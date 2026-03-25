Emlékszel még a szabadszájú plüssmackóra? Erősen folytatódik a Ted második évada!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 14:50
Seth MacFarlane csak azt veszi át a múltból, amit érdemes leporolni. A népszerű előzménysorozat, a Ted második évadára megtalálta saját hangját.
Stílusosan mondhatnánk, hogy a tévében már nincs semmi más, csak szex és bűn, ez lett a szórakozás és a régi jó dolgok úgy eltűntek, hogy tátva marad a száj. A Family Guy intro zenéjének szövege ennél nem is lehetne pontosabb: van amire egyszerűen mindig van igény és jó érzés újra és újra visszatérni hozzá. Tavaly például a Csupasz pisztoly rebootja volt, ami kifejezetten nagyot szólt, ami a nap végén annyira nem meglepő, hisz a rendező/producer/színész preferált filmes nyelve rezonál a ZAZ trió alkotásaival. Idén egykori filmjéből készült sorozat folytatódott tovább, mely a SkyShowtime műsorán elérhető — de vajon érdemes belekezdeni a Ted második évadába?

A Ted második évada ugyanúgy aranyos és kegyetlenül őszinte, ahogy azt megszokhattuk (Fotó: Peacock)
  • A Ted a 2010-es évek egyik legjobb vígjátéka volt
  • A sorozat nem követi el Az ifjú Sheldon hibáit
  • A második évad erősen kezd a SkyShowtime kínálatában

A Ted második évada hűen folytatja Seth MacFarlane munkásságát

Én még emlékszem arra, amikor 2012-ben feltűnt a Ted című film előzetese. Már a koncepció maga is zseniális volt. Mark Wahlberg karaktere a gyerekkorából magával hozta élő, szabadszájú plüssmackó jó barátját, ezzel az el nem engedett éretlenséget szimbolizálva — ezzel a csaja, Mila Kunis agyára menve.

Ez a plüssmaci, nevesen Ted egy tipikus Seth MacFarlane karakter: nem téveszthet meg minket a cuki, pufi kinézet, a karakter váratlanul éles megjegyzéseket fűz mindenhez és még komolyabb reflexiókat ad önmagáról és a világról. Ez a képzavar adja a Ted filmek és a sorozat humorának írmagját.

A Ted első évada nagyon jó értékelésekkel büszkélkedhet a különböző kritikai felületeken, például a Rotten Tomatoes oldalán a közönség értékelése 90 százalékon áll. A második évad is hasonló, 91 százalékos értéken áll a cikk írásakor. A sorozat a korábbi filmeknek egy előzménysztorija: John Bennett (Max Burkholder) iskolai éveit tengeti a kilencvenes években Teddel (Seth MacFarlane hangja) az oldalán. A műsor szerencsére nem követi el azt a hibát, amit Az ifjú Sheldon is megtett, itt ugyanis nincsenek nagy pálfordulások a karakterek ábrázolásában, sőt olyan érzésünk lehet, mintha a filmet néznénk. John karaktere a kíváncsi, frusztrációkkal teli tinédzser, Ted pedig a szintén éretlen, de meglepő módon jobban földhözragadt ellenpólusa a duónak.

Már az elején robbant a Ted második évada

A második évad erősen kezd: John rájön, hogy az iskolán keresztül lényegében ingyen tud szextelefonozni. Mint kiderül, mégsem annyira ingyen, szóval sikerül egy 5000 dolláros számlát gyártania a sulinak, aminek felderítésére az igazgató egy magánnyomozót is felbérelt. Az epizódban jól érződik a sorozat legnagyobb erénye, még ha kiszúrjuk is Seth MacFarlane kéznyomát benne, akkor is azt érezzük, hogy a korábbi alkotásai után is megáll a lábán. Aranyos, vicces, szellemes és mer őszinte lenni ott, ahol kell. A Ted a második évadra még a korábbinál is jobban megtalálta a hangját.

A sorozatban némileg szerepet kap John családja is, akik a Wahlberggel készült korábbi filmekben nem kaptak túl komoly szerepet. Valószínűleg az ő történetszáluk nem lesz mindenkinek a kenyere, mert azért lássuk be, itt a beszélő, mocskos szájú plüssmackó a sztár.

A sorozatot bátran ajánljuk bárkinek, aki rajta volt a Ted hype-vonaton a 2010-es években, de azok számára is sok mókás pillanatot szerezhet, akik most ismerkednek ezzel a világgal. A Ted második évada elérhető a SkyShowtime kínálatában!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu