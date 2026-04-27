Justin Timberlake felesége ultimátumot adott neki: vagy megváltozik, vagy vége a kapcsolatnak

Jessica Biel azt mondta Justin Timberlake-nek: elhagyja, ha nem szedi össze magát.
A színésznő ultimátumot adott a férjének, miután az utóbbi időben a viselkedése eléggé megviselte őt, beleértve a 2024-es ittas vezetés miatti letartóztatását de a viselkedését a Las Vegas-i utazáson is, ahol egy golftornát rendezett. Két szemtanú is azt állította a Page Sixnek, hogy az énekes a nap vége felé ittasnak tűnt az április 18-i golfversenyen.
Ha a 45 éves Timberlake ismét hibázik, a 44 éves Biel véget vethet a kapcsolatnak:
Nem fogja ezt sokáig elviselni
- mondta egy forrás.
A forrás azt is állította, hogy Timberlake, akinek Biellel két közös fia is van - a 11 éves Silas és az 5 éves Phineas - sosincs otthon annak ellenére, hogy tavaly júliusban befejezte világkörüli turnéját.
Az énekes 2024 szeptemberében vallotta magát bűnösnek ittas vezetés vádjában és a vádalku részeként kénytelen volt bocsánatot kérni a bíróság előtt. Néhány hónappal később Biel, aki 2012-ben ment feleségül Timberlake-hez, a férje 44. születésnapja alkalmából írt bejegyzésben bevallotta, hogy házasságuk kezd szétesni.
Miután nemrég felkerültek az internetre, Timberlake letartóztatásának estéjén készült videói, Biel-nél betelt a pohár: források szerint tovább szeretne lépni ezen az ügyön.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.