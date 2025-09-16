"A boldogság csak pillanatokra szól" – Szívszaggató tragédia volt Robert Redford élete: mindenkije meghalt!

Ahogy azt a Bors korábban megírta, ismét elvesztettünk egy hollywoodi legendát, meghalt Robert Redford. A 89 éves korában elhunyt westernhősnek nemcsak a vásznon kellett megbirkóznia embert próbáló, mi több, sok esetben lélekőrlő feladatokkal, hanem a való életben is. A kaliforniai álomgyár aranykorának egyik utolsó csillaga ugyan könnyen tudhatott volna maga mögött fényűző és csillogással teli életet, de az az igazság, hogy amerre járt, tragédiák követték minden lépését.

Robert Redford halála az egész világot megrázta (Fotó: mpi04)

Szinte még gyerek volt, mikor elvesztette édesanyját

Még a felnőtt létbe is alig tudott belekóstolni, mikor öt évvel színészi debütálása előtt, 1955-ben Robert Redford elvesztette édesanyját. A sztár ekkor még csak 18 éves volt, de élete első nagy tragédiája meghatározta és végigkísérte az egész életútját. A 2018-as Sundance Fesztiválon tartott beszéde, melyet édesanyjához, Marthához címzett, könnyekig hatotta a közönséget.

Ő mindig hitt bennem, minden körülményt figyelembe véve. Egyszerűen csak bízott abban, hogy van bennem valami, ami végül jóra fordul.

− idézte fel beszédében édesanyja emlékét hét évvel ezelőtt Redford.

A 40 éves korában elhunyt asszony halálát vérképzőszervi rendellenesség okozta, mely még arra az időre vezethető vissza, mikor halva hozta világra ikerlányait. A csecsemőhalál pedig sajnos visszatérő motívum lett a Redford família történetében.

A Robert Redford-filmek 1960-as nyitányát a színész édesanyja már sajnos nem élhette meg (Fotó: SNAP)

Robert Redford gyermekének csupán 2 és fél hónap jutott

1958-at írtunk akkor, mikor Robert Redford és Lola Van Wagen örök hűséget fogadtak egymásnak. A frigyből négy gyermek is született, azonban ebből csak három élte meg a felnőtt kort. Az elsőszülött fiú, Scott Redford ugyanis SIDS, azaz hirtelen csecsemőhalál szindróma következtében váratlanul, mindössze 10 hetes korában elhunyt. Nem sokkal később az egyik következő gyerkőc, James is komoly egészségügyi problémákkal küzdött fiatal korában, de végül őt sikerült megmenteni. Ezek a tragédiák és megpróbáltatások nemcsak Redford személyében hagyott mély nyomot, de a házasságára is rányomta a bélyegét.