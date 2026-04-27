"Isten kegyelmét kérem a fiamnak" - Életmentő gépre kapcsolták a színészt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 20:08
A színész édesanyja jelentette be, hogy életmentő gépekre kellett kapcsolni a fiát.

A Menace II Society (Veszélyes elemek) színésze, Samuel Monroe Jr. az életéért küzd a kórházban, miután agyhártyagyulladást kapott.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az 52 éves Monroe Jr., aki szerepelt az 1993-as tiniknek szóló bűnügyi drámában, amelyben Samuel L. Jackson, Tyrin Turner és Jada Pinkett játszottak, egy dél- kaliforniai kórházban életmentő gépen van – közölte családja a TMZ-vel.

Édesanyja ezt posztolta a Facebookra: „Isten nem követ el hibákat, de kegyelmes, és alázattal kérem az irgalmát és a kegyelmét Sam számára. Szeretlek, fiam, a Holdig és vissza százszorosan.”

Monroe Jr. szerepelt a Tales from the Hood, a Set It Off, az Out All Night és a NYPD Blue című filmekben is. Az utóbbi időben rendezőként, íróként és producerként dolgozik, saját tévésorozatát, a The Halls-t készíti, amely a fiatalkorúak börtönébe kerülő gyerekekről szól.

Monroe Jr. saját rap karrierbe is kezdett, olyan sztárok dalaival, mint a Battlecat és Duane Nettlesby. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu