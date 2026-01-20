Ő a magyar Anya Taylor-Joy: film készült Polgár Juditról — íme az előzetes!

Pár éve 2020-ban megdöntötte a streaming világát és a nézők szívét Anya Taylor-Joy minisorozata A vezércsel (The Queen's Gambit) a különös tehetséggel rendelkező női sakkozóról a férfiak dominálta sakkvilágban. A koncepció sokaknak tűnt újszerűnek, mely szerint egy nő megjelenik a rangos férfi játékosok között és jeles eredményekkel távozik. Sok nézőben ez megmaradt a fikció mezsgyéjén, mondván hogy ilyen tuti nem történhetett volna meg. Mi viszont tudtuk, hogy nincs így, hiszen számunkra Polgár Judit volt az élő példa arra, hogy ez lehetséges.

Polgár Judit 12 éves kora óta küzdött a sikerért, mely meg is hozta a gyümölcsét (Fotó: Netflix)

Polgár Judit hírneve tovább nőhet a róla készült dokumentumfilmmel

A hazai sakksztár Netflix-dokumentumfilmje a minap egy előzetest is kapott, hivatalos megjelenési dátummal, mely szerint a Queen of Chess február 6-án érkezik a streaming-szolgáltató kínálatába. Minden bizonnyal sokan lesznek kíváncsiak arra, vajon ki ez a nő és miért nem az ő életét vették alapul pár éve A vezércselben, hiszen ő maga egy élő legenda.

Még annyira is, hiszen ő már 12 évesen tudta, hogy mit szeretne: a legjobbak közé tartozni. Polgár Judit sakkvilágban kialakult sikereihez elengedhetetlen volt, hogy férfiak ellen játsszon, hiszen — hasonlóan Anya Taylor-Joy sorozatához — ő is egy olyan világban akart bizonyítani, ahol akkoriban nők nem tudtak érvényesülni. Volt idő, amikor egyenesen tiltott volt, hogy nők férfiak ellen játszanak a bajnokságokon. Felfelé haladva a ranglétrán először ő volt az első nő, aki a legjobb 10 közé került a világranglistán, aki a férfiak között világbajnoki döntőn vett részt, aki Európa-bajnokságon abszolút kategóriában érmet szerzett és olyan nagymestereket sikerült sakkba szorítania, mint Garri Kaszparov és Anatolij Karpov. Azóta Polgár Judit könyveken keresztül tanítja a fiatalságot a Sakkpalota kiadásaival, hogy egyszer olyan jó játékosok lehessenek, mint ő.

Judit történetét ő maga meséli el, családja, sakkbajnokok és elemzők véleményével kiegészítve. Mielőtt a dokumentumfilm streamingre kerülne, még a 2026 Sundance Film Festivalon is bizonyítania kell. A film Oscar-jelölt és Emmy-díjas rendezője, Rory Kennedy viszont erősen bízik a sikerében, ahogy azt a Netflix közleményében is kifejtette:

Egy olyan korszakban élünk, amikor sokan harcolnak az egyenlő megítélésért. Judit életútja megmutatja, milyen amikor egy embernek sikerül feloldania ezeket a gátakat. Izgatottan várom, hogy bemutassam a Queen of Chesst a Sundance fesztiválon. (...) A stábunk reméli, hogy ezzel a filmmel megadhatjuk Polgár Juditnak azt a reflektorfényt, amit úttörő sztorija megérdemel.