Még mindig a Trónok harca uralja a világot: A hét királyság lovagja tarol az HBO Maxon

Minden idők egyik legmeghatározóbb tévésorozatának katasztrofális befejezése máig kísérti annak rajongóit. A Trónok harca 2019-es, finoman szólva is gyenge lezárásából sokan még a mai napig nem lábaltak ki, köztük a széria egyes szereplői sem, azonban az HBO kőkeményen dolgozik, hogy helyrehozza aranytojás tojó tyúkja renoméján esett csorbát. 2022-ben bemutatta a Sárkányok háza című spinoffot, mely két évadot is megélt, idén pedig tovább bővült George R.R. Martin-féle A tűz és jég dala-franchise. Az HBO Maxon múlt héten debütált A hét királyság lovagja, mely rögtön a nézettségi lista élére került, és nem ok nélkül.
A legváltozatosabb témákat körüljáró HBO Max-sorozatok listavezető darabja tehát visszakalauzol bennünket Westerosba, azonban olyan sok ismerős arcra nem számítsunk, hiszen közel száz esztendővel a Trónok harca eseményei előtt kapcsolódunk be a történésekbe.
A sztori főhőse Ser Duncan, a Magas, Krajcárfai Ser Arlan egykori fegyverhordozója, aki megörökli mesterétől a lovagi címet. Ser Duncan azonban nemcsak nevében szeretne lovag lenni, hanem kész megküzdeni a titulusért, és újdonsült apródjával, a Targaryen-dinasztia hercegével, Egg-gel vág neki élete legnagyobb kihívásának, és benevez egy lovagi tornára.
A hét királyság lovagjáról mindössze kettő epizód alapján is elmondható, hogy méltó módon viszi tovább a Trónok harca örökét, és a Sárkányok házához hasonlóan, fő széria fináléjában csalódott rajongókat kiválóan engeszteli ki. Központi szereplője Ser Duncan a tipikus nagy mamlasz, akinek a szíve és az esze is a helyén van, de a műsor még számos további szórakoztató karaktert mutat be, elég csak Daniel Ings Ser Lyonelére gondolni.
Ira Parker sorozata patikamérlegen méri ki, hogy mennyi komolyságot és mennyi humort adagoljon, és A hét királyság lovagjának nagyon is jól áll, hogy nem mindig veszi magát komolyan, erről pedig már az első epizód nyitóperceiben megbizonyosodhatunk.
Nem túlzás azt állítani, hogy a széria Ser Duncane már most belopta magát a nézők szívébe, és beállt az imádnivaló égimeszelők sorába. A főszereplőt alakító Peter Claffey egyébként korábban nemcsak a képernyőn kamatoztatta testalkatát, sőt, igazából csak most kezdődik a karrierje.
A vörös óriás 2022-es színészi debütálása előtt ugyanis profi rögbijátékos volt, 2015 és 2019 között a Connact Rugby csapatát erősítette, ez idő alatt pedig még az ír korosztályos válogatottba is meghívót kapott, ám idővel mégis inkább a színpad és a kamerák felé kezdett el kacsintgatni, A hét királyság lovagja pedig az első főszerepe.
Akiket lenyűgöztek A hét királyság lovagja eddigi fejezetei, azoknak van egy remek hírünk: A széria folytatásán nem sokat agyaltak az HBO döntéshozói, és hónapokkal az első évad premierje előtt be is rendelték a folytatást. A munkálatok már tavaly decemberben elkezdődtek, a következő szezon premierje pedig 2027 elejére várható.
A hét királyság lovagja epizódjai elérhetőek az HBO Max kínálatában. A következő rész 2026. február 2-án érkezik a platformra, melyet még további három fog követni. Az évad február 23-án zárul a hatodik, befejező epizóddal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.