Még csak most lett 30? Ezeket a filmeket látnod kell a gyönyörű Anya Taylor-Joytól

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 15:15
30 éves lett az egyik legkülönlegesebb hollywoodi sztárszínésznő. Ezeket az alakításokat látnod kell Anya Taylor-Joytól!
Félelmetes boszorkány, romantikus úrihölgy, zseniális sakkozó, elrabolt tinilány, kopasz akcióhős: mindegyik szerep bámulatosan jól áll Anya Taylor-Joynak, aki a jele Hollywoodjának vitán felül egyik legtehetségesebb színésznője. A kerek születésnapja alkalmából összegyűjtöttük a kötelező filmjeit.

Anya Taylor-Joy a Furiosa főszereplőjeként is zseniális volt.
Az Anya Taylor-Joy-filmek különleges darabja a Furiosa (Fotó: JASIN BOLAND)

Anya Taylor-Joy legjobb filmjei

A boszorkány (2015)

A Miami-ban született, angol, argentin, spanyol és amerikai gyökerekkel is rendelkező Anya Taylor-Joy karrierje modellként indult, de már tizenévesen megkapta az első mozis főszerepét is egy lassú, művészi, kisköltségvetésű, de annál sikeresebbé váló horrorfilmben, A boszorkányban. Annyira bízott a szintén elsőfilmes rendező Robert Eggersben, hogy lemondott egy Disney-sorozatban való szereplési lehetőségről is a film kedvéért. A boszorkány óriási siker lett, Eggers mára sztárrendező, Anya Taylor-Joy alakításaira pedig azóta odafigyel a világ.

Széttörve (2016)

A színésznő hollywoodi befutását a Széttörve és annak folytatása, az Üveg hozta el, melyekben elrabolt, majd a különleges képességeire ébredő tinilányt játszott. A jelenkor mozis szuperhősmániájába pedig aztán Az új mutánsok révén is belekóstolt.

A vezércsel (2020)

Az utóbbi évek egyik legnagyobb sorozatsikerét hozta el A vezércsel, melynek főszerepében Anya Taylor-Joy egy zseniális képességű, ám függőségekkel küszködő ifjú sakkozót alakított. A forgatás előtt egyáltalán nem tudott sakkozni, azóta viszont nagyon megkedvelte a játékot, és még Polgár Judittal is beszélgetett róla, aki a sorozatbeli karakterének fő ihletője volt.

Emma (2020)

Hogy Anya Taylor-Joy mennyire sokoldalú színésznő, és mennyi minden áll jól neki, azt kiválóan példázza ez a Jane Austen regényéből készül kosztümös szerelmi komédia. Az angol romantikus irodalom egyik legnevezetesebb nőkarakterének bőrébe bújva a színésznő csak úgy sziporkázott a különféle szerelmi ügyek mozgatójaként, majd átélőjeként.

Utolsó éjszaka a Sohóban (2021)

A bravúros műfaji játékairól ismert angol rendező, Edgar Wright ebben a filmjében megidézte a londoni hatvanas évek világát és a pszichothriller zsánerének nagyjait egy olyan diáklány történetén keresztül, aki a nagyvárosba költözve elkezdi megálmodni-átélni egy évtizedekkel korábbi sorstársa életét. Csodás zenék, hátborzongató kalandok és két, egymást tükröző női sorstörténet magas színvonalon elmesélve, két csodálatos női főszereplővel.

A menü (2022)

Ezt a sztárparádés mozimenüt Ralph Fiennes séfje szolgálta fel nekünk egyszerre ínycsiklandó és gyomorforgató, vicces és félelmetes módon, de a főszerep mégis annak az ifjú párnak (Anya Taylor-Joy és Nicholas Hoult) jutott, akik vendégként érkeznek meg a távoli szigeten tartott titokzatos luxuslakomára. Ezzel a menüsorral azonban valami nem stimmel, és ahogy kerülnek elő a fogások, egyre inkább egyértelművé válik: az esemény nem csak az ételekről szól.

Furiosa: Történet a Mad Maxből (2024)

Minden idők egyik legemlékezetesebb akcióhősnőjét teremtette meg a kopasz Furiosa személyében Charlize Theron a Mad Max - A harag útjában, így nem akármilyen kihívással nézett szembe Anya Taylor-Joy a figuráról szó előzményfilmben. A színésznő azonban tökéletesen felnőtt a feladathoz, és egy újabb emlékezetes mozikalanddal bővítette az ausztrál rendezőlegenda, George Miller disztópikus-sivatagos-benzingőzös univerzumát.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
