Emlékszel még a szabadszájú plüssmackóra? Erősen folytatódik a Ted második évada!

Stílusosan mondhatnánk, hogy a tévében már nincs semmi más, csak szex és bűn, ez lett a szórakozás és a régi jó dolgok úgy eltűntek, hogy tátva marad a száj. A Family Guy intro zenéjének szövege ennél nem is lehetne pontosabb: van amire egyszerűen mindig van igény és jó érzés újra és újra visszatérni hozzá. Tavaly például a Csupasz pisztoly rebootja volt, ami kifejezetten nagyot szólt, ami a nap végén annyira nem meglepő, hisz a rendező/producer/színész preferált filmes nyelve rezonál a ZAZ trió alkotásaival. Idén egykori filmjéből készült sorozat folytatódott tovább, mely a SkyShowtime műsorán elérhető — de vajon érdemes belekezdeni a Ted második évadába?

A Ted második évada ugyanúgy aranyos és kegyetlenül őszinte, ahogy azt megszokhattuk (Fotó: Peacock)

A Ted a 2010-es évek egyik legjobb vígjátéka volt

A sorozat nem követi el Az ifjú Sheldon hibáit

A második évad erősen kezd a SkyShowtime kínálatában

A Ted második évada hűen folytatja Seth MacFarlane munkásságát

Én még emlékszem arra, amikor 2012-ben feltűnt a Ted című film előzetese. Már a koncepció maga is zseniális volt. Mark Wahlberg karaktere a gyerekkorából magával hozta élő, szabadszájú plüssmackó jó barátját, ezzel az el nem engedett éretlenséget szimbolizálva — ezzel a csaja, Mila Kunis agyára menve.

Ez a plüssmaci, nevesen Ted egy tipikus Seth MacFarlane karakter: nem téveszthet meg minket a cuki, pufi kinézet, a karakter váratlanul éles megjegyzéseket fűz mindenhez és még komolyabb reflexiókat ad önmagáról és a világról. Ez a képzavar adja a Ted filmek és a sorozat humorának írmagját.

A Ted első évada nagyon jó értékelésekkel büszkélkedhet a különböző kritikai felületeken, például a Rotten Tomatoes oldalán a közönség értékelése 90 százalékon áll. A második évad is hasonló, 91 százalékos értéken áll a cikk írásakor. A sorozat a korábbi filmeknek egy előzménysztorija: John Bennett (Max Burkholder) iskolai éveit tengeti a kilencvenes években Teddel (Seth MacFarlane hangja) az oldalán. A műsor szerencsére nem követi el azt a hibát, amit Az ifjú Sheldon is megtett, itt ugyanis nincsenek nagy pálfordulások a karakterek ábrázolásában, sőt olyan érzésünk lehet, mintha a filmet néznénk. John karaktere a kíváncsi, frusztrációkkal teli tinédzser, Ted pedig a szintén éretlen, de meglepő módon jobban földhözragadt ellenpólusa a duónak.