Nem kell elbúcsúzni a Stranger Things sztárjától: Maya Hawke marad a Netflixen

Ugyan a Duffer testvérek alkotta Stranger Things sorozat 5. évada egyben az utolsó is volt, mégsem kell örökre búcsút intenünk a szériában megkedvelt színészeknek, akik közül többen pont ennek köszönhetően menetelnek a világhírnév felé. Maya Hawke, Ethan Hawke és Uma Thurman lánya, aki Robin Buckley karakterét alakította a szériában, most ismét visszatér a Netflixre, így egy darabig még biztosan élvezhetjük a játékát.
Maya Hawke a Stranger Things 3. évadában bukkant fel először Robin Buckley szerepében, mint a Joe Keery által alakított Steve Harrington munkatársa. A rajongók egyből megkedvelték Robin karakterét, aki rövidesen nemhogy Steve legjobb barátjává, hanem a gyerekcsapat oszlopos tagjává is vált. Szerettük furcsa humorát és megállíthatatlan szómenéseit, Maya Hawke remekül alakította a különc, de hatalmas szívű Robint. A Stranger Things sorozat utolsó epizódja ugyan szilveszter éjszaka megérkezett, és utána hetekig másról sem lehetett hallani, mint a Duffer testvérek sorozatáról, de a nagy népszerűség és a könnyes búcsú miatt még három hónappal a vége után is időnként fel-felbukkan a közösségi médiában. Vitathatatlan, hogy az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású Netflixes projektje volt, ami egyrészt a történetnek és az atmoszférának, másrészt a karaktereknek és a színészeknek köszönhető, akik a széria 10 éves pályafutása alatt igencsak szívünkhöz nőttek. Szinte a szemünk előtt nőttek fel ezek a gyerekek. Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLauglin, Finn Wolfhard és Gaten Matarazzo 11-13 évesek voltak, amikor 2016-ban elkezdődött a sorozat, Maya Hawke és kortársai pedig a 20-as éveik elején jártak első szereplésük környékén. Azóta ők is „felnőttebbekké” váltak, Maya Hawke például februárban egy romantikus rapid esküvő keretein belül házasodott össze Christian Lee Hutson zenésszel, a Jonathan Byerst alakító Charlie Heaton pedig szülői örömök elé nézett, de Millie Bobby Brown is gyorsan letudta az esküvő és gyerek projektet Jon Bon Jovi fiával.
Maya Hawke az esküvője miatt volt legutóbb a kamerák kereszttüzében, most pedig megörvendeztette rajongóit egy nagy sorozatbeli visszatérés hírével. Még decemberben a Netflix szerződött Liz Moore írónővel, akinek a The God of the Woods című regényéből fog sorozatot készíteni a streaming-szolgáltató. Maya Hawke ebben a sorozatban alakítja majd Judy Luptack szerepét, aki az első női nyomozó lesz a bűnüldözési csoport férfiak uralta világában. A szinopszis szerint Judy egy nagyon okos, csendes és végletekig elkötelezett karakter, ami a szöges ellentéte lesz Maya Hawke Stranger Thingsben alakított szerepének, de a fiatal színésznő már számos alkalommal bebizonyította, hogy színészi kelléktára rendkívül széles skálán mozog, így biztosan készen áll a feladatra.
A The God of the Woods a New York állam északi részén található, festői szépségű Adirondack hegységben játszódó bűnügyi dráma sorozat lesz. A központi téma a Van Laar család sötét titkai, az osztálykülönbségek és a 13 éves Barbara Van Laar eltűnése lesz, amit beárnyékol egy korábbi családi tragédia, sőt, talán összefüggés is akad a két eset között. Ezt fogja többek között kinyomozni a Maya Hawke által alakított Judy Luptack.
