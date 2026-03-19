Most melyiket nézzük meg? Egy napon debütál a mozikban a Dűne és a Bosszúállók – A rajongók megőrültek!

2026 december 18-án az évszázad fantasy filmes összecsapásának lehetünk szemtanúi világszerte a mozikban. A Dűne 3. része és a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése is ezen a szent napon debütál a mozikban. Az utóbbi években csak elvétve volt példa hasonlóra, így nem tudjuk mire számítsunk, a kiegyensúlyozott nézőszámoktól a tér-idő kontinuum összeomlásáig bármi megtörténhet.
A stúdiók, nyilvánvaló okokból nem szoktak premiereket nemhogy egy napra, de még csak időben egymáshoz közel sem tervezni. A Warner Bros. Stúdiónál készült Dűne 3. része és a Disney gondozásában debütáló új Bosszúállók film azonban magasról tesz ezekre az íratlan szabályokra. A konkrét premierdátumok sokáig hét lakat alatt őrzött titokként lebegtek a stúdiók háza táján, azonban nemrég megtudtuk, hogy mind a Denis Villeneuve rendezésében készült sci-fi, mind a Marvel moziverzum 39. filmje december 18-án érkezik a mozikba.
Ez már hivatalos, a Dűne 3. részének nemrég debütált plakátján és az előzetesben is megjelölésre került a dátum. A dupla premier több lehetséges kimenetellel rendelkezhet. Megtörténhet, hogy barátságos küzdelemben egyik film rajongói lenyomják a másikat és egyértelmű győztest hirdethetünk a mozipénztáraknál. De az is előfordulhat, hogy a szoros küzdelem rogyásig telt nézőtereket, elégedetlen rajongókat és kétségbeesett mozitulajdonosokat eredményez.
A Hollywood Reporternek nyilatkozó egyik mozilánc tulajdonosa lemondóan nyilatkozott a hírrel kapcsolatban.
Valakinek lépnie kellett. De van az a szintű túltelítés, aminek egyszerűen nincs értelme. Különösen most, amikor a mozik évek óta küzdenek a jegyeladásokkal és a folyamatosan csökkenő látogatottsággal. Erre idehozzák a két legjobban várt filmet, pontosan egy napra.
A Dűne 3. része a Frank Herbert regényei alapján készült filmek befejező darabja lesz, így természetesen hatalmas érdeklődésre tesz szert, különösen azért, mert két éve várjuk a Zendaya és az Oscar-díjról csúnyán lecsúszó Timothée Chalamet főszereplésével készült történet végkimenetelét. Denis Villeneuve még bőven a forgatás ideje alatt jelentette be, hogy nem kíván több Dűne filmet készíteni, így a búcsú mindenképpen keserédes lesz.
A Bosszúállók: Doctor Doom ébredését is legalább akkora őrület övezi, mint az új Dűnét. A Marvel-univerzum 39. filmje és a Bosszúállók-filmek 6. darabja már egyszer kicsapta a biztosítékot, amikor bejelentették, hogy az eredeti tervezett premierdátumhoz képest fél évvel később kerül mozikba. Azóta a magyar rajongók a magyar nyelvű címadás miatt is háborogtak egy kicsit. Most újból vihar lehet a biliben, ugyanis egészen biztosan akadnak olyan mozilátogatók, akik mindkét filmre kíváncsiak lennének, azonban az egy napra tervezett premier miatt most kénytelenek lesznek választani.
A jegyeladások tekintetében lehet, hogy lesznek olyanok, akik majd mindkét filmet megnézik moziban, de akinek erre sem ideje, sem anyagi kerete nem lesz, az valószínűleg a streamingre tartogatja majd azt, amelyikre nem vált majd mozijegyet. A mozisok aggódnak a telített mozik és a hoppon maradó rajongók miatt, ugyanakkor azt is biztosra veszik, hogy ez a duplázás nagyon rossz irányba befolyásolja majd a többi karácsony előtt debütáló mozit is, például a Jégkorszak 6. részét, a Robert Eggers rendezte Werewulfot vagy a Jumanji 3. részét, a kisebb, esetleg indie stúdióknál készülő filmekről nem is beszélve, mivel a két grandiózus projekt vetítésére majd’ minden szabad vásznat ki fognak használni, ezzel háttérbe szorítva a többi decemberi premiert.
