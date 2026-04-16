Három emberre is rálőtt! Letartóztatták Az éhezők viadala sztárját – Itt vannak a részletek

Jennifer Lawrenceszel és Josh Hutchersonnal ellentétben nem alakult túl fényesen Az éhezők viadala filmjében feltűnt Ethan Jamieson sorsa, aki az első filmben lényegében az aréna küzdelem legelején meghal. Élete során egy-két háttérszerepben feltűnt még a Tuti gimiben és A törvény emberében, de az IMDb oldala szerint ez a maximum, amit a filmvilágban elért. Újfent pedig a törvénnyel is megütközött, de végül hamar elkapták.

15 év után újabb 15 perces hírnév Az éhezők viadala színészének (Fotó: YouTube/E! News)

Az éhezők viadala-filmek után az egykori háttérkarakter akár börtönbe is kerülhet?

A People magazin információi szerint Ethan Jamiesont letartóztatták, miután a vád szerint három embert megtámadott gyilkossági szándékkal, halálos lőfegyverrel. Az esetet követően a 27 éves egykori tinédzser színészt letartóztatták április 8-án, a hivatalos dokumentumok szerint.

A North Carolina-i Raleigh hatóságának hivatalos közleménye alapján, a rendőröket lövésekre riasztották március 22-én. Amikor megérkeztek, az egyik áldozat elmondta, hogy az ismeretlen tettes elektromos rollerrel közlekedett és leadott egy lövést a három embert szállító gépjárműre. A lövés végül sem a járművet, sem az áldozatokat nem találta el.

Magyarul a rollerén hadonászott a pisztollyal, mely végül el is sült, de semmit és senkit nem talált el, majd rövid nyomozás után még el is kapták.

Az iratok szerint Jamieson egy 9mm-es félautomata pisztolyt használt a három ember sérelmére. Április 9-én megtagadták tőle az óvadékot, a következő bírósági megjelenése a perdöntő tárgyalásán lesz április 30-án.

Korábban sem bírt magával

Másfél év alatt ez a második eset, hogy a rendőrök előszedték őt. A Raleigh rendőrség korábban rendőri intézkedéssel szemben szegülés miatt tartóztatta le 2025. március 21-én, a People magazin információi szerint. Ezen bűncselekmény miatt végül 2026. március 26-án ítélték el, három nappal a legutóbbi állítólagos támadást követően.