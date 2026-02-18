Mi történik február 18-án? Oscar-díjas világsztárok sora született ezen a napon!

Mi a közös Milos Formanban, Szabó Istvánban és Nemes Jeles Lászlóban? Akár egy vicc kezdete is lehetne a fenti mondat, de nem erről van szó. Mindhárman filmrendezők, mindhárman február 18-án születtek és mindhárman Oscar-díjat kaptak. Valami egészen különleges lehetett a levegőben 1932, 1938 és 1977 február 18-án, hogy ezen a napon 3 nemzetközileg elismert filmszakmai zseni is világra jött, az pedig külön büszkeség számunkra, hogy az illusztris trióból ketten hazánk szülöttei.

Nemes Jeles László, Szabó István és Milos Forman is Oscar-díjas csillagzat alatt született (Fotó: Hahn Lionel)

Oscar-díjeső február 18-án

Milos Forman

Milos Forman 1932 február 18-án született Čáslavban, Csehországban, ami akkor még Csehszlovákiaként szerepelt a térképeken. Forman tragikusan fiatalon elárvult, szüleit az auschwitzi koncentrációs táborba szállították cseh ellenállásban való szerepvállalásuk miatt. 1968-ban, a Varsói Szerződést követően Amerikába emigrált. Filmes tanulmányait még Prágában végezte, emigrálása előtt készítette az életmű olyan fontos darabjait, mint a Fekete Péter vagy a Tűz van, babám!. A nemzetközi közönség számára azonban a Ken Kesey regénye alapján készült Száll a kakukk fészkére rendezésével vált igazán ismertté. Első, új hazájában rendezett filmje hatalmas sikert aratott és 50 évvel a premier után is a filmtörténet egyik megkerülhetetlen darabja. A főszereplő, McMurphy szerepében Jack Nicholson nyújtott zseniális alakítást, amivel elnyerte első Oscar-díját is. Ezzel együtt a film összesen 5 aranyszobrot zsebelt be, így Milos Forman első debütálásával megszilárdította nevét az amerikai filmvilágban.

Jack Nicholson és Milos Forman is első Oscar-díját nyerte el a Száll a kakukk fészkére című filmmel (Fotó: United Artists)

Szabó István

Szabó István filmes karrierje a Szín- és Filmművészeti Főiskolán kezdődött. Az elhíresült Máriássy Félix-Makk Károly osztályban végezte tanulmányait. Már egyetemi vizsgafilmjével, a Koncerttel nemzetközi díjat nyert az oberhauseni nemzetközi filmfesztiválon. Egyetemi tanulmányai után a Balázs Béla Stúdióban dolgozott, itt készült a Te rövidfilmje Szerelmesfilm alcímen, Esztergályos Cecília főszereplésével, mellyel hazai és nemzetközi díjakat is bezsebelt.

Szabó István rendezői ars poeticájára nagy hatást gyakorolt a francia és lengyel újhullám, főként Francois Truffaut és Jean-Luc Godard, majd későbbi alkotásaiban főként Ingmar Bergman hatása fedezhető fel. A magyar újhullám vezéralakjává vált, a kezdetben személyes élményeit feldolgozó művek után, mint az Álmodozások kora, az Apa vagy a Szerelmesfilm, a társadalmibb, közéletibb témák felé fordult. A Tűzoltó utca 25. egy pesti bérház lakóközösségének történeteiről mesél. A film erős szürrealista, álomszerű képekkel operál, itt már egyértelműen érzékelhető a Bergman-hatás. Szabó István Berlinben ismerkedett meg Manfred Durniok producerrel, aki maga kérte fel a rendezőt Klaus Mann regénye, a Mephisto feldolgozására. Innen akár azt is mondhatnánk, a többi már filmtörténelem. A Mephisto főszerepében Klaus Maria Brandauer osztrák színész egetrengető alakítást nyújtott, a film pedig elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat az 1982-es Oscar-gálán. Ezzel megszületett az első magyar nagyjátékfilmes Oscar-díj, de nem az utolsó!