Szenzáció! 25 év után Rachel Weisz és Brendan Fraser újra összejöttek

Csodálkoznánk, ha az ezredforduló környékén nem nőtt volna meg drasztikusan az egyiptológia szakos hallgatók száma a világ összes felsőoktatási intézményében. Hiszen ekkoriban szinte mindenki múmialázban égett, köszönhetően az 1999-ben bemutatott, nagy sikerű A múmiának, valamint a két évvel később elkészült A múmia visszatér című folytatásnak. A Brendan Fraser és Rachel Weisz főszereplésével bemutatott egyiptomi kalandmozit a 2000-es évek végén, már Weisz nélkül ráadásul trilógiává bővítették, és tervben volt egy 4. fejezet elkészülte is Antonio Banderas rosszfiújával a főszerepben, ám végül egy félresikerült rebootot kaptak csak a rajongók az ismét szinglivé váló Tom Cruise-zal. A tetralógia azonban most mégis megvalósulhat, ráadásul Hollywood egyik legédesebb filmes párja közel 25 év után újra együtt lesz látható a vásznon.
Bár Rick és Evelyn szívmelengető párosát a 2008-as A Sárkánycsászár sírjában láthatta utoljára a nagyérdemű, Brendan Fraser és Rachel Weisz mégsem élvezhették egymás társaságát A múmia 3. részében, miután a főhősnőt Maria Bello alakította a magyar származású színésznő helyett. Ám Weisz most újból keblére öleli a kalandfilmszériát, A múmia 4. ugyanis A múmia visszatér cselekménye után veszi fel a fonalat a tervek szerint, a 3. fejezet pedig megy a süllyesztőbe, mintha meg sem történt volna, ám ezt aligha bánná bármelyik fanatikus is.
A projekt élére egyébként az a Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett rendezőpáros kerül, akik az utóbbi évek egyik legkellemesebb csalódását okozták a horror műfaján belül az Aki bújt-filmekkel.
Sokan furcsállhatják, hogy mégis miért éppen most, ennyi év után tér vissza a franchise, erre pedig egyszerű a magyarázat: Brendan Fraser végre visszatért Hollywood körforgásába. Az őserdő egykori hőse ugyan még a 2000-es években is meghatározó arca volt a filmgyártásnak, szépen lassan mégis kikopott az élvonalból.
Fraser a forgatásokon rengeteg sérülést szedett össze, ami fizikálisan, míg a szexuális zaklatási botránya, valamint az Afton Smith színésznőtől történő válása mentálisan tette őt tönkre, ami miatt inkább félig-meddig nyugdíjazta magát. 2022 végén viszont mindenki nagy örömére, Darren Aronofsky segítségével visszatalált a siker útjára, A bálnában nyújtott drámai alakításáért Oscar-díjat is kapott, amely lehetőségek tárházát nyitotta ki újra Fraser számára, köztük például A múmia 4. részének elkészítési lehetőségét is.
