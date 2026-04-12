Egyszerűen nem öregszik: még mindig sármos Andy García – ezeket az alakításokat látnod kell tőle

Hihetetlen, de április 10-én 70 éves lett Andy García, ebből az alkalomból pedig válogatást készítettünk a leghíresebb alakításaiból. Te hányat láttál közülük, és melyik a kedvenced?

Andy García szerepei hidegrázósan zseniálisak (Fotó: Entertainment Pictures)

Az Andy García filmek legjobbjai:

Aki legyőzte Al Caponét (1987)

A kubai születésű, a Castro-féle kommunista forradalom elől menekülő családjával kisgyerekként Floridába kerülő Andrés Arturo García Menéndez az egyetemi évei alatt kezdett el komolyabban színészkedni. A filmes karrierje kezdetén pedig rendszeresen latino gengsztereket játszattak vele, és még az áttörését hozó mozifilm, az Aki legyőzte Al Caponét esetében is ilyen szerepet kapott volna az eredeti terv szerint. De ő meggyőzte Brian De Palma rendezőt, hogy inkább az egyik zsarut játszhassa, az alakítása pedig komoly sikert aratott.

Fekete eső (1989)

Ridley Scott rendezői életművének egyik kevésbé ismert gyöngyszeme ez a Japánban játszódó zsarudráma, amiben a Michael Douglas-Andy Garcia párosnak egy idegen országban kell egy gyilkos nyomára jutnia. A jakuzák alvilágában pedig minden sötétnek tűnik az amúgy is kiábrándult hősök számára: a címbeli fekete eső itt a sötét hangulat esszenciája.

A keresztapa III. (1990)

Andy Garcíát A keresztapa III. tette igazi nemzetközi szupersztárrá, aminek filmtörténeti jelentőségű új karakterét (Sonny Corleone fiát, Michael Corleone trónörökösjelöltjét) olyan színészeket legyőzve kapta meg, mint Val Kilmer, Charlie Sheen, Alec Baldwin és Robert De Niro. Az alakításáért Oscarra és Golden Globe-ra is jelölték, és Hollywood legmenőbb fiatal színészei közé emelkedett.

Ocean’s-trilógia (2001, 2004, 2007)

Sztárokkal telezsúfolt szélhámosfilmeket alkotott meg Steven Soderbergh rendező az Ocean’s-filmekben, egyszerre tisztelegve a zsáner nevezetes alkotásai előtt, és újítva meg a műfajt. Ezekben a sztárgárdákban pedig helyet kapott Andy García is, az első felvonásban még főgonoszként és szerelmi riválisként, a folytatásokban már kényszerű szövetségesként.

El Tropico – Az elveszett város (2005)

Andy García nem csak színészként, de rendezőként és producerként is aktív, és a témaválasztásai ezekben az esetekben rendszerint a szülőhazájához kapcsolódnak. Így volt ez a kubai zenész Arturo Sandovalról szóló, A legendás trombitás című HBO-film esetében is, amiért Emmy- és Golden Globe-jelöléseket kapott, és az El Tropico – Az elveszett város című mozifilmben is. Kubába viszont nem hajlandó egészen addig ellátogatni, míg a családját tönkretevő és kisemmiző állampárti rendszer fennáll.

Mamma Mia! Sose hagyjuk abba (2018)