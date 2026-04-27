Az új Múmia annyira gyomorforgató, hogy már többen panaszt tettek rá

A múmia-filmek kapcsán jó eséllyel mindenkinek Brendan Fraser és Rachel Weisz horrorelemekkel tarkított, kalandos szerelemsztorija ugorhat be az ezredforduló idejéről. A bebalzsamozott fáslis förtelmet azóta egyszer már több, de inkább kevesebb sikerrel Tom Cruise is feltámasztotta, idén pedig ismét egy múmia-sztoritól sikítanak hangosan a világ vetítőtermeiben. Noha a Lee Cronin: A múmia csak címében köthető a korábban említett alkotásokhoz, miután a film teljesen más témát, egy halottnak hitt gyermek visszatérését dolgozza fel. Méghozzá egy vérfagyasztó horror keretei között, ami most különös okból került a nézők célkeresztjébe.
Egy film promóciója során nem árt, ha a plakát láttán a járókelők és érdeklődők felkapja rá a fejüket. A Lee Cronin: A múmia alkotói viszont lehet túllőtték a célon, hiszen poszterük nemhogy megragadta az emberek figyelmét, hanem úgy fest, a bíróságra viszik a félresikerült kedvcsinálót.
A plakáton ugyanis egy mumifikálódott gyermekről készült kép látható, az alábbi felirattal alatta: „Vannak dolgok, amik arra valók, hogy eltemetve maradjanak.”
Többen megrázónak, traumatikusnak, már-már gyomorforgatónak tituláltak a képet. Sőt, voltak, akik már egyenesen a hatóságokhoz fordultak. Többek között így tett Samira Ahmed, londoni újságíró is, aki X-re is kiposztolta, hogy a marketingfelületet jelentette az illetékes szerveknél, miután úgy ítélte, A múmia-poszter túllépett egy határt:
Most nyújtottam be a panaszomat a Hirdetési Szabványügyi Hatósághoz ezzel a metróállomásokon látható plakáttal kapcsolatban. Miért veszik ennyire kevéssé figyelembe az ilyen képek gyerekekre gyakorolt hatását? (És hozzátehetném: a gyászoló szülőkre gyakorolt hatását is.)
– olvasható Ahmed posztjában.
Ezzel a plakátbalhéval tehát a múmia-franchise nevén tehát elég komoly csorba esett, holott semmi köze sincs az év botrányhorrorához. Ezen viszont hamarosan változtathat a sors, hiszen hamarosan érkezik a Fraser-Weisz-féle A múmia 4. felvonása, mely helyrehozhatja a filmszéria nívóját.
Kedvenc egyiptomi kalandoraink visszatérése pedig közelebb van, mint azt gondolnánk. Tudniillik az eredeti, 2028. május 19-ei premierdátum pont a napokban vándorolt vissza több mint fél évet a naptárban, és a megjelenése ezúttal már 2027. október 15-ére várható. Azt viszont csak sejtjük, hogy a következő A múmia-film marketingjét inkább már kétszer át fogják gondolni, mielőtt teleplakátolják vele a fél világot.
