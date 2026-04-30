A magyar film napja: Ezek a magyar filmek taroltak külföldön is

2018 óta április 30-a a magyar film napja. A dátum a 125 évvel ezelőtt, 1901-ben tartott első magyar filmvetítéshez kapcsolódik, amikor Zsitkovszky Béla rendezésében bemutatták A táncz című némafilmet. A vetítést az Uránia Filmszínház tetején tartották, olyan neves korabeli sztárok közreműködésével, mint Fedák Sári vagy Blaha Lujza. A magyar filmünnep alkalmából összegyűjtöttünk néhány olyan magyar filmművészeti alkotást, melyek nemzetközi szinten is komoly jelentőséggel bírnak.

A magyar film napja alkalmából most a Filmion nézhetjük a legjobb magyar klasszikusokat (Fotó: NFI)

A magyar film napja: filmjeink nem csak itthon hatottak

Sárga csikó (1913)

A Sárga csikó az egyik legkorábbi magyar, nemzetközi sikert arató film. Janovics Jenő Pathé-Fréres filmvállalatánál készült magyar-francia koprodukció volt, a forgatókönyvet Janovics írta Csepreghy Ferenc népszínműve alapján. A rendező a francia Felix Vanyl volt, a jelenetek nagy részét a Hortobágyon vették fel. Összesen 137 kópiát kellett másolni a kész filmtekercsből, olyan kelendő volt. Öt kontinensre eljutott, még Japánban is sikereket aratott a film, aminek elkészültét egy tragikus esemény árnyékolta be, ugyanis az egyik főszerepet alakító Imre Erzsi a Szamosba fulladt a csónakos jelenet forgatása közben. Az ügyből bírósági tárgyalás lett, ahol a kész filmet bizonyítékként kezelték. Ez is egy első alkalom volt, mind a filmtörténetben, mind az igazságszolgáltatásban. A film hossza 1540 méternyi nyersanyagot számlált, melyből sajnálatos módon mindössze 135 méternyi maradt fenn az utókornak.

Valahol Európában (1948)

Radványi Géza rendező készítette el a Valahol Európában című örökérvényű filmet, mely a második világháború okozta pusztításnak állít emléket. A film még abban a koalíciós időszakban készült a magyar kommunista párt megbízásából, amikor a regnáló párt erőteljes nyomást gyakorolt a filmgyártásra. Ugyan megrendelésre készült, mégis utólag kritikával illették, mert nem azt az ideológiát közvetítette, amit fentről elvártak volna. A Valahol Európában a világháború okozta dúlással való fájdalmas szembenézés balladája, hasonlóan Rossellini Róma nyílt város című filmjéhez. Nemzetközi jelentősége az akkoriban kibontakozó új filmművészeti irányzathoz, a neorealizmushoz köthető. A kor legnagyobb teoretikusai Radványi rendezését tartották az irányzat nyitódarabjának, az olasz Vittorio De Sica is példaképnek tekintette a magyar rendezőt.