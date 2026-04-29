Itt Az ördög Pradát visel kvíz! Ezt ki kell töltened, ha igazi rajongó vagy!

Az ördög Pradát visel első része Andy, a friss diplomás újságírópalánta kálváriáját mutatja be a New York-i divatvilág rideg falai között. Andy abban a reményben vállalja el a Runway magazin főszerkesztőjének, Meryl Streep által formált kíméletlen Miranda Priestlynek az asszisztensi posztját, hogy egy évnyi küzdelem után bármilyen komoly laptól kaphat majd ajánlatot. A lány eleinte mély megvetéssel kezeli a divatipar felületességét, ám a főszerkesztőnő teljesíthetetlen elvárásai, a folyamatos megalázások és a munkahelyi intrikák hatására kénytelen felvenni a ritmust.

Az ördög Pradát visel 2. már debütált a mozikban (Fotó: Photo12 via AFP /AFP)

Az ördög Pradát visel 2 premier: Anne Hathaway újra Andy bőrébe bújik

Anne Hathaway neve ma már teljesen elválaszthatatlan a filmtől, hiszen az ő arca ugrik be mindenkinek, ha Andy karakterére gondolunk. Bár azóta Oscar-díjat is nyert, a legtöbben még mindig azzal a fiatal, csetlő-botló lánnyal azonosítják, aki a szemünk láttára változott át stílusos divatikonná. Mindenki emlékszik a híres jelenetre, amikor először vonult végig a folyosón a drága Chanel csizmájában, és ezzel nemcsak a filmbeli kollégáit, de a nézőket is lenyűgözte.

A színésznő számára ez a szerep hozta meg az igazi világhírt, és azóta is ő az örök viszonyítási pont, ha a „szenvedő asszisztens” figurájáról van szó. Hiába telt el majdnem húsz év a bemutató óta, ha Hathaway megjelenik egy divatbemutatón, a rajongók azonnal a filmet emlegetik, és azt várják, mikor bukkan fel mellette a rettegett főnöke.

A második rész debütált a mozikban, így a rajongók újra átélhetik a divatvilág kíméletlen, de lenyűgöző hangulatát. A történet ott folytatódik, ahol Miranda Priestlynek már nemcsak az asszisztenseivel, hanem a digitális korszak kihívásaival is meg kell küzdenie.

Mivel végre megérkezett a várva várt folytatás, a Bors egy pörgős kvízzel segít felrázni az emlékeket. Mielőtt beülnél a moziba, teszteld le, mennyire vágtad az első rész ikonikus divatpillanatait!