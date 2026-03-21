Emlékszel? A vezércsel volt Anya-Taylor Joy tökéletes sorozata

Anya Taylor-Joy
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 12:05
Cikksorozatunkban tökéletes műsoroknak veszünk górcső alá, melyeket bármikor szívesen újranéznénk. Anya-Taylor Joy leghíresebb hét epizódos alkotását, A vezércselt még könnyű is lenne ismét végigülnünk.
Igaz, hogy a Netflix ma már egyértelműen a film- és sorozatgyártás megkerülhetetlen platformja, de volt időszak, amikor a streamingszolgáltató ezen szegmense még „csak” kísérletezett a saját tartalmak készítésével. Amikor A vezércsel készült, az már túllépett a kísérletezéseken és tökéletesen belőtte a nézői igényeket. Szürkésbarna retro hangulatában, drámájában és Anya-Taylor Joy erőteljes játékában nagyon szőrös szívűnek kéne lennünk, hogy hibát találjunk.

Anya-Taylor Joyt ez a mini-sorozat tette fel a térképre

A Rotten Tomatoes-on 96%-ra értékelt történet az Anya-Taylor Joy által megformált Beth Harmon életét követi gyerekkorától kezdve. A lány árvaházban nőtt fel, ahol sakktehetsége már az első játékaiban megcsillant. Az idő múlásával egyre jobban elmélyült ebben a hatvanas években férfiak által dominált sportban, versenyekre jelentkezett, ahol mindenkit sorra legyőzött. Sikerei exponenciálisan gyarapodtak, de lelki kárait soha nem sikerült teljesen elengedni, magánéleti nehézségei és függőségei jelentősen hátravetik őt a kiteljesedésben.

A sorozat mindkét komponensében sikeres: egyszerre kaphatunk betekintést a versenyszerű sakk világába, ugyanakkor láthatunk egy izgalmas karakterdrámát, melyben a főszereplő az önismereti nehézségek közt lavírozva bizonyít a világnak.

A boszorkány és a Széttörve után már érezhető volt Anya-Taylor Joy színészi potenciálja, de itt valóban rajta volt a hangsúly. A sorozat főszereplőjéhez hasonlóan ő maga is hét epizódon keresztül bizonyította, hogy helye van a legjobbak között és a gyönyörű színésznőt azóta is megállás nélkül szerepeltetik filmekben, illetve modellként is megannyi helyen láthatjuk. A sorozatban egyébként egy-két váratlan, de ismerős sztár is megjelenik, például az Igazából szerelem kisfiúja, Thomas Brodie-Sangster, valamint Harry Potter morcos mostohatestvére, Harry Melling is feltűnik.

A szemfüles sakkrajongók láthatnak párhuzamot valós karakterek és a sorozatban szereplő ellenfelek között. A sakkjátszmákat valós világbajnokok, például Bobby Fischer és Garri Kaszparov játékstílusai ihlették. A sorozat pontosságát új szintre emelve a producerek profi sakkjátékosokkal dolgoztak, hogy a versenyjelenetek ne csak látványosak, hanem pontosak és reálisak legyenek. Sőt, a fontosabb játékokat úgy forgatták le, hogy a nézők lépésről lépésre követhetik azt, ez a narratíva mégse tűnik szájbarágósnak.

A vezércsel akadémiai elismerést is tudhat magának: megannyi jelölés mellett 11 Emmy-díjat és 2 Golden Globe-díjat — utóbbit legjobb mini-sorozat kategóriában és legjobb női mini-sorozat főszereplő kategóriában kapta a sorozat, illetve Anya-Taylor Joy.

Ő a magyar Anya-Taylor Joy?

Igaz, hogy egy regényből inspirálódott a sorozat, az alaptörténet igazán összecseng hazánk sakklegendájával, Polgár Judittal. A magyar sakknagymester 1989-től 2015-ös visszavonulásáig vezette a női világranglistát, ezen kívül pedig legyőzte a férfi bajnokokat, egyebek közt Kaszparovot és Karpovot egyaránt. Nem kell nagyítóval néznünk, hogy lássuk a párhuzamot. Történetesen róla is készült egy saját Netflix film, de az már egy valós dokumentumfilm Polgár Judit bevonásával. A sakk királynője szintén elérhető a Netflix kínálatában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu