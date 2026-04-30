KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A magyar film napja: Ezek a magyar filmek taroltak külföldön is

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 16:05
Tarr Béla, Szabó István és egy új filmes irányzat kibontakozása is a magyar filmnek köszönhető. Április 30-a a magyar film napja, emlékezzünk nagy magyar filmsikereinkre!
Párkányi Boriska
A szerző cikkei

2018 óta április 30-a a magyar film napja. A dátum a 125 évvel ezelőtt, 1901-ben tartott első magyar filmvetítéshez kapcsolódik, amikor Zsitkovszky Béla rendezésében bemutatták A táncz című némafilmet. A vetítést az Uránia Filmszínház tetején tartották, olyan neves korabeli sztárok közreműködésével, mint Fedák Sári vagy Blaha Lujza. A magyar filmünnep alkalmából összegyűjtöttünk néhány olyan magyar filmművészeti alkotást, melyek nemzetközi szinten is komoly jelentőséggel bírnak.  

Filmio plakát A magyar film napja alklamából.
A magyar film napja alkalmából most a Filmion nézhetjük a legjobb magyar klasszikusokat

A magyar film napja: filmjeink nem csak itthon hatottak  

Sárga csikó (1913)  

A Sárga csikó az egyik legkorábbi magyar, nemzetközi sikert arató film. Janovics Jenő Pathé-Fréres filmvállalatánál készült magyar-francia koprodukció volt, a forgatókönyvet Janovics írta Csepreghy Ferenc népszínműve alapján. A rendező a francia Felix Vanyl volt, a jelenetek nagy részét a Hortobágyon vették fel. Összesen 137 kópiát kellett másolni a kész filmtekercsből, olyan kelendő volt. Öt kontinensre eljutott, még Japánban is sikereket aratott a film, aminek elkészültét egy tragikus esemény árnyékolta be, ugyanis az egyik főszerepet alakító Imre Erzsi a Szamosba fulladt a csónakos jelenet forgatása közben. Az ügyből bírósági tárgyalás lett, ahol a kész filmet bizonyítékként kezelték. Ez is egy első alkalom volt, mind a filmtörténetben, mind az igazságszolgáltatásban. A film hossza 1540 méternyi nyersanyagot számlált, melyből sajnálatos módon mindössze 135 méternyi maradt fenn az utókornak.  

Valahol Európában (1948) 

Radványi Géza rendező készítette el a Valahol Európában című örökérvényű filmet, mely a második világháború okozta pusztításnak állít emléket. A film még abban a koalíciós időszakban készült a magyar kommunista párt megbízásából, amikor a regnáló párt erőteljes nyomást gyakorolt a filmgyártásra. Ugyan megrendelésre készült, mégis utólag kritikával illették, mert nem azt az ideológiát közvetítette, amit fentről elvártak volna. A Valahol Európában a világháború okozta dúlással való fájdalmas szembenézés balladája, hasonlóan Rossellini Róma nyílt város című filmjéhez. Nemzetközi jelentősége az akkoriban kibontakozó új filmművészeti irányzathoz, a neorealizmushoz köthető. A kor legnagyobb teoretikusai Radványi rendezését tartották az irányzat nyitódarabjának, az olasz Vittorio De Sica is példaképnek tekintette a magyar rendezőt.  

Jelenetkép Radványi Géza Valahol Európában című NFI által készített előzeteséből.
Radványi Géza filmje hírünket vitte a nagyvilágba

Mephisto (1981) 

A Mephisto talán nem cseng ismeretlenül senkinek. Szabó István rendezésében készült Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőr felvételeivel. A forgatókönyv Klaus Mann regénye alapján készült, a filmtervvel Manfred Durniok producer kereste fel Szabó István és felkérte rendezőnek. A film művészet és hatalom viszonyát vizsgálja. Főhősünk, a Klaus Maria Brandauer által alakított Hendrik Höfgen nem rossz ember, csupán gyenge jellem, aki hajlandó némi kompromisszumra a nehezen megszerzett rivaldafény megtartásának érdekében. Szabó István filmje hatalmas kritikai sikereket aratott, és Rófusz Ferenc rövid animációja, A légy után ez lett a második magyar Oscar-díj, egyben az első, melyet nagyjátékfilmért hozhattunk el a legjobb idegen nyelvű film kategóriában.  

Klaus Maria Brandauer a Mephisto című magyar film főszerepében.
Klaus Maria Brandauer alakítása lenyűgözte a nemzetközi közönséget

Sátántangó (1994) 

A Sátántangó az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László regénye alapján készült, az idén elhunyt Tarr Béla rendezésében. Tarr Béla még a Filmművészeti egyetemen folytatott tanulmányai során találkozott a regénnyel, onnantól kezdve folyamatosan foglalkoztatta a filmrevitel gondolata. A nagy mű végül 1994-re készült el, a végső kópia közel százezer méternyi celluloid szalagból áll, játékideje 7 óra 30 perc. Tarr Béla igazi rekordot döntött ezzel az alkotással, mely a nemzetközi közönség figyelmét is felkeltette, amikor a digitalizáció korában az interneten is hozzáférhetővé vált. Olyan világsztárok sorolják kedvenceik közé, mint Brad Pitt, aki magyarországi tartózkodása során beszerezte a VHS változatot, hogy házibulijain levetítse a vendégeinek, vagy Christoph Waltz, aki a Criterion gyűjteménybe beszabadulva egyből Tarr Béla rendezései között kezdett keresgélni, bár a Sátántangó helyett a Werckmeister harmóniák közelebb áll a szívéhez.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
