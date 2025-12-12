Timothée Chalamet megcsillogtatta egóját — kicsit túl őszinte volt a Dűne színésze

Timothée Chalamet évek óta az egyik legfoglalkoztatottabb színész, akit a legnagyobb produkciókban szerepeltetnek. Ilyenekről beszélünk, mint a Dűne filmek, a Ne nézz fel!, A francia kiadás, a teljesség igénye nélkül. Legutóbb Gwyneth Paltrow mellett, a Marty Supreme című filmben láthatta őt a nagyközönség, mely révén sokan már egyből elkönyvelték az aranyszobrot a 29 éves színésznek. Bár nagyon pörgeti őt Hollywood — főleg azért mert szereti a kamerát és jól láthatóan a kamera is szereti őt — merőben elhamarkodott lenne azt mondani, hogy top-szintű minőséget hoz szerepeivel.

Vajon kitör a Marty Supreme a Timothée Chalamet filmekben látható egysíkú játékából? (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Timothée Chalamet kicsit túl őszinte volt legutóbbi megszólalásában

A színész legutóbb Margaret Gardinernek adott interjút, melyben az újságíró felelevenítette, hogy George Clooney szerint ő egy nagyszerű színész, akinek kicsit több önbizalomra van szüksége. A műsorvezető ebből az önbizalomból kapott egy ízelítőt, miképpen Chalamet nyíltabban kifejezte, hogyan értékeli a munkájához való viszonyát:

Ez valószínűleg a legjobb teljesítményem és már vagy hét-nyolc éve úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok elhatározottságot és minőséget hozok az szerepeimmel. Fontos, hogy ezt kimondjuk hangosan, mert a fegyelem és munkaetika, amit ezekbe a dolgokba viszek, nem szeretném, ha az emberek egyértelműnek vennék. Nem akarom, hogy egyértelműnek vegyenek engem. Ez tényleg top-szintű cucc.

Hasonló hajmeresztő mondatokat legtöbbször Kanye Westtől hallunk, amikor Andy Warholhoz, William Shakespeare-hez és Walt Disney-hez hasonlítja magát. A megszólalást minden bizonnyal erősnek gondolhatta ő is és a menedzsere is, mivel Gardiner YouTube-csatornáján azóta már nem található meg az eredeti teljes interjú, de ez a bizonyos részlet más platformokon még elérhető — amíg le nem szedetik természetesen.

#martysupreme #methodactor #methodacting #kristenstewart ♬ original sound - SCREENSHOT @screenshothq Timothée Chalamet just declared his performance in Marty Supreme to be “probably my best,” and the internet’s split between applauding the confidence and diagnosing a full-on method acting episode. In a new interview with Margaret Gardiner, Chalamet spoke about his role as Marty Mauser with huge conviction, calling it “top-level sh*t” and saying it represents years of intense work and discipline. Cue the online debate: Is this Timmy finally embracing a little well-earned ego, or are we witnessing a PR-fuelled meltdown disguised as artistic passion? Especially as his comments dropped just days after Kristen Stewart called out how men often turn to method acting to make performance feel more 'masculine.' With Marty Supreme already earning rave early reviews ahead of its Christmas Day release, maybe he’s just right, orrrr maybe we’re entering the hyper-self-aware actor promo era. Either way, the confidence is… supreme. #timothéechalamet

A kommentelők két csoportra oszlottak, az egyik nagy táborban az emberek felháborodásukat fejezték ki, a váratlanul erős kijelentésre:

Nem igazán tartom színésznek egyáltalán. Top-szintű? A top-szint az Marlon Brando, Meryl Streep... ő csak népszerű és jól teljesít a kasszáknál. Ez nem ugyanaz, mint a top-szint.

Ahhoz képest, hogy milyen fiatalon van a szakmában, csillagos ötösre teljesített, de vékony a vonal az önmagadért való kiállás és az arrogancia között.

Nem az a király, aki magáról mondja, hogy király...

Ugyanakkor sokan kiállnak mellette, mondván hogy ez az egész egy médiahack része és Kylie Jenner párja valójában a filmjének főszereplőjét, a végtelenül elszánt Marty Mausert személyesíti meg az interjúban:

Senkinek nem tűnik fel, hogy karakterben van? Annyira jó színész, hogy nektek fel sem tűnik, hogy szerepben van.

Nos, tegyük fel, hogy így van. Egyelőre még csak azok a kiváltságosok láthatták a filmet, akik részt vettek a premier előtti vetítéseken, ugyanis Amerikában a film december 25-én jelenik meg — a magyarok jövőre, február 5-én láthatják. Egy viccnél nem lehet feltételezni, hogy olyan dologhoz tudják kötni az emberek, amit még nem láttak. Másrészt, az interjúra mégse Marty Mausert hívták meg, hanem Timothée Chalametet és ez akkor is egy baki volt részéről, melyet megerősítettek azzal, hogy az eredeti videót leszedték.