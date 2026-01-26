Egy korszak lezárult: Sam Raimi nem készítene új Pókember filmet

Sam Raimi Pókember filmjei sokaknak máig a kedvence. Ez az a trilógia, amit a modern képregényfilmek alapkövének tartanak, mely megvalósításával, ízléses CGI alkalmazásával és szuper alakításaival zárta magát a közönség szívébe. A fiatal Tobey Maguire színészi karrierjének is hatalmas lökés volt, mellette Willem Dafoe és Alfred Molina is visszatértek az újabb Marvel filmes univerzumban Tom Holland Pókemberének világába. Már önmagában a nosztalgia miatt is lennének, akik újra megnéznék, ahogy Maguire karaktere újabb saját történetet kap, kibővítve a Sam Raimi-filmek palettáját, azonban erre ezen a ponton felesleges várnunk.

Az a bizonyos csókjelenet az első Pókemberben igazán emlékezetes volt (Fotó: Zuma/Northfoto)

A rendező nem akarja megcsinálni a Pókember 4-et

Kevesen tudják, de Sam Raimi már korábban tervezte folytatni Peter Parker történetét, de kreatív problémák és késések miatt végül kihátrált belőle. A Sony végül továbbvitte az ötletet és végül a folytatás helyett egy teljesen új iterációban bemutatta az Andrew Garfield-féle Pókembert. A direktor végül nem került annyira messze a Marvel univerzumtól, legutóbb a Doktor Strange az őrület multiverzumában című filmet készítette el.

Sam Raimi legutóbb a ScreenRantnek adott egy interjút, melyben elmondja hogy nagyon szereti ezt a világot, a producerekkel és színészekkel együtt, de a nap végén mégse élesztené fel a saját Pókember-értelmezését, mivel ezt a szálat már szerényen átadta másnak.

Nem lenne helyes, ha visszatérnék a saját verziómmal. Stan Lee óriási karakterén megannyi író és megannyi művész dolgozott éveken át és egy rövid ideig én vihettem a fáklyát a Pókember képregények negyvenéves életútja alatt. Úgy hiszem, hogy jobb, ha más alkotók viszik tovább a történetet, valamint a közönség, hisz a fáklya most náluk van.

Ezek alapján nincs túl sok esély, hogy A gonosz halott-filmek rendezője bármikor is elkészítené a Pókember 4-et, de filmjeinek hőse mégse tűnik el a köztudatból. Tobey Maguire, Andrew Garfield és Tom Holland kalandozása az MCU filmekben tovább folytatódik, legközelebb a Spider-Man: Brand New Day-ben, mely papíron 2026-ban érkezhet.