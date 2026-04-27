Az új Múmia annyira gyomorforgató, hogy már többen panaszt tettek rá

A múmia-filmek kapcsán jó eséllyel mindenkinek Brendan Fraser és Rachel Weisz horrorelemekkel tarkított, kalandos szerelemsztorija ugorhat be az ezredforduló idejéről. A bebalzsamozott fáslis förtelmet azóta egyszer már több, de inkább kevesebb sikerrel Tom Cruise is feltámasztotta, idén pedig ismét egy múmia-sztoritól sikítanak hangosan a világ vetítőtermeiben. Noha a Lee Cronin: A múmia csak címében köthető a korábban említett alkotásokhoz, miután a film teljesen más témát, egy halottnak hitt gyermek visszatérését dolgozza fel. Méghozzá egy vérfagyasztó horror keretei között, ami most különös okból került a nézők célkeresztjébe.

A múmia-filmek legújabb darabja, a Lee Cronin: A múmia nem kis perpatvart kavart

A gyerekmúmia sokaknál kiverte a biztosítékot

Egy film promóciója során nem árt, ha a plakát láttán a járókelők és érdeklődők felkapja rá a fejüket. A Lee Cronin: A múmia alkotói viszont lehet túllőtték a célon, hiszen poszterük nemhogy megragadta az emberek figyelmét, hanem úgy fest, a bíróságra viszik a félresikerült kedvcsinálót.

A plakáton ugyanis egy mumifikálódott gyermekről készült kép látható, az alábbi felirattal alatta: „Vannak dolgok, amik arra valók, hogy eltemetve maradjanak.”

A Lee Cronin: A múmia plakátja többeknél kiverte a biztosítékot

Többen megrázónak, traumatikusnak, már-már gyomorforgatónak tituláltak a képet. Sőt, voltak, akik már egyenesen a hatóságokhoz fordultak. Többek között így tett Samira Ahmed, londoni újságíró is, aki X-re is kiposztolta, hogy a marketingfelületet jelentette az illetékes szerveknél, miután úgy ítélte, A múmia-poszter túllépett egy határt:

Most nyújtottam be a panaszomat a Hirdetési Szabványügyi Hatósághoz ezzel a metróállomásokon látható plakáttal kapcsolatban. Miért veszik ennyire kevéssé figyelembe az ilyen képek gyerekekre gyakorolt hatását? (És hozzátehetném: a gyászoló szülőkre gyakorolt hatását is.)

– olvasható Ahmed posztjában.

Just submitted my complaint to the Advertising Standards Authority about this poster ad at tube stations. Why is there so little consideration of the impact of such images on children? (And one might add, on bereaved parents). pic.twitter.com/gjwca6YDdX — Samira Ahmed (@SamiraAhmedUK) April 15, 2026

Folytatódnak A múmia-filmek?

Ezzel a plakátbalhéval tehát a múmia-franchise nevén tehát elég komoly csorba esett, holott semmi köze sincs az év botrányhorrorához. Ezen viszont hamarosan változtathat a sors, hiszen hamarosan érkezik a Fraser-Weisz-féle A múmia 4. felvonása, mely helyrehozhatja a filmszéria nívóját.