Zendaya végre elárulta, szerinte ki az: "Ő a valaha volt legjobb Pókember"

Hollywood egyik kedvenc álompárja Tom Holland és Zendaya, akik a Holland főszereplésével készült új Pókember-filmek forgatásán találtak egymásra, és a pletykák szerint nemrég össze is házasodtak. Zendaya Jimmy Kimmel műsorában válaszolta meg a millió dolláros kérdést: ki a legjobb Pókember?

Zendayának még az Oscar-gála után volt ideje megválaszolni egy nagyon fontos kérdést (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Zendaya megválaszolta a legfontosabb kérdést

Zendaya jelenleg a Dűne 3. részével, a Robert Pattinsonnal közös filmje, a The Drama, valamint a Christopher Nolan rendezésében készülő Odüsszeia forgatási munkálataival és promózásával van elfoglalva, de bokros teendői között is időt tudott szakítani arra, hogy vasárnap a 98. Oscar-gálán prezentálja a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat, majd beköszönjön Jimmy Kimmel műsorába beszélgetni egyet. Jimmy Kimmel eddig sem arról volt híres, hogy megkíméli vendégeit a legfontosabb kérdésektől, így Zendaya sem úszta meg, és a műsorvezető kérésére el kellett árulnia, kit tart a legjobb Pókembernek. A választ valószínűleg mindenki kitalálta, de Zendaya nem riadt meg attól, hogy részrehajló legyen.

Nagyon fontos része ez az életünknek és a történetünknek, tulajdonképpen a forgatás közben nőttünk fel, és tudom, hogy ez mennyire fontos Tomnak. Ő a valaha volt legjobb Pókember. Persze nem vagyok pártatlan a témában, de igen, egyértelműen ő az.

Zendaya nem tud pártatlan lenni, neki mindig Tom Holland lesz a legjobb Pókember (Fotó: Sony Pictures)

Az eredeti Pókember

A Pókember-rajongók most biztosan a szívükhöz kaptak, ugyanis a legtöbben még mindig a Tobey Maguire főszerepléséve készült, Sam Raimi rendezte 2002-es verziót tartják a legjobbnak. Tobey Maguire 2002 és 2007 között alakította a “barátságos és közkedvelt” Pókember, civilben Peter Parker szerepét. A stafétát Andrew Garfield vette át tőle 2012-ben A csodálatos Pókember című filmben, melynek 2014-ben érkezett egy második része. Tom Holland az Amerika kapitány: Polgárháború című 2016-os moziban öltötte magára először a kék-piros spandex szerelést, és azóta is büszkén viseli. A rajongók legnagyobb örömére a három univerzum 2021-ben ért össze a Pókember: Nincs hazaút című Marvel moziban, melyben Tobey Maugire, Andrew Garfield és Tom Holland is Peter Parker bőrébe bújtak, sőt, az első trilógiából ismert Zöld manónk, Willem Dafoe is visszatért zseniális főgonosz karakteréhez.