3+1 híresség, akinek csak felnőttként sikerült elvégeznie az iskolát

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 17:50
Ki papírral, ki papír nélkül ér el sikereket, utóbbira legjobb példák a nemzetközi sztárok, akik közül sokan szakmai tanulmányok nélkül törtek a csúcsra. A hírességek végzettsége ugyanakkor sokakat érdekel, hiszen akadnak közöttük egyetemen tanult személyek is. Cikkünkben most azokat vettük górcső alá, akiknek felnőttként sikerült elvégezniük az iskolát.

Végezzünk orvosként, ügyvédként, bölcsészként, újságíróként, esetleg pedagógusként vagy szociális munkásként, egy diplomás társadalmi megítélése általában sokkal jobb, mint azoké, akik érettségivel, 8 általánossal vagy valamilyen szakiskolai papírral, esetleg OKJ-s képzéssel rendelkeznek. A társadalmi megítélés ugyanakkor nem egyenlő a társadalmi státusszal, hiszen a betanított munkások sok esetben magasabb jövedelemmel rendelkeznek, mint némely diplomás. Kivételek ez alól a sztereotipizálás alól a művészek, főként a világsztárok, akik tehetségükkel vívták ki a világ szeretetét. A siker, csillogás és hatalmas vagyon ellenére ugyanakkor a hírességek között is akadnak, akik egy idő után visszavágynak az iskolapadba, mert már nem elégítik ki őket a féktelen partik és a külsőségek világa. Alább azon világsztárok végzettsége kerül górcső alá, akik a karrierjük csúcsán, már felnőttként mentek vissza tanulni.

Hírességek végzettsége, Christy Turlington
Hírességek végzettsége: Christy Turlington 30 éves korára szerzett bölcsész diplomát
Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Bölcsészet és filmes szak: íme a hírességek végzettsége

„Visszamentem az iskolába, és tovább léptem az életemben” – mesélte Christy Turlington arról, amikor abbahagyta a modellkedést. Csupán 14 éves volt, amikor felfedezték, a gimnázium után minden idejét a karrierjének szentelte. Huszonöt évesen azonban visszatért a tanuláshoz, és 30 éves korára bölcsész diplomát szerzett.

Hírességek végzettsége, Steven Spielberg öltönyben, Oscar-gála
Steven Spielberg a filmes karrierje csúcsán végezte el az egyetemet
Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

„Azért hagytam abba az egyetemet, mert pontosan tudtam, mit szeretnék csinálni” – magyarázta Steven Spielberg, aki 34 év alatt fejezte be a tanulmányait. Három év után ugyanis otthagyta az egyetemet, hogy a filmes karrierjére koncentráljon. Később olyan műveit adta le házi feladatként, mint a Jurassic Park vagy a Schindler listája. Ötvenöt évesen diplomázott.

America Ferrera, Világsztárok végzettsége, Oscar-gála
America Ferrera 29 évesen öltötte magára a végzős talárt
Fotó: PA / Northfoto

„Végre megtörténik! 10 évbe telt, de nagyszerű érzés” – osztotta meg az örömét a rajongóval America Ferrera, amikor a diplomaosztójára készült. Bár felvették, passziválta a tanulmányait, amikor megkapta a Betty, a csúnya lány címszerepét. „Sosem tudtam, hogyan lehetne összeegyeztetni a kettőt” – mondta a színésznő, aki végül 29 évesen öltötte magára a végzős talárt.

Mark Wahlberg,hírességek végzettsége, A szervezet, Premier
Mark Wahlberg egy internetes programmal tette le az érettségit, már felnőttként
Fotó: Faye Sadou / Northfoto

Mindent megtesz Mark Wahlberg, hogy az alapítványával másoknak is lehetővé tegye az iskola befejezését. A színész kilencedikben hagyta abba a középiskolát; tinédzserkorát a drogok, az erőszak és a bűnözés határozták meg. Huszonöt évvel később internetes programmal érettségizett. „Majdnem egy évig minden lehetőséget megragadtam a tanulásra – a forgatásokon, munkából utazva és otthon is.”

