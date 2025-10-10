Ki nem találnád, melyik hollywoodi sztár Krasznahorkai László történeteinek legnagyobb rajongója

Hatalmas megtiszteltetés érte a héten a magyar irodalmat, a magyar kultúrát. Tegnap ugyanis irodalmi Nobel-díjjal jutalmazták Krasznahorkai Lászlót, akinek a nevéhez olyan remekművek köthetők mint Az ellenállás melankóliája, Báró Wenckheim hazatér vagy a Sátántangó. Utóbbit, még néhány más művével együtt, Tarr Béla is megfilmesítette, így a friss Nobel-díjas, továbbá Kossuth- és József Attila-díjjal is kitüntetett író remek történetei a filmszakma nemzetközileg elismert kiválóságaihoz is eljutottak. Köztük olyan hollywoodi szupersztárokhoz is mint Brad Pitt, aki a Krasznahorkai sztorijából készült, 1994-ben bemutatott Sátántangó egyik legnagyobb fanatikusa.
Brad Pitt és a Sátántangó love story-jának eredete egészen a 2000-es évig nyúlik vissza, mikor is a Hetedik és a Harcosok klubja főszereplője éppen hazánkban forgatta a tragikus életű Robert Redforddal közösen a Kémjátszma című thrillert. A film egyik magyar munkatársa, Vágási Emőke egy korábbi interjújában árulta el a Borsnak, hogy a lázas betegségtől gyengélkedő Pitt a hotelszobájában kapcsolgatta a televíziót egyik este, mikor is az M1-en épp elkezdték vetíteni a Krasznahorkai László regénye alapján készített, 7 és fél órás (!) terjedelmű művet.
A maratoni hosszúsága ellenére Brad Pittet állítólag azon nyomban elvarázsolta és magával ragadta Tarr Béla munkája. Sőt, a szupersztárnak annyira megtetszett a Sátántangó, hogy ezt követően megszállottja lett a direktor munkásságának, és ezt a maga furcsa módján ki is fejezte.
Pitt ugyanis ezután a lázasan átfilmezett éjszaka után rögtön felvásárolta a fővárosi DVD- és VHS-üzletekben elérhető Tarr-filmográfiát. Ráadásul ezekkel a remek alkotásokkal nem is magát, hanem akkori feleségét, Angelina Jolie-t ajándékozta meg. Az idén a száguldó cirkuszt a mozikban is meghonosító, 61 éves sármőr Tarr-imádata ráadásul nem egy pillanatnyi fellángolás volt, hiszen egyes beszámolók szerint Brad Pitt még az egyik házibuliján is a Sátántangót vetítette hangulatkeltés céljából.
Ahogy azt korábban említettük, nemcsak Pitt az egyedüli rajongója Krasznahorkai és Tarr munkásságának Hollywoodban. Többek között például a Matt Damon megmentéséről (is) szóló Good Will Hunting direktora, Gus Van Sant is többször azt nyilatkozta, hogy mekkora hatással voltak rá az említett magyar művészek munkái, sőt a Gerry és az Elefánt című alkotásain könnyen kivehető Tarr Béla hatása.
