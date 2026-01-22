Februárban ellepik a cowboyok a Netflixet–jön a Yellowstone előzménysorozata

A Yellowstone sorozat rajongói hamarosan felváltva kapcsolgathatnak a SkyShowtime és a Netfix között, ugyanis február 14-én érkezik a Netflixre az 1883 című sorozat, ami a Yellowstone széria előzménytörténetét meséli el.
Az 1883 című széria egészen messzire kalauzol minket a Dutton család történetében. A sorozat 130 évvel a Yellowstone eseményei előtt játszódik. A Dutton család ekkor indul útnak és fedezi fel azt a területet, ahol a későbbiekben létrejön a Yellowstone ranch. A széria a második a Yellowstone-franchise-ban és az első előzménytörténet. Eredetileg 2021-ben debütált a Paramount+-on, majd amikor 2023-ban hazánkba is megérkezett a SkyShowtime streaming-szolgáltató, hozta magával a teljes Yellowstone-franchise-t is, a Yellowstone-t, az 1883-at és az 1923-at. A Taylor Sheridan alkotta sorozatok főbb szerepeit is az állandó és közkedvelt színészek alakítják a teljes franchise-ban, például Sam Elliott, Tim McGraw, Faith Hill, Isabel May és LaMonica Garrett. Az IMDB-n jelenleg 8.7-es értékelésen álló 1883, február 14-én, Valentin-napon debütál majd a Netflixen.
A Yellowstone hatalmas rajongótáborral rendelkezik, ami nem véletlen, hiszen egy igazán egyedülálló sorozatról van szó. A történetet megálmodó Taylor Sheridan amellett, hogy Travis Wheatley tréner szerepét alakítja a sorozatban, saját kezűleg írta az összes epizódot, ami nem egy bevett gyakorlat ilyen nagyszabású produkciók esetében. A névvel ellentétben a szériát nem a Yellowstone Nemzeti Parkban forgatták, hanem Montanában, Utah-ban és Wyomingban, de a ranch, ami a sorozat fő helyszínéül szolgál, nagyon is létezik és látogatható. A Chief Joseph Ranch Montanában található, a rajongóknak pedig egyedülálló módon lehetőségük van szobát bérelni akár a forgatás alatt is, és testközelből megtapasztalhatják a Yellowstone-élményt, ami nem csupán a helyszíntől lesz igazán autentikus, hanem attól a rengeteg statisztától is, akiket a háttérben láthatunk, ők ugyanis mind valódi, hivatásos cowboyok. Mellettük a színészek közül is akadnak olyanok, akik valóban jártasak a rodeo és a ranch-élet fortélyaiban, például Taylor Sheridan, aki lovastrénert alakít a szériában, valóban maga csinálja az összes lovas jelenetét, Kevin Costner pedig amellett, hogy a Farkasokkal táncoló című filmje során már szert tett némi vadnyugati tapasztalatra, a Yellowstone kedvéért megtanul billogozni, lovagolni és a marhákkal is úgy tud bánni, mint bármelyik igazi cowboy.
