"Isten kegyelmét kérem a fiamnak" - Életmentő gépre kapcsolták a színészt

A Menace II Society (Veszélyes elemek) színésze, Samuel Monroe Jr. az életéért küzd a kórházban, miután agyhártyagyulladást kapott.

Az 52 éves Monroe Jr., aki szerepelt az 1993-as tiniknek szóló bűnügyi drámában, amelyben Samuel L. Jackson, Tyrin Turner és Jada Pinkett játszottak, egy dél- kaliforniai kórházban életmentő gépen van – közölte családja a TMZ-vel.

Édesanyja ezt posztolta a Facebookra: „Isten nem követ el hibákat, de kegyelmes, és alázattal kérem az irgalmát és a kegyelmét Sam számára. Szeretlek, fiam, a Holdig és vissza százszorosan.”

Monroe Jr. szerepelt a Tales from the Hood, a Set It Off, az Out All Night és a NYPD Blue című filmekben is. Az utóbbi időben rendezőként, íróként és producerként dolgozik, saját tévésorozatát, a The Halls-t készíti, amely a fiatalkorúak börtönébe kerülő gyerekekről szól.

Monroe Jr. saját rap karrierbe is kezdett, olyan sztárok dalaival, mint a Battlecat és Duane Nettlesby.