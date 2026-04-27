KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az új Múmia annyira gyomorforgató, hogy már többen panaszt tettek rá

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 18:53
Onnan tudod, hogy egy filmmel komoly baj van, ha a nézők már a hatóságokhoz fordulnak miatta anélkül, hogy egyáltalán megtekintették volna. A Lee Cronin: A múmia esetében márpedig pontosan erről van szó.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A múmia-filmek kapcsán jó eséllyel mindenkinek Brendan Fraser és Rachel Weisz horrorelemekkel tarkított, kalandos szerelemsztorija ugorhat be az ezredforduló idejéről. A bebalzsamozott fáslis förtelmet azóta egyszer már több, de inkább kevesebb sikerrel Tom Cruise is feltámasztotta, idén pedig ismét egy múmia-sztoritól sikítanak hangosan a világ vetítőtermeiben. Noha a Lee Cronin: A múmia csak címében köthető a korábban említett alkotásokhoz, miután a film teljesen más témát, egy halottnak hitt gyermek visszatérését dolgozza fel. Méghozzá egy vérfagyasztó horror keretei között, ami most különös okból került a nézők célkeresztjébe.

Lee Cronin: A múmia film plakátja.
A múmia-filmek legújabb darabja, a Lee Cronin: A múmia nem kis perpatvart kavart
 (Fotó: IMDb)

A gyerekmúmia sokaknál kiverte a biztosítékot

Egy film promóciója során nem árt, ha a plakát láttán a járókelők és érdeklődők felkapja rá a fejüket. A Lee Cronin: A múmia alkotói viszont lehet túllőtték a célon, hiszen poszterük nemhogy megragadta az emberek figyelmét, hanem úgy fest, a bíróságra viszik a félresikerült kedvcsinálót.

A plakáton ugyanis egy mumifikálódott gyermekről készült kép látható, az alábbi felirattal alatta: „Vannak dolgok, amik arra valók, hogy eltemetve maradjanak.”

A Lee Cronin: A Múmia film plakátja.
A Lee Cronin: A múmia plakátja többeknél kiverte a biztosítékot 
(Fotó: IMDb)

Többen megrázónak, traumatikusnak, már-már gyomorforgatónak tituláltak a képet. Sőt, voltak, akik már egyenesen a hatóságokhoz fordultak. Többek között így tett Samira Ahmed, londoni újságíró is, aki X-re is kiposztolta, hogy a marketingfelületet jelentette az illetékes szerveknél, miután úgy ítélte, A múmia-poszter túllépett egy határt:

Most nyújtottam be a panaszomat a Hirdetési Szabványügyi Hatósághoz ezzel a metróállomásokon látható plakáttal kapcsolatban. Miért veszik ennyire kevéssé figyelembe az ilyen képek gyerekekre gyakorolt hatását? (És hozzátehetném: a gyászoló szülőkre gyakorolt hatását is.)

– olvasható Ahmed posztjában.

Folytatódnak A múmia-filmek?

Ezzel a plakátbalhéval tehát a múmia-franchise nevén tehát elég komoly csorba esett, holott semmi köze sincs az év botrányhorrorához. Ezen viszont hamarosan változtathat a sors, hiszen hamarosan érkezik a Fraser-Weisz-féle A múmia 4. felvonása, mely helyrehozhatja a filmszéria nívóját.

Kedvenc egyiptomi kalandoraink visszatérése pedig közelebb van, mint azt gondolnánk. Tudniillik az eredeti, 2028. május 19-ei premierdátum pont a napokban vándorolt vissza több mint fél évet a naptárban, és a megjelenése ezúttal már 2027. október 15-ére várható. Azt viszont csak sejtjük, hogy a következő A múmia-film marketingjét inkább már kétszer át fogják gondolni, mielőtt teleplakátolják vele a fél világot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
