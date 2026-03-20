Nem kell elbúcsúzni a Stranger Things sztárjától: Maya Hawke marad a Netflixen

Ugyan a Duffer testvérek alkotta Stranger Things sorozat 5. évada egyben az utolsó is volt, mégsem kell örökre búcsút intenünk a szériában megkedvelt színészeknek, akik közül többen pont ennek köszönhetően menetelnek a világhírnév felé. Maya Hawke, Ethan Hawke és Uma Thurman lánya, aki Robin Buckley karakterét alakította a szériában, most ismét visszatér a Netflixre, így egy darabig még biztosan élvezhetjük a játékát.

Stranger Things után sincs vége a világnak

Maya Hawke a Stranger Things 3. évadában bukkant fel először Robin Buckley szerepében, mint a Joe Keery által alakított Steve Harrington munkatársa. A rajongók egyből megkedvelték Robin karakterét, aki rövidesen nemhogy Steve legjobb barátjává, hanem a gyerekcsapat oszlopos tagjává is vált. Szerettük furcsa humorát és megállíthatatlan szómenéseit, Maya Hawke remekül alakította a különc, de hatalmas szívű Robint. A Stranger Things sorozat utolsó epizódja ugyan szilveszter éjszaka megérkezett, és utána hetekig másról sem lehetett hallani, mint a Duffer testvérek sorozatáról, de a nagy népszerűség és a könnyes búcsú miatt még három hónappal a vége után is időnként fel-felbukkan a közösségi médiában. Vitathatatlan, hogy az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású Netflixes projektje volt, ami egyrészt a történetnek és az atmoszférának, másrészt a karaktereknek és a színészeknek köszönhető, akik a széria 10 éves pályafutása alatt igencsak szívünkhöz nőttek. Szinte a szemünk előtt nőttek fel ezek a gyerekek. Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLauglin, Finn Wolfhard és Gaten Matarazzo 11-13 évesek voltak, amikor 2016-ban elkezdődött a sorozat, Maya Hawke és kortársai pedig a 20-as éveik elején jártak első szereplésük környékén. Azóta ők is „felnőttebbekké” váltak, Maya Hawke például februárban egy romantikus rapid esküvő keretein belül házasodott össze Christian Lee Hutson zenésszel, a Jonathan Byerst alakító Charlie Heaton pedig szülői örömök elé nézett, de Millie Bobby Brown is gyorsan letudta az esküvő és gyerek projektet Jon Bon Jovi fiával.