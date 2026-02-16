Uma Thurman lányának titkos férje: Itt van minden, amit tudni lehet Maya Hawke és Christian Lee Hutson kapcsolatáról

Maya Hawke fejét bekötötték a hétvégén. Na nem egy véresre sikerült Stranger Things akció miatt, hanem egy meghitt, szűk körű esküvő keretein belül. A romantikus Valentin-napon tartott esküvőn Maya Hawke szülei, Uma Thurman és Ethan Hawke is tiszteletüket tették, de a színésznő választott családja, a Stranger Things-es kollégái, Finn Wolfhard, Joe Keery, Sadie Sink, Natalia Dyer, Gaten Matarazzo és Caleb McLaughlin is együtt örültek a boldogságának. Az oltárnál Christian Lee Hutson zenész várta. Nézzük, hogy jutott el az ifjú pár az esküvőig!

A Stranger Things apraja-nagyja ott volt Maya Hawke és Christian Lee Hutson esküvőjén (Fotó: Facebook)

Maya Hawke és Christian Lee Hutson kapcsolata

A páros rendkívül diszkréten kezelte a kapcsolatot az elmúlt években, azonban a közösségi médiát és a külföldi lapok tudósításait alapul véve viszonylag pontosan össze lehet rakni Maya Hawke és Christian Lee Hutson kapcsolati idővonalát. Maya Hawke színészi szárnypróbálgatásai mellett zenével is foglalkozik, újdonsült férje pedig zenész. Megismerkedésük pontos időpontja kicsit homályos, de az már egészen biztos, hogy Maya Hawke Moss című zenei albumán már együtt készítették, ami 2022-ben debütált, egyes források szerint ekkor már néhány éve együtt dolgoztak. Hawke később felbukkant Christian Lee Hutson 2024-es Paradise. Pop. 10 című albumán is.

Maya Hawke és Christian Lee Hutson kapcsolata szakmaiból barátságba, majd szerelembe fordult (Fotó: TheImageDirect.com)

Eközben a Daily Mail szemfüles fotósai lencsevégre kapták őket 2022 februárjában Manhattan utcáin, ekkor reppentek fel az első pletykák romantikus kapcsolatot feltételezve. A pletyka beigazolódott 2023-ban, szintén a Daily Mail jóvoltából, amikor nyilvánosan elcsattant egy csók is. A pár kezdettől fogva igyekezett távol tartani a kapcsolatot a nyilvánosságtól, de időnként az Instagram-oldalaikon osztottak meg egymásról cuki képeket. A nyilvánosság előtt legutóbb 2025 áprilisában jelentek meg a new york-i Booth Theater-ben, ahol a színésznő Stranger Things-es kollégája, Sadie Sink játszott a John Proctor Is the Villain című darabban.

Maya Hawke és Christian Lee Hutson első nyilvános csókját 2023-ban kapták lencsevégre (Fotó: TheImageDirect.com)

Maya Hawke férjhez ment Valentin-napon

Tavaly maga Hutson erősítette meg egy interjúban, hogy Maya Hawke a menyasszonya, Uma Thurman lányát pedig áprilisban telefonálás közben kapták le a fotósok Manhattanben, amikor is egy akkora gyémántgyűrű villogott az ujján, hogy nehéz lett volna nem észrevenni. A pár 2026. február 14-én, Valentin-napon mondta ki a boldogító igent egy „meglepetés esküvő” keretein belül. Az illusztris vendéglistán szerepelt Hawke számos Stranger Things sorozatból ismert kollégája és barátja, többek között Joe Keery, aki a szériában Steve Harrington szerepét alakította, és Hawke karakterének egyik legjobb barátja volt a kamerák előtt is, továbbá Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer és párja, Charlie Heaton. Az örömszülők, Ethan Hawke és Uma Thurman 2005-ös válásuk ellenére jó kapcsolatban maradtak, mindketten ott álltak lányuk mögött a nagy napon. Maya Hawke férje klasszikus szmokingot viselt, a színésznő pedig egy letisztult, hófehér menyasszonyi ruhában járult az oltár elé.