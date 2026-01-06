Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Munkanélküliség, zene és Pókember: mutatjuk, mi vár most a Stranger Things sztárjaira!

stranger things
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 20:45
netflixpókemberdavid harbourwinona ryder
Hiába a hatalmas népszerűség és a világsiker, nem mindenkinek robog a szekere a Netflix kultikus szériája után. Utánanéztünk, mit csinálnak a főbb szereplők a Stranger Things fináléját követően.
Bors
A szerző cikkei

Közel tíz év után véget ért a streamingtörténelem egyik legnagyobb szabású young adult sci-fi műsora. A Netflix Stranger Things sorozata nemcsak a tévézés műfaját alakította át, hanem olyan kultikus státuszt ért el, amire csak a legnagyobbak képesek. Ehhez persze kellettek az olyan ikonikus figurák, mint Tizi, Will, Hopper és a többiek – de vajon a finálé után mi vár azokra a színészekre, akik közel egy évtizeden át együtt éltek a sorozattal?

Stranger Things
Mi lesz velük a Stranger Things után? (Fotó: Netflix)


Élet a Stranger Things után

A gigászi gázsik az utolsó évadban jelentősen megdobták minden egyes színész bankszámláját, így egy darabig biztosan nem lesz gond a rezsivel, dacára annak, hogy a finálé hagyott némi kívánni valót maga után. Egy idő után azonban nem árt új kihívások elé nézni. A sorozat sztárjaira különböző sorsok várnak, de egy biztos: unatkozni egyikük sem fog – illetve talán egy kivétellel.

Winona Ryder várja az ajánlatokat (Fotó: Netflix)

Winona Ryder

A Joyce-t alakító 54 éves színésznőnél úgy tűnik, az utolsó évad egyéves, maratoni forgatása után a pihenés kerül előtérbe, ugyanis jelenleg egyetlen film sem szerepel a naptárjában. Élvezheti is a „munkanélküliséget”, hiszen az utolsó szezonnal körülbelül 10 millió dollárt keresett.

David Harbour nem lazsál, 7 filmet forgat (Fotó: Netflix)

David Harbour

A Hoppert alakító marcona színész – dacára a közte és a Tizit alakító Millie Bobby Brown között feszülő ellentéteknek – már a sorozat forgatása alatt is rendkívül elfoglalt volt, és ez a befejezés után sincs másként. Jelenleg hét filmhez van köze, többek között feltűnik a Bosszúállók: Ítéletnapban, a Vérapó folytatásában, valamint a Behemoth! című zenés drámában, amelyben Pedro Pascal és Olivia Wilde oldalán játszik.

Millie Bobby Brown díjakra hajt (Fotó: Netflix)

Millie Bobby Brown

A 21 éves színésznő még a felnőtt kollégáinál is zsírosabb csekket kaphatott a Netflixtől, ami nem is csoda, hiszen közben az Enola Holmes-filmekkel is hatalmas sikert aratott. A Stranger Things után még marad egy újabb Holmes-kaland erejéig a Netflixnél, majd belevág a Just Picture It című sci-fi vígjátékba, ezt követően pedig a Kerri Strug tragikus balesetét feldolgozó Perfect című drámába. Nem kizárt, hogy ezért nemcsak gigagázsit, hanem díjakat is begyűjthet a „kis Tizi”.

Finn a zenélés felé fordul a jövőben (Fotó: Netflix)

Finn Wolfhard

A Mike-ot alakító színész jelenleg a Crash Land című filmet forgatja, amelyben a Jackass-sorozathoz hasonló stílusban egy olyan fiatalt alakít, aki részegen vagy más tudatmódosító szer hatása alatt vállal életveszélyes, akrobatikus mutatványokat, rendszerint komoly sérülésekkel a végeredményben. Wolfhard a közelmúltban úgy nyilatkozott, elképzelhető, hogy egy időre hátat fordít a színészetnek, és inkább a zenélésre koncentrálna.

Sadie az új Pókember sztárja (Fotó: Netflix)

Sadie Sink

Mindenki Maxe, aki újra divatba hozta Kate Bush zenéjét, hamarosan egy másik univerzumban tűnik fel – egészen pontosan a Marvel világában. A színésznő Tom Holland és Zendaya mellett szerepel majd a Pókember legújabb részében. Egyelőre nem tudni, kit alakít, de könnyen lehet, hogy a stúdió hosszú távon tervez vele, így további filmekben is viszontláthatjuk.

A rajongók keresnek munkát Natalia-nak (Fotó: Netflix)

Natalia Dyer

A Nancy-t alakító, 30 éves színésznő jelenleg – Winona Ryderhez hasonlóan – szintén nem dolgozik új projekten. A rajongók azonban már két ötlettel is ellátták Hollywood legbefolyásosabb döntéshozóit. Az utolsó évadban Dyer megjelenése és harcmodora sokak szerint Ellen Ripleyt idézte az Alien-filmekből, ezért sokan el tudnák képzelni egy régóta tervezett folytatásban, akár Sigourney Weaver mellett vagy helyett.
A másik elmélet jóval könnyedebb: Dyer, a Stevet alakító Joe Keery, a Jonathant játszó Charlie Heaton és a Robinként brillírozó Maya Hawke sokak szerint tökéletes kvartettet alkotnának egy új Scooby-Doo-filmben.
 

A Stranger Things összes része elérhető a Netflix kínálatában.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu