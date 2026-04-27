Még csak most lett 30? Ezeket a filmeket látnod kell a gyönyörű Anya Taylor-Joytól

Félelmetes boszorkány, romantikus úrihölgy, zseniális sakkozó, elrabolt tinilány, kopasz akcióhős: mindegyik szerep bámulatosan jól áll Anya Taylor-Joynak, aki a jele Hollywoodjának vitán felül egyik legtehetségesebb színésznője. A kerek születésnapja alkalmából összegyűjtöttük a kötelező filmjeit.

Anya Taylor-Joy legjobb filmjei

A boszorkány (2015)

A Miami-ban született, angol, argentin, spanyol és amerikai gyökerekkel is rendelkező Anya Taylor-Joy karrierje modellként indult, de már tizenévesen megkapta az első mozis főszerepét is egy lassú, művészi, kisköltségvetésű, de annál sikeresebbé váló horrorfilmben, A boszorkányban. Annyira bízott a szintén elsőfilmes rendező Robert Eggersben, hogy lemondott egy Disney-sorozatban való szereplési lehetőségről is a film kedvéért. A boszorkány óriási siker lett, Eggers mára sztárrendező, Anya Taylor-Joy alakításaira pedig azóta odafigyel a világ.

Széttörve (2016)

A színésznő hollywoodi befutását a Széttörve és annak folytatása, az Üveg hozta el, melyekben elrabolt, majd a különleges képességeire ébredő tinilányt játszott. A jelenkor mozis szuperhősmániájába pedig aztán Az új mutánsok révén is belekóstolt.

A vezércsel (2020)

Az utóbbi évek egyik legnagyobb sorozatsikerét hozta el A vezércsel, melynek főszerepében Anya Taylor-Joy egy zseniális képességű, ám függőségekkel küszködő ifjú sakkozót alakított. A forgatás előtt egyáltalán nem tudott sakkozni, azóta viszont nagyon megkedvelte a játékot, és még Polgár Judittal is beszélgetett róla, aki a sorozatbeli karakterének fő ihletője volt.

Emma (2020)

Hogy Anya Taylor-Joy mennyire sokoldalú színésznő, és mennyi minden áll jól neki, azt kiválóan példázza ez a Jane Austen regényéből készül kosztümös szerelmi komédia. Az angol romantikus irodalom egyik legnevezetesebb nőkarakterének bőrébe bújva a színésznő csak úgy sziporkázott a különféle szerelmi ügyek mozgatójaként, majd átélőjeként.

Utolsó éjszaka a Sohóban (2021)

A bravúros műfaji játékairól ismert angol rendező, Edgar Wright ebben a filmjében megidézte a londoni hatvanas évek világát és a pszichothriller zsánerének nagyjait egy olyan diáklány történetén keresztül, aki a nagyvárosba költözve elkezdi megálmodni-átélni egy évtizedekkel korábbi sorstársa életét. Csodás zenék, hátborzongató kalandok és két, egymást tükröző női sorstörténet magas színvonalon elmesélve, két csodálatos női főszereplővel.

A menü (2022)