Munkanélküliség, zene és Pókember: mutatjuk, mi vár most a Stranger Things sztárjaira!

Közel tíz év után véget ért a streamingtörténelem egyik legnagyobb szabású young adult sci-fi műsora. A Netflix Stranger Things sorozata nemcsak a tévézés műfaját alakította át, hanem olyan kultikus státuszt ért el, amire csak a legnagyobbak képesek. Ehhez persze kellettek az olyan ikonikus figurák, mint Tizi, Will, Hopper és a többiek – de vajon a finálé után mi vár azokra a színészekre, akik közel egy évtizeden át együtt éltek a sorozattal?

Mi lesz velük a Stranger Things után? (Fotó: Netflix)



Élet a Stranger Things után

A gigászi gázsik az utolsó évadban jelentősen megdobták minden egyes színész bankszámláját, így egy darabig biztosan nem lesz gond a rezsivel, dacára annak, hogy a finálé hagyott némi kívánni valót maga után. Egy idő után azonban nem árt új kihívások elé nézni. A sorozat sztárjaira különböző sorsok várnak, de egy biztos: unatkozni egyikük sem fog – illetve talán egy kivétellel.

Winona Ryder várja az ajánlatokat (Fotó: Netflix)

Winona Ryder

A Joyce-t alakító 54 éves színésznőnél úgy tűnik, az utolsó évad egyéves, maratoni forgatása után a pihenés kerül előtérbe, ugyanis jelenleg egyetlen film sem szerepel a naptárjában. Élvezheti is a „munkanélküliséget”, hiszen az utolsó szezonnal körülbelül 10 millió dollárt keresett.

David Harbour nem lazsál, 7 filmet forgat (Fotó: Netflix)

David Harbour

A Hoppert alakító marcona színész – dacára a közte és a Tizit alakító Millie Bobby Brown között feszülő ellentéteknek – már a sorozat forgatása alatt is rendkívül elfoglalt volt, és ez a befejezés után sincs másként. Jelenleg hét filmhez van köze, többek között feltűnik a Bosszúállók: Ítéletnapban, a Vérapó folytatásában, valamint a Behemoth! című zenés drámában, amelyben Pedro Pascal és Olivia Wilde oldalán játszik.

Millie Bobby Brown díjakra hajt (Fotó: Netflix)

Millie Bobby Brown

A 21 éves színésznő még a felnőtt kollégáinál is zsírosabb csekket kaphatott a Netflixtől, ami nem is csoda, hiszen közben az Enola Holmes-filmekkel is hatalmas sikert aratott. A Stranger Things után még marad egy újabb Holmes-kaland erejéig a Netflixnél, majd belevág a Just Picture It című sci-fi vígjátékba, ezt követően pedig a Kerri Strug tragikus balesetét feldolgozó Perfect című drámába. Nem kizárt, hogy ezért nemcsak gigagázsit, hanem díjakat is begyűjthet a „kis Tizi”.