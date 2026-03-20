Tom Cruise-nak elege lett: Több mint 20 év után rosszfiú lenne

Tom Cruise izgalmas hónapokon van túl. Egyrészről az a megtiszteltetés érte, hogy életművét az Akadémia egy tiszteletbeli Oscar-díjjal jutalmazta, másrészről pedig pont került a harminc éve tartó Mission: Impossible-franchise sztorijának végére. Utóbbi egyébként azért különösen fontos Cruise számára, mert azzal, hogy ez az ajtó (talán végleg) bezárult, számtalan másik új lehetőség nyílik meg előtte. Lehetőség például arra is, hogy megváljon attól a rossz szokásától, hogy csakis jófiút hajlandó játszani már több mint 20 éve. És úgy tűnik, ennek tényleg el is jött most az ideje!

A floridai hőség felforrasztja Tom Cruise fejét

Noha 2026-ban sem lehet oka panaszkodni egyetlen filmkedvelőnek sem, a jövő év is rengeteg izgalmat és meglepetést tartogat. Köztük például a ’80-as évek ikonikus zsarusorozata, a Miami Vice vásznon történő feltámadását. A nagy sikerű Top Gun: Maverick rendezője, Joseph Kosinski gondozásában készülő remake-ben ráadásul napjaink legnagyobb sztárjai kaphatják a főszerepet a pletykák szerint: Don Johnson Sonny-ját Austin Butler veheti át, míg Philip Michael Thomast a friss Oscar-nyertes Michael B. Jordan válthatja. Na, és kikkel fognak majd szembeszállni Miami bűnüldözői?

Itt jön a képbe Tom Cruise, aki 2004 óta először játszhat el rosszfiút. Legutóbb erre Michael Mann Collateral – A halál záloga című bűnügyi thrillerében került sor, melyben a bérgyilkost alakító Cruise Jamie Foxx karakterének életét keseríti meg.

Miután 100 százalékig biztos szereplésről még Butler és Jordan esetében sem lehet beszélni, így elhamarkodott lenne azt mondani, hogy Tom Cruise is benne lesz a buliban. Viszont a májusban induló forgatás még jócskán beleférne a lehetetlen küldetést nem ismerő akciósztár időbeosztásába, hiszen az októberben megjelenő Digger című mozija promózásának minden bizonnyal majd csak ősszel lát neki.

Hatvan felett sincs megállás Tom Cruise számára

Ha pedig már Alejandro González Iñárritu fekete komédiáját emlegettük, melynek előzetesében a felismerhetetlenre maszkírozott Tom Cruise önfeledten táncikál egy ásóval a kezében, ez a felettébb különös alkotás is abszolút beleillik abba, amit az elején felvázoltunk: Cruise nyit az újdonságok és a kihívások felé!