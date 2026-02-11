Már hivatalos: Brendan Fraser és Rachel Weisz sivatagi románca folytatódik: Ekkor érkezik A múmia 4!

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 13:25
Hamarosan múmiaként támad fel a franchise. A kalandfilm zsánerének szerelmesei egy emberként ugorhatnak fel örömükben, hiszen már biztosan érkezik A múmia-filmek 4. része Brendan Fraserrel és Rachel Weisszel a főszerepben, ráadásul már azt is tudjuk, mikor.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Jobb, ha mindenki előkapja a szekrényből a 10. születésnapjára kapott régészkészletét, mert nemsokára egy komplett generáció érezheti magát újból gyereknek. Tudniillik a Universal ismét megidézi sivatagi poraiból  A múmia szellemét. A franchise hajója még Stephen Sommersszel a kormány mögött indult útjára még 1999 végén, és a csillagokig hype-olt Star Wars I. rész: Baljós árnyakkal is fel tudta venni a versenyt, hiszen hatalmas anyagi siker lett. Kisvártatva érkezett is a folytatás, majd 2008-ban egy harmadik felvonás, melyben viszont már nem csodálhattuk meg Brendan Fraser és Rachel Weisz páratlan párosát, miután utóbbi nem érezte a szörnyszériában a csíziót, így Maria Bello vette át a helyét. A franchise azóta parlagon hevert, mígnem tavaly el nem kezdtek terjedni a pletykák, hogy érkezik A múmia 4. része, méghozzá az eredeti szereplőkkel. A jó hír pedig az, hogy ez már közel sem pletyka, hanem hieroglifaként kőbe vésett tény!

1999 - The Mummy - Movie Set. Brendan Fraser Rachel Weisz
Közel 20 év után visszatérnek A múmia főszereplői, Brendan Fraser és Rachel Weisz is (Fotó: Entertainment Pictures)

Brendan Fraser és Rachel Weisz kikukázzák A múmia 3-at

De vajon hogyan hidalják át A múmia 4. részében ezt a kínos színészcserét? Rendkívül egyszerűen: A múmia: A Sárkánycsászár sírja egészen egyszerűen nem létezik. Az ókori fáslifonalat tehát ott vesszük fel, ahol A múmia visszatér 2001-ben elhullajtotta, bár egy röpke poén erejéig nem kizárt, hogy a franchise-tól kis híján igen hamar elbúcsúzó Brendan Fraser majd megemlíti Maria Bello hiányát.

A könnyed hangvételű, ironikus horrorsztorik ugyanis egyáltalán nem állnak távol A múmia 4 rendezőpárosától, Matt Bettinelli-Olpintól és Tyler Gillettől, akiknek eddig olyan mozikat köszönhettünk mint az Abigail, a Sikoly V. vagy az Aki bújt.

'The Mummy Returns' by Stephen Sommers, USA, 2001.
A Brendan Fraser-filmek legcukibb párosát alkották Rachel Weisszel kiegészülve (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Antonio Banderas befáslizva?

Egyelőre A múmia 4 sztorija még akkora titok, hogy azt még a hamarosan visszatérő Sherlock Holmes se tudná kideríteni, viszont mégis van egy kihűlt nyom, amin el lehet indulni. A múmia ugyanis már 2008-ban is közel állt ahhoz, hogy negyedjére is felriasszák örök nyugalmából. A tetralógia negyedik része az eredeti tervek szerint Latin-Amerikában játszódott volna, és egy azték uralkodó eleven halottja keserítette volna meg a Rick és Evie életét.

A főgonoszra már ki is nézték a tökéletes castingot, Arnold Vosloo és Jet Li után a már 70-hez közelítő Antonio Banderas lett volna a következő szarkofágszökevény. Azonban a stúdió A Sárkánycsászár sírja hatalmas bukása után elkaszálta a tervet, amit most a szkriptíró, David Coggeshall mégis elővehet a fiókból.

Kíváncsian várjuk, mennyi fog az eredeti tervekből visszaköszönni A múmia 4. végső változatában, melyet 2028. május 19-től tekinthetünk meg a mozikban.

 

