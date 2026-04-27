"Isten kegyelmét kérem a fiamnak" - Életmentő gépre kapcsolták a színészt

A Menace II Society (Veszélyes elemek) színésze, Samuel Monroe Jr. az életéért küzd a kórházban, miután agyhártyagyulladást kapott.
Az 52 éves Monroe Jr., aki szerepelt az 1993-as tiniknek szóló bűnügyi drámában, amelyben Samuel L. Jackson, Tyrin Turner és Jada Pinkett játszottak, egy dél- kaliforniai kórházban életmentő gépen van – közölte családja a TMZ-vel.
Édesanyja ezt posztolta a Facebookra: „Isten nem követ el hibákat, de kegyelmes, és alázattal kérem az irgalmát és a kegyelmét Sam számára. Szeretlek, fiam, a Holdig és vissza százszorosan.”
Monroe Jr. szerepelt a Tales from the Hood, a Set It Off, az Out All Night és a NYPD Blue című filmekben is. Az utóbbi időben rendezőként, íróként és producerként dolgozik, saját tévésorozatát, a The Halls-t készíti, amely a fiatalkorúak börtönébe kerülő gyerekekről szól.
Monroe Jr. saját rap karrierbe is kezdett, olyan sztárok dalaival, mint a Battlecat és Duane Nettlesby.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.