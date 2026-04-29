Máig létezik és még mindig szélsebesen terjed az ótvar – így ismerheted fel

Az ótvart Staphylococcus aureus vagy Streptococcus pyogenes baktérium okozza.

Elsősorban kisgyerekeket érint, de felnőtteknél is előfordulhat.

Jellegzetes tünete a mézsárga, varasodó pörk az arc, az orr és a száj körül.

Rendkívül fertőző – érintkezéssel és a fertőzött személy tárgyain keresztül is terjed.

Antibiotikumos kenőccsel vagy tablettával jól kezelhető.

Kezelés nélkül a fertőzés kiterjedhet, és ritkán veseszövődményt is okozhat.

Az ótvar (impetigo) az egyik legelterjedtebb bakteriális bőrfertőzés gyerekkorban, különösen nyáron és meleg, párás időjárásban. Mivel a tünetek sokszor enyhének tűnnek, a szülők nem mindig ismerik fel időben – pedig a korai kezelés nemcsak a gyerek, hanem a környezete szempontjából is kulcsfontosságú.

Az ótvar legjellegzetesebb tünete a mézsárga, varasodó pörk. Fotó: Luci pics / shutterstock

Az ótvar tünetei és felismerése

Az ótvar legjellegzetesebb tünete a mézsárga, varasodó pörk, amely általában az arcon – az orr és a száj körül –, de a kezeken, a karokon és más testrészeken is megjelenhet. A betegség apró, vörös foltokkal vagy hólyagokkal kezdődik, amelyek hamar felszakadnak, és jellegzetes, sárgásbarnás, mézre emlékeztető pörkkel borítódnak be. A pörk alatt vörös, nedvedző bőrfelszín látható.

Az ótvarnak két fő formája van. A nem bullózus – hólyag nélküli – forma a leggyakoribb: a pörk kialakulása előtt apró, gyorsan felszakadó hólyagocskák jelennek meg. A bullózus forma nagyobb, átlátszó, folyadékkal telt hólyagokkal jár, amelyek lassabban fakadnak fel, és főként csecsemőknél és kisgyerekeknél fordul elő. Mindkét forma viszketéssel jár, de általában nem fájdalmas.

A viszketés miatt a gyerek vakarózik, és ezzel a kezein lévő baktériumokat a test más részeire, illetve más emberekre viszi át. Ez az egyik legfőbb oka, amiért az ótvar olyan gyorsan terjed zárt közösségekben, mint az óvoda vagy az iskola.

Hogyan terjed, és ki a legfogékonyabb?

Az ótvar közvetlen bőrkontaktus útján terjed. A fertőzés átviteléhez elegendő a fertőzött bőrfelszín érintése, kézfogás a pörk megvakarása után, ölelés vagy közösen használt törölköző, játék, ágynemű. A baktérium egészséges, ép bőrön is megtelepedhet, de könnyebben hatol be sérült bőrön – apró vágásokon, rovarcsípésen, ekcémás bőrfelszínen.