"A boldogság csak pillanatokra szól" – Szívszaggató tragédia volt Robert Redford élete: mindenkije meghalt!

Ahogy azt a Bors korábban megírta, ismét elvesztettünk egy hollywoodi legendát, meghalt Robert Redford. A 89 éves korában elhunyt westernhősnek nemcsak a vásznon kellett megbirkóznia embert próbáló, mi több, sok esetben lélekőrlő feladatokkal, hanem a való életben is. A kaliforniai álomgyár aranykorának egyik utolsó csillaga ugyan könnyen tudhatott volna maga mögött fényűző és csillogással teli életet, de az az igazság, hogy amerre járt, tragédiák követték minden lépését.
Még a felnőtt létbe is alig tudott belekóstolni, mikor öt évvel színészi debütálása előtt, 1955-ben Robert Redford elvesztette édesanyját. A sztár ekkor még csak 18 éves volt, de élete első nagy tragédiája meghatározta és végigkísérte az egész életútját. A 2018-as Sundance Fesztiválon tartott beszéde, melyet édesanyjához, Marthához címzett, könnyekig hatotta a közönséget.
Ő mindig hitt bennem, minden körülményt figyelembe véve. Egyszerűen csak bízott abban, hogy van bennem valami, ami végül jóra fordul.
− idézte fel beszédében édesanyja emlékét hét évvel ezelőtt Redford.
A 40 éves korában elhunyt asszony halálát vérképzőszervi rendellenesség okozta, mely még arra az időre vezethető vissza, mikor halva hozta világra ikerlányait. A csecsemőhalál pedig sajnos visszatérő motívum lett a Redford família történetében.
1958-at írtunk akkor, mikor Robert Redford és Lola Van Wagen örök hűséget fogadtak egymásnak. A frigyből négy gyermek is született, azonban ebből csak három élte meg a felnőtt kort. Az elsőszülött fiú, Scott Redford ugyanis SIDS, azaz hirtelen csecsemőhalál szindróma következtében váratlanul, mindössze 10 hetes korában elhunyt. Nem sokkal később az egyik következő gyerkőc, James is komoly egészségügyi problémákkal küzdött fiatal korában, de végül őt sikerült megmenteni. Ezek a tragédiák és megpróbáltatások nemcsak Redford személyében hagyott mély nyomot, de a házasságára is rányomta a bélyegét.
Noha már közel 30 éve alkottak egy párt feleségével, Lolával, és hiába neveltek közösen három gyermeket, 1985-ben mégis úgy döntöttek, különválnak útjaik, ám erről szinte senkinek nem szóltak, igyekeztek titokban tartani. Bár korabeli pletykák szóltak arról, hogy hűtlenség üthette fel a fejét Hollywood egyik legragyogóbb sztárja részéről, valószínűbb, hogy az alatt a rengeteg gyötrelem és kín alatt, amit kettejüknek át kellett élni, egyszerűen megrökönyödött a kapcsolat.
Noha a szerelem később, Sybille Szaggars személyében ismét rátalált Redfordra, a balszerencse áradása még mindig nem ért véget itt a számára, hiszen élete utolsó tragédiája akkor történt, mikor 2020-ban át kellett élnie második fia, a gyerekként is betegeskedő James halálát, akit epevezeték rák vitt el. A XX. század szívtiprójának végül most, 89 éves korában adatott meg, hogy ennyi magánéleti viszontagság után, otthonában, párnák között pihenhessen meg végleg.
