Munkanélküliség, zene és Pókember: mutatjuk, mi vár most a Stranger Things sztárjaira!

Közel tíz év után véget ért a streamingtörténelem egyik legnagyobb szabású young adult sci-fi műsora. A Netflix Stranger Things sorozata nemcsak a tévézés műfaját alakította át, hanem olyan kultikus státuszt ért el, amire csak a legnagyobbak képesek. Ehhez persze kellettek az olyan ikonikus figurák, mint Tizi, Will, Hopper és a többiek – de vajon a finálé után mi vár azokra a színészekre, akik közel egy évtizeden át együtt éltek a sorozattal?
A gigászi gázsik az utolsó évadban jelentősen megdobták minden egyes színész bankszámláját, így egy darabig biztosan nem lesz gond a rezsivel, dacára annak, hogy a finálé hagyott némi kívánni valót maga után. Egy idő után azonban nem árt új kihívások elé nézni. A sorozat sztárjaira különböző sorsok várnak, de egy biztos: unatkozni egyikük sem fog – illetve talán egy kivétellel.
A Joyce-t alakító 54 éves színésznőnél úgy tűnik, az utolsó évad egyéves, maratoni forgatása után a pihenés kerül előtérbe, ugyanis jelenleg egyetlen film sem szerepel a naptárjában. Élvezheti is a „munkanélküliséget”, hiszen az utolsó szezonnal körülbelül 10 millió dollárt keresett.
A Hoppert alakító marcona színész – dacára a közte és a Tizit alakító Millie Bobby Brown között feszülő ellentéteknek – már a sorozat forgatása alatt is rendkívül elfoglalt volt, és ez a befejezés után sincs másként. Jelenleg hét filmhez van köze, többek között feltűnik a Bosszúállók: Ítéletnapban, a Vérapó folytatásában, valamint a Behemoth! című zenés drámában, amelyben Pedro Pascal és Olivia Wilde oldalán játszik.
A 21 éves színésznő még a felnőtt kollégáinál is zsírosabb csekket kaphatott a Netflixtől, ami nem is csoda, hiszen közben az Enola Holmes-filmekkel is hatalmas sikert aratott. A Stranger Things után még marad egy újabb Holmes-kaland erejéig a Netflixnél, majd belevág a Just Picture It című sci-fi vígjátékba, ezt követően pedig a Kerri Strug tragikus balesetét feldolgozó Perfect című drámába. Nem kizárt, hogy ezért nemcsak gigagázsit, hanem díjakat is begyűjthet a „kis Tizi”.
A Mike-ot alakító színész jelenleg a Crash Land című filmet forgatja, amelyben a Jackass-sorozathoz hasonló stílusban egy olyan fiatalt alakít, aki részegen vagy más tudatmódosító szer hatása alatt vállal életveszélyes, akrobatikus mutatványokat, rendszerint komoly sérülésekkel a végeredményben. Wolfhard a közelmúltban úgy nyilatkozott, elképzelhető, hogy egy időre hátat fordít a színészetnek, és inkább a zenélésre koncentrálna.
Mindenki Maxe, aki újra divatba hozta Kate Bush zenéjét, hamarosan egy másik univerzumban tűnik fel – egészen pontosan a Marvel világában. A színésznő Tom Holland és Zendaya mellett szerepel majd a Pókember legújabb részében. Egyelőre nem tudni, kit alakít, de könnyen lehet, hogy a stúdió hosszú távon tervez vele, így további filmekben is viszontláthatjuk.
A Nancy-t alakító, 30 éves színésznő jelenleg – Winona Ryderhez hasonlóan – szintén nem dolgozik új projekten. A rajongók azonban már két ötlettel is ellátták Hollywood legbefolyásosabb döntéshozóit. Az utolsó évadban Dyer megjelenése és harcmodora sokak szerint Ellen Ripleyt idézte az Alien-filmekből, ezért sokan el tudnák képzelni egy régóta tervezett folytatásban, akár Sigourney Weaver mellett vagy helyett.
A másik elmélet jóval könnyedebb: Dyer, a Stevet alakító Joe Keery, a Jonathant játszó Charlie Heaton és a Robinként brillírozó Maya Hawke sokak szerint tökéletes kvartettet alkotnának egy új Scooby-Doo-filmben.
A Stranger Things összes része elérhető a Netflix kínálatában.
