindig odajött hozzám, és annyit mondott: Két kávét légy szíves! Szeretett viccelődni velem, valószínűleg azért, mert én voltam az egyetlen nő a forgatáson.

Melyik volt a legkellemetlenebb jelenete?

– Egy szerelmi jelenet Henry Fondával. A felesége végig jelen volt, folyamatosan szúrós tekintettel nézett. Borzasztó volt!

Fotó: Fotó: Northfoto

Időtlen szexszimbólumnak tartják, ezért érdekes, hogy sose láthattuk meztelenül a vásznon.

– Soha nem is akartam vetkőzni, mindig megtagadtam, ha ezt kérték tőlem. A Volt egyszer a vadnyugatban látszott a meztelen hátam, de elől ott is viseltem valamit, pedig a rendező több meztelenséget akart.