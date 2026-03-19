Most melyiket nézzük meg? Egy napon debütál a mozikban a Dűne és a Bosszúállók – A rajongók megőrültek!

2026 december 18-án az évszázad fantasy filmes összecsapásának lehetünk szemtanúi világszerte a mozikban. A Dűne 3. része és a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése is ezen a szent napon debütál a mozikban. Az utóbbi években csak elvétve volt példa hasonlóra, így nem tudjuk mire számítsunk, a kiegyensúlyozott nézőszámoktól a tér-idő kontinuum összeomlásáig bármi megtörténhet.

Karácsony előtt csap össze a Dűne és a Bosszúállók (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Dűne és Bosszúállók: az évszázad mozis harca

A stúdiók, nyilvánvaló okokból nem szoktak premiereket nemhogy egy napra, de még csak időben egymáshoz közel sem tervezni. A Warner Bros. Stúdiónál készült Dűne 3. része és a Disney gondozásában debütáló új Bosszúállók film azonban magasról tesz ezekre az íratlan szabályokra. A konkrét premierdátumok sokáig hét lakat alatt őrzött titokként lebegtek a stúdiók háza táján, azonban nemrég megtudtuk, hogy mind a Denis Villeneuve rendezésében készült sci-fi, mind a Marvel moziverzum 39. filmje december 18-án érkezik a mozikba.

Ez már hivatalos, a Dűne 3. részének nemrég debütált plakátján és az előzetesben is megjelölésre került a dátum. A dupla premier több lehetséges kimenetellel rendelkezhet. Megtörténhet, hogy barátságos küzdelemben egyik film rajongói lenyomják a másikat és egyértelmű győztest hirdethetünk a mozipénztáraknál. De az is előfordulhat, hogy a szoros küzdelem rogyásig telt nézőtereket, elégedetlen rajongókat és kétségbeesett mozitulajdonosokat eredményez.

A Hollywood Reporternek nyilatkozó egyik mozilánc tulajdonosa lemondóan nyilatkozott a hírrel kapcsolatban.

Valakinek lépnie kellett. De van az a szintű túltelítés, aminek egyszerűen nincs értelme. Különösen most, amikor a mozik évek óta küzdenek a jegyeladásokkal és a folyamatosan csökkenő látogatottsággal. Erre idehozzák a két legjobban várt filmet, pontosan egy napra.

A Dűne 3. része a Frank Herbert regényei alapján készült filmek befejező darabja lesz, így természetesen hatalmas érdeklődésre tesz szert, különösen azért, mert két éve várjuk a Zendaya és az Oscar-díjról csúnyán lecsúszó Timothée Chalamet főszereplésével készült történet végkimenetelét. Denis Villeneuve még bőven a forgatás ideje alatt jelentette be, hogy nem kíván több Dűne filmet készíteni, így a búcsú mindenképpen keserédes lesz.