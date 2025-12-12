Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ő a fecsegő poszáta: Jennifer Lawrence visszatér Az éhezők viadalába!

Az éhezők viadala
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 17:25
Josh HutchersonJennifer Lawrence
A két színész sorsa egészen más irányt vett fel, de most újra egy szuperprodukcióban egyesülnek. Az éhezők viadala spin-off már most menőnek tűnik!

Nem semmi hype volt Az éhezők viadala körül a 2010-es években. Ez valahol érthető, hisz a Harry Potter filmek lezárása után az emberek keresték a következő nagy dolgot. Suzanne Collins regénysorozata a sötét jövőképével, popkultúrát célzó szatírájával és izgalmas történetével a korszak legmenőbb ifjúsági irodalma lett a Twilight és a Csillagainkban a hiba mellett. Szinte várható volt, hogy Az éhezők viadala könyvekből filmeket fognak készíteni, melyek Jennifer Lawrencenek és Josh Hutchersonnak világhírnevet szerzett és ezt tartották a könyvtrilógiát feldolgozó négy filmen keresztül.

Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson Az éhezők viadala filmben
Régi arcokkal jön Az éhezők viadala előzménytörténete (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Jó hír a rajongóknak: Katniss és Peeta visszatérnek Az éhezők viadala előzményfilmjében

Idén jött ki Az aratás hajnala, mely nagyobb hangsúlyt helyez a Tizenkettedik körzet és Haymitch múltjára — őt egyébként a korábbi filmekben Woody Harrelson játszotta. Ez 24 évvel az első rész előtt játszódik, az ötvenedik sorsolásról, melyben Katniss egykori mentoráról tudhatjuk meg, milyen megpróbáltatások révén tudott meg ennyit a kegyetlen játékokról. Mivel Katniss Everdeen és Peeta Mellark ekkor még kósza gondolatként sem születtek meg, erősen sejthető, hogy fontos szerepük nem lesz a filmben. Kikövetkeztethető viszont, hogy ha a film követi a könyv fonalát, Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson az epilógusban tűnhetnek fel egy kisebb narratív időugrást követően.

First full trailer for Hunger Games: Mockingjay Part 2 features Phillip Seymour Hoffman's final performance
Woody Harrelsontól az új filmben Joseph Zada veszi át a stafétát (Fotó: Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM)

A franchise nem él akkora kultuszt manapság, mint amilyen nagy cucc volt a 2010-es években, ezért nehéz megjósolni, mekkora dobás lesz ez a film — az előzetes mindenesetre nem néz ki rossznak. Némi sztárparádé befigyel, a filmben látható lesz Glenn Close, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin és Elle Fanning is. Az alapanyag is jónak tűnik, az előzményszálat kifejtő regény a Goodreads oldalán 4,51/5 csillagos értékeléssel büszkélkedhet. Ki tudja, már csak a Harry Potter filmekből inspirált Hogwarts Legacyhoz hasonló nyílt terű videójáték kell és rögtön felélesztődik a franchise. Mondjuk Quentin Tarantino nyílt kritikája, miszerint az egész széria kopizza a japán Battle Royale című regényt, nem jött a legjobbkor.

A sorsuk két különböző irányt vett

Az éhezők viadalán kívül a Jennifer Lawrence filmekre hatalmas volt a kereslet. Olyan nagy sikerű projektekben játszhatott, mint az X-Men filmek, Napos oldal, Anyám! és szórakoztató személyisége miatt — mellyel ő némileg kritikusabb manapság — az emberek egyszerűen imádták őt. Josh Hutcherson ugyanakkor nem volt ennyire szerencsés, ő a napokban pont az ellenkezőjéről nyilatkozott egy podcastben:

Annyira cseles ez az ipar, mert elhitetik veled azt, hogy megérkeztél. Jennifer Lawrence-szel és Philip Seymour Hoffmannal játszol és egy olyan filmben szerepelsz második főszereplőként, ami milliárdokat hoz a konyhára. Azonban pont akkor, amikor hozzászoknál a reflektorfényhez, a lehetőségek elhalványulnak

— mondta Hutcherson, akinek elmondása szerint 25 éves koráig tartott számára a hírnév.

Josh Hutcherson számára az Éhezők viadala után vége lett a csillogásnak, csak kisebb, avagy kevésbé népszerű szerepeket kapott ilyenekben mint A méhész, Imádom Los Angelest és a legfrissebb, vegyes fogadtatású Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2-ben — az utóbbiban szereplő Matthew Lillardnak szintén beszólt Quentin Tarantino, de mostanság neki már csak ilyen a hangulata.

 

