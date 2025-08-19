"Tele volt a bordám zúzódásokkal" – Mi történt Mila Kunisszal? Kíméletlenül kifakadt a gyönyörű színésznő

A Darren Aronofsky rendezte Fekete hattyú forgatásával kapcsolatban eddig sem volt titok, hogy a főszereplő színészek, Natalie Portman és Mila Kunis extrém körülményeknek voltak kitéve a thriller balettos tematikája miatt. Most a Rossz anyák sztárja, Mila Kunis rántotta le a leplet a felkészülés és a forgatás körülményeiről.

Mila Kunis a határait feszegette a Fekete hattyú balettos jelenetei miatt (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Mila Kunis kitálalt

A színésznő a Vogue magazinnak adott interjút a Fekete hattyú idei, 15 éves jubileuma kapcsán, melyben felidézte a film forgatásának nem mindennapi kihívásait.

A felkészülésem nagyon kevés evésből és nagyon sok táncolásból állt. Tudom, ezt nem szabadna kimondanom, de ez az igazság. Csak húslevest ettem és napi 12 órát táncoltam.

Ashton Kutcher feleségének nem volt idegen a balett világa, ennek is köze volt ahhoz, hogy rá esett a választás Lily szerepét illetően. A Ninát játszó Natalie Portmannel már régi barátok voltak, amikor Aronofsky megkezdte a film előkészületi munkálatait. Portman elmesélte hogyan szervezte be Mila Kunist.

“Éppen egy bolhapiacon voltunk együtt és a készülő filmről beszélgettünk, amikor Mila elejtett egy megjegyzést a balettcipőkről. Várj, te balettoztál? Ekkor azonnal felhívtam Darrent, hogy megtaláltam a tökéletes embert Lily szerepére, sőt, még táncolni is tud.”

Mila Kunis Natalie Portmannek köszönheti a Fekete hattyúban kapott szerepét (Fotó: l90)

Mila Kunisnak nem csak az étvágya sínylette meg a felkészülést. A balett önmagában sem egy könnyed műfaj, rengeteg lemondást és fegyelmet kíván. A színésznő komolyabb sérüléseket is szenvedett a forgatás alatt.

A táncjeleneteket sokszor órákon át vettük fel újra és újra. A bordáim már tele voltak zúzódásokkal az emelésektől.

Darren Aronofsky vicc tárgyává vált

A Bálna rendezője mindent elkövetett, hogy a két szereplő, Nina és Lily rivalizálása kellően hiteles legyen a kamera előtt. Ezért megpróbálta egymás ellen hangolni Natalie Portmant és Mila Kunist, rá akarta venni őket, hogy vitatkozzanak a kamerákon kívül és ezeket az energiákat használják fel a közös jeleneteikben is. Aronofsky azonban nem járt sikerrel, a két színésznő barátsága túl erősnek bizonyult ahhoz, hogy apróságok miatt összevesszenek. Sőt, hamar rájöttek, hogy mik a szándékai és ki is nevették a hoppon maradt rendezőt. A sikertelen akció ellenére a végeredmény mégis magáért beszél. Portman és Kunis zseniális alakítást nyújtottak. Az Óz, a hatalmas sztárjának esetében különösen izgalmas a Fekete hattyú szerepe, ugyanis a korábbi munkáitól merőben eltérő produkció volt a balettos thriller.