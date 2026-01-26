Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy korszak lezárult: Sam Raimi nem készítene új Pókember filmet

pókember
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 15:05
Tobey MaguireSam Raimi
A rendező egy emberként reformálta meg a képregényfilmek világát. Sam Raimi úgy érzi, ideje átadni a Pókembert másoknak.
Bors
A szerző cikkei

Sam Raimi Pókember filmjei sokaknak máig a kedvence. Ez az a trilógia, amit a modern képregényfilmek alapkövének tartanak, mely megvalósításával, ízléses CGI alkalmazásával és szuper alakításaival zárta magát a közönség szívébe. A fiatal Tobey Maguire színészi karrierjének is hatalmas lökés volt, mellette Willem Dafoe és Alfred Molina is visszatértek az újabb Marvel filmes univerzumban Tom Holland Pókemberének világába. Már önmagában a nosztalgia miatt is lennének, akik újra megnéznék, ahogy Maguire karaktere újabb saját történetet kap, kibővítve a Sam Raimi-filmek palettáját, azonban erre ezen a ponton felesleges várnunk.

Jelenet a Pókember című filmből
Az a bizonyos csókjelenet az első Pókemberben igazán emlékezetes volt (Fotó: Zuma/Northfoto)

A rendező nem akarja megcsinálni a Pókember 4-et

Kevesen tudják, de Sam Raimi már korábban tervezte folytatni Peter Parker történetét, de kreatív problémák és késések miatt végül kihátrált belőle. A Sony végül továbbvitte az ötletet és végül a folytatás helyett egy teljesen új iterációban bemutatta az Andrew Garfield-féle Pókembert. A direktor végül nem került annyira messze a Marvel univerzumtól, legutóbb a Doktor Strange az őrület multiverzumában című filmet készítette el.

Sam Raimi legutóbb a ScreenRantnek adott egy interjút, melyben elmondja hogy nagyon szereti ezt a világot, a producerekkel és színészekkel együtt, de a nap végén mégse élesztené fel a saját Pókember-értelmezését, mivel ezt a szálat már szerényen átadta másnak.

Nem lenne helyes, ha visszatérnék a saját verziómmal. Stan Lee óriási karakterén megannyi író és megannyi művész dolgozott éveken át és egy rövid ideig én vihettem a fáklyát a Pókember képregények negyvenéves életútja alatt. Úgy hiszem, hogy jobb, ha más alkotók viszik tovább a történetet, valamint a közönség, hisz a fáklya most náluk van.

Ezek alapján nincs túl sok esély, hogy A gonosz halott-filmek rendezője bármikor is elkészítené a Pókember 4-et, de filmjeinek hőse mégse tűnik el a köztudatból. Tobey Maguire, Andrew Garfield és Tom Holland kalandozása az MCU filmekben tovább folytatódik, legközelebb a Spider-Man: Brand New Day-ben, mely papíron 2026-ban érkezhet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu