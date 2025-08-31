3+1 híresség, akinek csak felnőttként sikerült elvégeznie az iskolát

Végezzünk orvosként, ügyvédként, bölcsészként, újságíróként, esetleg pedagógusként vagy szociális munkásként, egy diplomás társadalmi megítélése általában sokkal jobb, mint azoké, akik érettségivel, 8 általánossal vagy valamilyen szakiskolai papírral, esetleg OKJ-s képzéssel rendelkeznek. A társadalmi megítélés ugyanakkor nem egyenlő a társadalmi státusszal, hiszen a betanított munkások sok esetben magasabb jövedelemmel rendelkeznek, mint némely diplomás. Kivételek ez alól a sztereotipizálás alól a művészek, főként a világsztárok, akik tehetségükkel vívták ki a világ szeretetét. A siker, csillogás és hatalmas vagyon ellenére ugyanakkor a hírességek között is akadnak, akik egy idő után visszavágynak az iskolapadba, mert már nem elégítik ki őket a féktelen partik és a külsőségek világa. Alább azon világsztárok végzettsége kerül górcső alá, akik a karrierjük csúcsán, már felnőttként mentek vissza tanulni.

Hírességek végzettsége: Christy Turlington 30 éves korára szerzett bölcsész diplomát

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Bölcsészet és filmes szak: íme a hírességek végzettsége

„Visszamentem az iskolába, és tovább léptem az életemben” – mesélte Christy Turlington arról, amikor abbahagyta a modellkedést. Csupán 14 éves volt, amikor felfedezték, a gimnázium után minden idejét a karrierjének szentelte. Huszonöt évesen azonban visszatért a tanuláshoz, és 30 éves korára bölcsész diplomát szerzett.

Steven Spielberg a filmes karrierje csúcsán végezte el az egyetemet

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

„Azért hagytam abba az egyetemet, mert pontosan tudtam, mit szeretnék csinálni” – magyarázta Steven Spielberg, aki 34 év alatt fejezte be a tanulmányait. Három év után ugyanis otthagyta az egyetemet, hogy a filmes karrierjére koncentráljon. Később olyan műveit adta le házi feladatként, mint a Jurassic Park vagy a Schindler listája. Ötvenöt évesen diplomázott.

America Ferrera 29 évesen öltötte magára a végzős talárt

Fotó: PA / Northfoto

„Végre megtörténik! 10 évbe telt, de nagyszerű érzés” – osztotta meg az örömét a rajongóval America Ferrera, amikor a diplomaosztójára készült. Bár felvették, passziválta a tanulmányait, amikor megkapta a Betty, a csúnya lány címszerepét. „Sosem tudtam, hogyan lehetne összeegyeztetni a kettőt” – mondta a színésznő, aki végül 29 évesen öltötte magára a végzős talárt.