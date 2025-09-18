Ez óriási lesz! Jön az új Trónok harca: mutatjuk, mikor nézhetjük

A Trónok harca ugyan 6 évvel ezelőtt befejeződött a rajongókban felháborodást keltő nyolcadik évaddal, a franchise azonban tovább él, az univerzum pedig bővülni látszik. Elsőként a Sárkányok háza szériával folytatták a történetet, mely két évadnál tart jelenleg. Az első évad hatalmas sikert aratott, a második már kevésbé, de az elszánt Trónok harca-fanok még mindig tűkön ülve várják a harmadik évadot. Az Emmy-díjátadón több HBO forgalmazású sorozat is képviseltette magát, így a stúdió főnöke, Casey Bloys is tiszteletét tette a gálán. Ha már így alakult, nem menekült a riporterek kérdéseitől sem, melyek mind a Sárkányok háza új évadának premierjére és az annál is jobban várt A hét királyság lovagja című spinoffra irányultak.

A Trónok harca a Sárkányok házával bővült 2022-ben (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Trónok harca: tovább bővül a franchise

A Sárkányok házának harmadik évadát 2026 januárjára ígérte a stúdió, de azóta ezt is későbbre halasztották. Eredetileg még idén szerették volna bemutatni, a forgatás márciusban kezdődött és elvileg októberig tart, de Casey Bloys elárulta a riportereknek, hogy az új szezon egészen biztos, hogy a jövő évi Emmy-nevezések után érkezik majd. Ez május 31-én esedékes, így 2026 első felében még sárkányok nélkül kell élnünk, de nyárra már várható lesz az új évad. Ami azonban sokkal jobban érdekli a rajongókat, hogy a 2025-re ígért A hét királyság lovagja mikor érkezik.

A második évad csalódást okozott, mégis várják a rajongók a Sárkányok háza harmadik évadát (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A hét királyság lovagja

A hét királyság lovagja szintén a Trónok harca könyvsorozat írója, George R. R. Martin tollából született. A történet egy lovagi torna eseményeit dolgozza fel, száz évvel a Trónok harca sorozat eseményei előtt. Az író elárulta, hogy senki ne számítson az eddig megszokott elemekre, azaz sem sárkányokat, sem a rettegett Másokat nem láthatjuk majd a képernyőn, és a csatajeleneteket is nélkülöznünk kell.

A hangsúly inkább a történeten, a dialógon és a drámai fordulatokon lesz, bár ezekből az eredeti Trónok harca sorozatban sem volt hiány. A forgatási munkálatok tavaly befejeződtek, már csak az utómunkára várunk, a halasztásokkal együtt valószínűleg 2026 januárjában már felkerül a streaming-szolgáltató műsorára a várva-várt széria. A főbb szerepekben Peter Claffey alakítja Ser Duncan lovagot, Dexter Sol Ansell pedig az apródját, Aegon Targaryent játssza majd.