Ő a fecsegő poszáta: Jennifer Lawrence visszatér Az éhezők viadalába!

Nem semmi hype volt Az éhezők viadala körül a 2010-es években. Ez valahol érthető, hisz a Harry Potter filmek lezárása után az emberek keresték a következő nagy dolgot. Suzanne Collins regénysorozata a sötét jövőképével, popkultúrát célzó szatírájával és izgalmas történetével a korszak legmenőbb ifjúsági irodalma lett a Twilight és a Csillagainkban a hiba mellett. Szinte várható volt, hogy Az éhezők viadala könyvekből filmeket fognak készíteni, melyek Jennifer Lawrencenek és Josh Hutchersonnak világhírnevet szerzett és ezt tartották a könyvtrilógiát feldolgozó négy filmen keresztül.

Régi arcokkal jön Az éhezők viadala előzménytörténete (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Jó hír a rajongóknak: Katniss és Peeta visszatérnek Az éhezők viadala előzményfilmjében

Idén jött ki Az aratás hajnala, mely nagyobb hangsúlyt helyez a Tizenkettedik körzet és Haymitch múltjára — őt egyébként a korábbi filmekben Woody Harrelson játszotta. Ez 24 évvel az első rész előtt játszódik, az ötvenedik sorsolásról, melyben Katniss egykori mentoráról tudhatjuk meg, milyen megpróbáltatások révén tudott meg ennyit a kegyetlen játékokról. Mivel Katniss Everdeen és Peeta Mellark ekkor még kósza gondolatként sem születtek meg, erősen sejthető, hogy fontos szerepük nem lesz a filmben. Kikövetkeztethető viszont, hogy ha a film követi a könyv fonalát, Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson az epilógusban tűnhetnek fel egy kisebb narratív időugrást követően.

Woody Harrelsontól az új filmben Joseph Zada veszi át a stafétát (Fotó: Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM)

A franchise nem él akkora kultuszt manapság, mint amilyen nagy cucc volt a 2010-es években, ezért nehéz megjósolni, mekkora dobás lesz ez a film — az előzetes mindenesetre nem néz ki rossznak. Némi sztárparádé befigyel, a filmben látható lesz Glenn Close, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin és Elle Fanning is. Az alapanyag is jónak tűnik, az előzményszálat kifejtő regény a Goodreads oldalán 4,51/5 csillagos értékeléssel büszkélkedhet. Ki tudja, már csak a Harry Potter filmekből inspirált Hogwarts Legacyhoz hasonló nyílt terű videójáték kell és rögtön felélesztődik a franchise. Mondjuk Quentin Tarantino nyílt kritikája, miszerint az egész széria kopizza a japán Battle Royale című regényt, nem jött a legjobbkor.